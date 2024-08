Se Cuida Videocast: Acreditação hospitalar garante qualidade de hospitais no ES

A gerente de Qualidade Adriana Daum explica como a acreditação hospitalar certifica a qualidade e segurança dos serviços de hospitais utilizando critérios de avaliação nacionais e internacionais

Quando o assunto é bem-estar, todo cuidado é pouco. Por isso, ao escolher um plano de saúde, é importante saber se as operadoras oferecem acesso a hospitais de qualidade. Pensando nisso, a Best Senior, que oferece planos de saúde para pessoas acima de 44 anos, conta com hospitais acreditados em toda a Grande Vitória – incluindo um com acreditação internacional.