Sebrae/ES bate recorde com mais de 450 mil atendimentos a pequenos negócios

O ano de 2022 apontou um crescimento significativo no número de atendimentos realizados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES). A instituição atingiu a marca histórica de mais de 450 mil atendimentos a Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), entre outros públicos. O número corresponde a um aumento superior a 70% em relação ao ano anterior, já que em 2021 foram feitos cerca de 265 mil atendimentos.
“Esse número representa um marco histórico para o Sebrae/ES. Nunca, em toda a história da instituição, chegou-se a um número tão expressivo. Isso é fruto de nosso planejamento estratégico, que direcionou o Sebrae/ES a estar focado no cliente. Nós nos direcionamos ao nosso público-alvo por meio de parcerias empresariais, durante um ano em que, ainda, inauguramos novos escritórios regionais, aumentamos o número de especialistas e analistas na equipe e realizamos capacitações internas, entre tantas outras ações que nos ajudaram a alcançar esse resultado”, afirma o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.
Ele avalia, ainda, que esses números apontam o crescimento do interesse dos capixabas em buscar por capacitação e conhecimento para empreender, o que também reforça a importância da instituição para quem deseja abrir ou aprimorar o seu negócio.
"Estamos presentes em todas as regiões do Espírito Santo, com dez Agências de Desenvolvimento Regionais, além de diversas parcerias com entidades empresariais e com os municípios, por meio das Salas do Empreendedor, dos Agentes Sebrae e do Programa Cidade Empreendedora, promovendo e apoiando ações voltadas à consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável, baseado na facilitação do acesso ao conhecimento, ao crédito, à tecnologia e ao mercado. Nossa missão é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas, fomentando o empreendedorismo."
Crescimento estratégico
Para atingir esse marco histórico no número de atendimentos, uma das estratégias assumidas foi o reforço no atendimento on-line, oferecendo ao cliente uma diversidade de serviços sem precisar ir até algum escritório do Sebrae/ES, incluindo consultorias, cursos, palestras, oficinas, entre outros. Essa ação atuou em conjunto com a ampliação no número de parcerias com instituições, a exemplo de associações e sindicatos.
“Já são mais de 130 instituições credenciadas, parcerias, que ajudam a levar nossas soluções até os clientes. Isso sem contar as parcerias que fizemos com os Conselhos Regionais de Medicina, Odontologia, Enfermagem e de Arquitetura e Urbanismo, com os profissionais liberais e as empresas acessando os serviços do Sebrae/ES por meio de uma plataforma pensada direta para eles”, aponta Pedro Rigo.
O reforço também foi na equipe. Atualmente, o Sebrae/ES mantém mais de 100 agentes, atuando em diferentes frentes no atendimento, a exemplo dos agentes locais de inovação, os de orientação empresarial e os de desenvolvimento territorial. Destaque também para o aumento no número de colaboradores, principalmente para atuação nos escritórios regionais.
“E ainda colhemos bons frutos de uma alteração que fizemos no modelo de contrato dos consultores credenciados. Se anteriormente eles tinham o limite mensal de 120 horas de atendimento, hoje não há mais um teto, com esse consultor credenciado podendo atender de acordo com a capacidade dele, sem restrições”, explica o superintendente.
Todo esse conjunto de estratégias ajudou o Sebrae/ES a passar dos 450 mil atendimentos realizados em 2022. “E essa conquista também aparece no recente reconhecimento que recebemos, ao vencer a categoria entidade do Marcas de Valor 2022. Ainda mais celebrado por saber que esse prêmio vem da sociedade capixaba, reforçando a qualidade dos serviços que prestamos, e apontando a confiança dos nossos clientes”.
Cidade Empreendedora
Muitas das ações de desenvolvimento e apoio ao empreendedorismo capixaba foram realizadas, ainda, em parceria direta com os municípios do Estado. “O Sebrae/ES segue próximo do poder público e articulando com as prefeituras novas oportunidades para o desenvolvimento das MPEs e dos MEIs. Esse é o nosso compromisso com os pequenos negócios, que são os principais geradores de emprego e renda no Espírito Santo”, salienta Rigo.
E essas ações partem, ainda, da customização do portfólio de soluções oferecido pelo Sebrae/ES aos empreendedores e municípios capixabas, conforme a necessidade do cliente. Muitos desses trabalhos estão construídos junto às dezenas de Salas do Empreendedor, localizadas em espaços cedidos pelas prefeituras, e por meio do Programa Cidade Empreendedora, que está presente em todos os municípios do Espírito Santo.
Por sinal, o Sebrae/ES foi o primeiro do país a levar o programa a todos os municípios de um mesmo Estado, e somente no ano de 2022 foram apresentadas mais de 300 ações para as 78 prefeituras, oferecendo soluções de apoio ao empreendedorismo.
A realização do Painel de Especialistas foi fundamental para ajudar na construção da Rota Estratégica da Economia Criativa para o Espírito Santo, dentro das ações realizadas por meio de convênio firmado entre Sebrae/ES e Secretaria de Estado da Cultura (Secult).