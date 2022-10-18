Serra ganha novo condomínio-clube com lazer completo

Assinado pela Monopoly Construtora e Incorporadora, o empreendimento foi projetado para garantir todo o conforto aos futuros moradores Crédito: Monopoly/Divulgação

Com o mercado imobiliário em constante expansão na Serra, o município tem sido o endereço da vez para novos empreendimentos. A infraestrutura da região e a localização estratégica são alguns dos fatores que têm atraído o interesse de construtoras. Lançado no último sábado (15) em Planalto de Carapina, por exemplo, o Quattro Residencial Clube é o mais novo condomínio que será erguido na cidade.

Assinado pela Monopoly Construtora e Incorporadora, o empreendimento foi projetado para garantir todo o conforto aos futuros moradores. Com unidades de 2 quartos e 2 quartos com suíte, o Quattro Residencial Clube conta com lazer completo, incluindo piscinas adulto e infantil, solarium, quadra recreativa, espaço fitness e muito mais.

Além disso, todas as unidades têm varanda, infraestrutura para ar-condicionado, vaga de garagem, sendo a maioria coberta, e um espaço para recarga de veículos elétricos.

Inclusive, o condomínio tem unidades que poderão ser financiadas pelo programa Casa Verde e Amarela. Ou seja, há oportunidades para vários públicos que querem investir em um apartamento próprio com ampla área de lazer e próximo a supermercados, praias, parques e rodovias que facilitam o acesso ao empreendimento.

Mas nenhuma dessas características são apenas coincidências. O Quattro Residencial Clube foi desenvolvido justamente com o objetivo de promover a funcionalidade e o aconchego de quem garantir uma unidade no condomínio-clube. É o que confirma a diretora-geral da Monopoly, Ivie Piana.

“Consideramos um presente para a região. Esse é o nosso primeiro empreendimento como construtora, mas a Monopoly não é uma empresa nova no mercado. Já atuamos nesse segmento como incorporadora e agora apostamos em tecnologia, fornecedores de qualidade para executar um método construtivo com a nossa credibilidade”, afirmou durante o evento de lançamento.

De acordo com o diretor técnico da construtora, Lucas Franco, o intuito é que o Quattro Residencial Clube seja um produto econômico, mas com a maior qualidade possível, mantendo os preços acessíveis.

“Desenvolvemos esse projeto com todo cuidado para oferecer uma área de lazer completa, boa localização, mini mercado e segurança aos moradores”, destacou.

VALORIZAÇÃO

Vale ressaltar que a Serra vive um momento oportuno de desenvolvimento imobiliário e ficou em terceiro lugar no Índice de Velocidade de Vendas (IVV) no Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) deste ano.

Para o diretor comercial da Rio Realty e um dos responsáveis pela comercialização das unidades do Quattro Residencial Clube, Samir Ginaid, Planalto de Carapina é uma região com muito potencial de crescimento.

“Queremos trazer algo qualificado e um produto que atende vários públicos, mas principalmente aquele que está saindo do aluguel e pensando em investir no primeiro imóvel”, pontuou.

EVENTO DE LANÇAMENTO

Realizado no último sábado (15), no estande de vendas do condomínio-clube, o evento de lançamento foi um festival de pizza, onde reuniu corretores e clientes em potencial para apresentar a maquete do Quattro Residencial Clube e também proporcionar a visita do apartamento decorado.

Quem ficou interessado pode conhecer o local e as plantas das unidades na Av. Guarapari, 736, em Planalto de Carapina, na Serra, ou solicitar mais informações pelo número: 27 99933-1370. O espaço conta com corretores de plantão