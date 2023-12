Conteúdo de Marca

Sebrae/ES bate recorde com mais de 600 mil atendimentos em 2023

Com quantidade inédita de atendimentos, entidade amplia ações no Estado com melhoria nos serviços digitais, mais ofertas de cursos on-line e diversas novidades

4 min de leitura min de leitura

Inauguração da nova sede do Sebrae/ES nas Montanhas Capixabas. (Sebrae/ES/Divulgação)

Produzido por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta

Apresentado por Sebrae/ES

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) atingiu uma marca histórica em 2023: mais de 600 mil atendimentos foram realizados aos empreendedores durante o ano, sendo 69.980 de novos clientes. O número é superior ao recorde já registrado em 2022, quando mais de 460 mil serviços foram prestados. Comparado a 2021, com 260 mil atendimentos, o aumento foi de 130% em dois anos.

“O aumento expressivo no número de atendimentos é um reflexo das ações estratégicas adotadas pela instituição após o período crítico da pandemia”, explica Adriana Rocha, gerente de Relacionamentos do Sebrae/ES.

Uma delas foi o investimento na melhoria dos serviços digitais, com mais ofertas de cursos on-line, atendimento virtual 24 horas por dia, aplicativo e publicação de conteúdos que facilitam a vida do empreendedor.

Este ano, 55% dos atendimentos realizados pelo Sebrae/ES ocorreram a distância, enquanto que os presenciais representaram 45%. No ano anterior, em 2022, a dinâmica foi inversa, com 52% sendo presencialmente e 48% de forma remota.

ESX, maior evento de inovação do Estado, foi uma das realizações do Sebrae/ES em 2023. (Sebrae/ES/Divulgação)

Segundo Adriana, o Sebrae/ES vem investindo em soluções que ajudam os pequenos negócios em todas as etapas do empreendimento, desde a fase de regularização, passando pelo diagnóstico do negócio e seguindo pelas estratégias de vendas, fidelização de clientes e organização financeira.

A instituição apostou, ainda, na busca ativa. Pelo programa “Sebrae na sua empresa”, agentes foram, de porta a porta no Estado, levar consultorias gratuitas para microempresas e empresas de pequeno porte. Foram mais de 40 mil atendimentos.

Outro destaque foi o “Acelera”. Focado em setores estratégicos da economia capixaba, o programa mira em donos de pequenos negócios que buscam crescer mais rápido. Para isso, são realizadas rodadas de negócios, networking e capacitações exclusivas. O Sebrae/ES também define as ações estratégicas que deverão ser implementadas pelas empresas para conquistar mais clientes.

Capacitação acessível para todos

Em 2023, mais de 48 mil pessoas participaram de palestras sobre os primeiros passos para se tornarem microempreendedores individuais (MEI), atendimento ao cliente, marketing nas redes sociais, empreendedorismo feminino e outros temas relacionados aos pequenos negócios, todas realizadas pelo Sebrae/ES. Já entre os cursos e workshops on-line e presenciais, o público chegou a 50 mil.

Além disso, foram realizadas mais de 44 mil consultorias personalizadas, um aumento de 63% quando comparado com 2022, que registrou 27 mil atendimentos nesta modalidade.

A presença do Sebrae/ES em todo o território capixaba foi reforçada pela modernização dos escritórios, ampliação da equipe de atendimento, abertura de novos escritórios no Caparaó e do escritório de negócios com foco em turismo, em parceria com Convention Bureau nas Montanhas Capixabas, e na Grande Vitória. A expansão das Salas do Empreendedor, em parceria com as prefeituras, também garante que os serviços da instituição estejam acessíveis ao empreendedor.

Cidades cada vez mais empreendedoras

O engajamento dos 78 municípios capixabas com as pautas do empreendedorismo foi outro marco. Em seu terceiro ano, o programa “Cidade Empreendedora”, uma iniciativa do Sebrae/ES em parceria com o governo do Estado, registrou aumento de 77,5% do Índice de Capacidade de Estímulo ao Empreendedorismo (ICEE).

O ICEE está embasado em cinco competências que o poder público municipal foi estimulado a desenvolver: Governança para estímulo ao empreendedorismo; Programas e projetos de apoio ao empreendedorismo; Regulamentações e legislação para melhoria do ambiente de negócio; Processos que facilitam a realização de negócios e estimulam o setor produtivo; e Recursos e infraestrutura técnica, física e tecnológica para atendimento ao empreendedor.

“Todos os municípios capixabas registraram evolução no ICEE e estão trabalhando para estimular o empreendedorismo em suas regiões. Na prática, isso significa menos burocracia e mais políticas públicas que favorecem o desenvolvimento dos pequenos negócios”, destacou o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Suporte para o empreendedor recomeçar

O Sebrae/ES desempenhou um importante papel de suporte aos empresários atingidos pelas fortes chuvas no início do ano. Através da campanha “SOS Sebrae”, foram aportados R$ 3 milhões em ajuda financeira para pequenos negócios localizados em municípios que decretaram situação de emergência e calamidade pública, com aquisição de bens e consultorias gratuitas.

Pedro Rigo: "Espírito Santo se destacou como Estado líder na geração de empregos entre as pequenas empresas do Sudeste". (Sebrae/ES/Divulgação)

Diante dos números conquistados ao longo do ano, 2024 reserva desafios ainda maiores para o Sebrae/ES. Segundo o superintendente da instituição, Pedro Rigo, a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento e serviços às micro e pequenas empresas, e também fortalecer os projetos que deram bons resultados nos últimos anos.

“Em 2023, o Espírito Santo se destacou como líder na geração de empregos entre as pequenas empresas no Sudeste. Esse feito ressalta a relevância desse setor para a economia e o impacto social positivo que essas empresas têm. Quanto mais empreendedores o Sebrae conseguir alcançar, mais transformações ocorrerão nos negócios e mais pessoas se beneficiarão”, finalizou Rigo.

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta