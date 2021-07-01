Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Selo SomosCoop identifica produtos e serviços das cooperativas

Iniciativa, que pode ser encontrada em embalagens, fachadas e publicações nas redes sociais, ajuda a reconhecer itens que trazem os valores e princípios humanos do cooperativismo

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 09:41

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

01 jul 2021 às 09:41
OCB-ES: Selo somoscoop
Com o selo SomosCoop, os clientes têm a certeza de que estão adquirindo itens com qualidade Crédito: OCB-ES/Divulgação
Já foi o tempo em que os consumidores costumavam escolher produtos e serviços somente pelo preço ou qualidade. Atualmente, esses são apenas alguns dos fatores que influenciam a tomada de decisão. De acordo com a pesquisa “2021 Global Marketing Trends – Find your focus”, realizada pela Deloitte, o processo de escolha vem considerando, cada vez mais, os valores que as marcas carregam.
Diante dessa tendência, o cooperativismo se destaca de outros modelos de negócio presentes no mercado. Desde o início da sua história, esse movimento foi constituído tendo como base princípios e valores humanos. Em sua atuação, as cooperativas buscam atender às necessidades da sociedade de modo responsável, levando em conta o respeito pelo meio ambiente, o foco nas pessoas e a promoção de um desenvolvimento econômico diretamente alinhado ao social.
Para ajudar os consumidores a reconhecer os produtos e serviços oriundos do cooperativismo, desde 2017 as cooperativas brasileiras contam com um selo chamado SomosCoop, que já pode ser encontrado em embalagens, fachadas e até publicações nas redes sociais. Com ele, os clientes têm a certeza de que estão adquirindo itens com qualidade, comprometidos com a responsabilidade social e que geram oportunidades, emprego, renda e dignidade para milhares de pessoas. É o que explica o superintendente do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira.
“O movimento cooperativista tem uma importante função para toda a sociedade. Apenas para termos uma noção: no Espírito Santo, uma em cada 10 pessoas é associada a uma cooperativa. Somos mais de 435 mil cooperados e geramos mais de 9 mil empregos diretos e formais. Além disso, as nossas cooperativas sempre trabalham respeitando o ser humano e o meio ambiente. Temos, inclusive, produtos que são reconhecidos por essas características”, aponta Carlos André.
Superintendente do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira
Para Carlos André Santos de Oliveira, o movimento cooperativista tem uma importante função para toda a sociedade Crédito: OCB-ES/Divulgação

UM MOVIMENTO NACIONAL

O selo faz parte de um movimento maior, criado pela unidade nacional do cooperativismo brasileiro, o Sistema OCB. Com adesão de cooperativas de todo o país, o movimento leva o mesmo nome do selo: SomosCoop. Ele foi pensado para divulgar o cooperativismo e despertar o orgulho de ser coop. O principal objetivo é unir cooperativas, cooperados e conectar pessoas que acreditam que o mundo pode ser mais justo e feliz. O Movimento SomosCoop mostra o orgulho de fazer parte dessa rede.
No Espírito Santo, esse sentimento de pertencimento e rede de cooperação está crescendo, avalia o superintendente do Sistema OCB/ES. Ele destaca que as cooperativas estão amplamente presentes no mercado, atuando nos ramos Agropecuário, Consumo, Crédito, Infraestrutura, Trabalho, Produção de bens e serviços, Saúde e Transporte.
“Muitas cooperativas capixabas já aderiram ao selo SomosCoop. Isso facilita mostrar para a sociedade as várias opções de produtos e serviços cooperativistas que se pode escolher em diferentes momentos do dia, desde um produto consumido no café da manhã até um transporte para voltar para casa”, pontua Carlos André.
Para o presidente do Sistema OCB/ES, Pedro Scarpi Melhorim, a adoção da marca unifica a origem de todas essas alternativas. Ele destaca que, cada vez mais, as cooperativas capixabas vêm adotando a iniciativa.
presidente do Sistema OCB/ES, Pedro Scarpi Melhorim
Pedro Scarpi Melhorim avalia que o selo ajuda o cliente em suas escolhas, que promovem transformações positivas Crédito: OCB-ES/Divulgação
“Quando o cliente vê a marca do selo SomosCoop estampada, ela já sabe que essa escolha ajuda a provocar transformações positivas em nossa sociedade, o que está completamente de acordo com aquilo que os consumidores vêm apresentando como demanda. As empresas precisam entregar sempre mais, e o cooperativismo já faz isso com o selo”, completa.

TENISTA GUGA AJUDA A DIVULGAR SELO

Desde 2019, o movimento SomosCoop ganhou um reforço especial. O tenista Gustavo Kuerten, o Guga, vem ajudando a divulgar o selo e mostrar como o cooperativismo apresenta boas opções para os clientes. Com o slogan “Vem ser coop! Tudo ao seu redor já é”, a campanha ganhou as páginas de revistas, jornais, espaço na TV, rádio e até no ambiente on-line.
Para o presidente do Sistema OCB/ES, a iniciativa é fundamental para fazer com que o selo seja cada vez mais conhecido. “É importante que a sociedade saiba que o ato de compra ou a escolha de um serviço gera um impacto, que pode ser positivo ou negativo a depender da escolha feita, inclusive no futuro. Quando divulgamos todos os benefícios que o cooperativismo tem para as pessoas e o meio onde vivem, contribuímos positivamente para escolhas de consumo mais conscientes e mostramos que pequenas ações são capazes de mudar o mundo e transformar histórias”, finaliza.
Para conhecer mais sobre o movimento e o selo SomosCoop, acesse site da Somos.
OCB-ES: Guga participa de campanha
O tenista Guga participa de campanha para divulgar o selo e a importância do cooperativismo  Crédito: Sistema OCB/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cooperativas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados