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Sebrae/ES bate recorde com mais de 450 mil atendimentos a pequenos negócios

Marca histórica, alcançada pela instituição em 2022, representa crescimento de 70% do indicador em relação a 2021. Entidade atribui resultado a planejamento estratégico
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 jan 2023 às 10:52

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 10:52

Sede do Sebrae na Enseada do Suá
Sede do Sebrae-ES, em Vitória, concentra algumas das principais ações da entidade Crédito: Sebrae/Divulgação
O ano de 2022 apontou um crescimento significativo no número de atendimentos realizados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES). A instituição atingiu a marca histórica de mais de 450 mil atendimentos a Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), entre outros públicos. O número corresponde a um aumento superior a 70% em relação ao ano anterior, já que em 2021 foram feitos cerca de 265 mil atendimentos.
“Esse número representa um marco histórico para o Sebrae/ES. Nunca, em toda a história da instituição, chegou-se a um número tão expressivo. Isso é fruto de nosso planejamento estratégico, que direcionou o Sebrae/ES a estar focado no cliente. Nós nos direcionamos ao nosso público-alvo por meio de parcerias empresariais, durante um ano em que, ainda, inauguramos novos escritórios regionais, aumentamos o número de especialistas e analistas na equipe e realizamos capacitações internas, entre tantas outras ações que nos ajudaram a alcançar esse resultado”, afirma o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.
Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES
Pedro Rigo destaca os feitos inéditos alcançados pelo Sebrae/ES Crédito: Beto Morais/Divulgação
Ele avalia, ainda, que esses números apontam o crescimento do interesse dos capixabas em buscar por capacitação e conhecimento para empreender, o que também reforça a importância da instituição para quem deseja abrir ou aprimorar o seu negócio.
"Estamos presentes em todas as regiões do Espírito Santo, com dez Agências de Desenvolvimento Regionais, além de diversas parcerias com entidades empresariais e com os municípios, por meio das Salas do Empreendedor, dos Agentes Sebrae e do Programa Cidade Empreendedora, promovendo e apoiando ações voltadas à consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável, baseado na facilitação do acesso ao conhecimento, ao crédito, à tecnologia e ao mercado. Nossa missão é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas, fomentando o empreendedorismo."
Pedro Rigo - Superintendente do Sebrae/ES

Crescimento estratégico

Para atingir esse marco histórico no número de atendimentos, uma das estratégias assumidas foi o reforço no atendimento on-line, oferecendo ao cliente uma diversidade de serviços sem precisar ir até algum escritório do Sebrae/ES, incluindo consultorias, cursos, palestras, oficinas, entre outros. Essa ação atuou em conjunto com a ampliação no número de parcerias com instituições, a exemplo de associações e sindicatos.
“Já são mais de 130 instituições credenciadas, parcerias, que ajudam a levar nossas soluções até os clientes. Isso sem contar as parcerias que fizemos com os Conselhos Regionais de Medicina, Odontologia, Enfermagem e de Arquitetura e Urbanismo, com os profissionais liberais e as empresas acessando os serviços do Sebrae/ES por meio de uma plataforma pensada direta para eles”, aponta Pedro Rigo.
O reforço também foi na equipe. Atualmente, o Sebrae/ES mantém mais de 100 agentes, atuando em diferentes frentes no atendimento, a exemplo dos agentes locais de inovação, os de orientação empresarial e os de desenvolvimento territorial. Destaque também para o aumento no número de colaboradores, principalmente para atuação nos escritórios regionais.
Atendimento no Sebrae/ES
Atendimento no Sebrae-ES: presença em todas as regiões do Espírito Santo Crédito: Sebrae/Divulgação
“E ainda colhemos bons frutos de uma alteração que fizemos no modelo de contrato dos consultores credenciados. Se anteriormente eles tinham o limite mensal de 120 horas de atendimento, hoje não há mais um teto, com esse consultor credenciado podendo atender de acordo com a capacidade dele, sem restrições”, explica o superintendente.
Todo esse conjunto de estratégias ajudou o Sebrae/ES a passar dos 450 mil atendimentos realizados em 2022. “E essa conquista também aparece no recente reconhecimento que recebemos, ao vencer a categoria entidade do Marcas de Valor 2022. Ainda mais celebrado por saber que esse prêmio vem da sociedade capixaba, reforçando a qualidade dos serviços que prestamos, e apontando a confiança dos nossos clientes”.
Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES, com o troféu Marcas de Valor
Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES, exibe  o troféu Marcas de Valor, outra recente conquista Crédito: Mônica Zorzanelli

Cidade Empreendedora

Muitas das ações de desenvolvimento e apoio ao empreendedorismo capixaba foram realizadas, ainda, em parceria direta com os municípios do Estado. “O Sebrae/ES segue próximo do poder público e articulando com as prefeituras novas oportunidades para o desenvolvimento das MPEs e dos MEIs. Esse é o nosso compromisso com os pequenos negócios, que são os principais geradores de emprego e renda no Espírito Santo”, salienta Rigo.
E essas ações partem, ainda, da customização do portfólio de soluções oferecido pelo Sebrae/ES aos empreendedores e municípios capixabas, conforme a necessidade do cliente. Muitos desses trabalhos estão construídos junto às dezenas de Salas do Empreendedor, localizadas em espaços cedidos pelas prefeituras, e por meio do Programa Cidade Empreendedora, que está presente em todos os municípios do Espírito Santo.
Por sinal, o Sebrae/ES foi o primeiro do país a levar o programa a todos os municípios de um mesmo Estado, e somente no ano de 2022 foram apresentadas mais de 300 ações para as 78 prefeituras, oferecendo soluções de apoio ao empreendedorismo.
Rota Estrategica da Economia Criativa - Painel de Especialistas, promovido pela Sebrea/ES
Painel de Especialistas tem por objetivo apoiar a economia criativa no Estado Crédito: Divulgação
A realização do Painel de Especialistas foi fundamental para ajudar na construção da Rota Estratégica da Economia Criativa para o Espírito Santo, dentro das ações realizadas por meio de convênio firmado entre Sebrae/ES e Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

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