Empresários capixabas apresentam plataforma em evento internacional da OEA

NoPaper Cloud, ferramenta que desburocratiza processos de órgãos públicos, foi apresentada em evento de tecnologia aplicada ao Legislativo realizado pela Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington (EUA)

Publicado em 8 de maio de 2025 às 11:24

Juliano Bringer e Marcos Aquino, respectivamente, são os empresários capixabas que estão em Washington para encontro da OEA e Bússola Tech Crédito: Divulgação/Ágape Consultoria

Mais transparência, sustentabilidade e proximidade com o público a partir do aperfeiçoamento da administração pública. Essa é a base do trabalho da Ágape Consultoria, empresa capixaba com 20 anos de atuação no mercado de tecnologia, que está ganhando reconhecimento internacional. >

Isso porque Marcos Aquino e Juliano Bringer, CEO e diretor de Tecnologia da empresa, respectivamente, foram convidados a apresentar a plataforma NoPaper Cloud no evento “LegisTech: Digital Agenda in Parliaments”, realizado pela Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington (EUA). O encontro também conta com organização da Bússola Tech, organização global que atua na promoção da modernização institucional e digital no ecossistema legislativo. >

A conferência deste ano, que acontece nesta quinta e sexta-feira (8 e 9/05), tem como foco discutir como as novas tecnologias, em especial a inteligência artificial (IA), podem apoiar os parlamentos e poderes legislativos nos desafios do futuro. Para isso, o encontro vai discutir temas como a formulação de agendas digitais, fortalecimento da segurança cibernética e modernização dos procedimentos burocráticos. >

Juliano e Marcos com Moises Benamor (ao centro), membro da OEA responsável pela relação com parlamentos de todo o mundo Crédito: Divulgação/Ágape Consultoria

É dentro desse cenário que a Ágape Consultoria encontrou uma janela de oportunidade para um novo negócio. O NoPaper Cloud, criação da empresa, é uma solução responsável pela gestão digital de processos e permite que gestores públicos criem, visualizem e otimizem fluxos de trabalho de forma simples e intuitiva. >

>

“O NoPaper Cloud é uma plataforma completa de automação de processos para o setor público como um todo. Ele permite digitalizar e automatizar serviços em diferentes órgãos da administração pública, como prefeituras, câmaras, assembleias e tribunais, reduzindo a burocracia, aumentando a eficiência administrativa e garantindo mais transparência nas ações governamentais”, conta Juliano Bringer, diretor de Tecnologia da Ágape Consultoria. >

A ferramenta também proporciona recursos como IA treinada para atendimento institucional, assinatura eletrônica, integração com plataformas governamentais, portal de serviços web, entre outros. >

Suas funcionalidades já impactam positivamente mais de 120 órgãos públicos em todo o país e, no evento, será conhecida por parlamentares de países como Estados Unidos, Républica Dominicana, Peru, Chile, México, Argentina, Espanha, Coréia do Sul e Grécia. >

Soluções para o Legislativo

NoPaper Legis é módulo específico para Casas Legislativas Crédito: Divulgação/Ágape Consultoria

Como a conferência da OEA é focada, em específico, nos parlamentos e órgãos do Poder Legislativo, a Ágape Consultoria lançou também o NoPaperLegis, um módulo do NoPaper Cloud voltado exclusivamente para esse setor. >

Nele, é possível fazer toda a digitalização do processo legislativo, como a elaboração de proposições, tramitação em comissões, controle de prazos e até a publicação automática de matérias no portal da transparência com incorporação de recursos de inteligência artificial. >

Assembleias de Estados como São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Sul já fazem uso do serviço, que beneficia tanto a população quanto os legislativos. De acordo com Marcos Aquino, CEO da Ágape Consultoria, os resultados são aumento da eficiência administrativa, redução da burocracia, economia de recursos públicos e alinhamento às exigências legais de gestão moderna e digital.>

Juliano e Marcos durante apresentação na OEA Crédito: Divulgação/Ágape Consultoria

“Para o cidadão, os impactos são diretos: mais transparência, acesso simplificado às informações, possibilidade de acompanhar em tempo real a atuação parlamentar e maior interação com os representantes eleitos, o que fortalece o controle social, prevenindo práticas irregulares e sendo indutoras de boas práticas”, complementa. >

Impacto tanto no mercado capixaba quanto nacional

Assembleia Legislativa de Goiás usa a plataforma NoPaper e já registrou economia significativa Crédito: Divulgação/Ágape Consultoria

Participar em eventos internacionais levando o nome do Espírito Santo é uma realização para os empresários capixabas. Eles avaliam que a presença na conferência da OEA em Washington representa um marco importante não apenas para a empresa, mas para o fortalecimento da imagem do Estado como referência em inovação no cenário nacional e internacional. >

Para além dos limites do território capixaba, a empresa também atua em Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais de vários estados brasileiros. A Assembleia Legislativa de Goiás, por exemplo, registrou em 2023 cerca de 6 mil e 800 processos administrativos de forma digital e 3 mil 961 memorandos virtuais com o uso da plataforma NoPaper. Com isso, o órgão conseguiu poupar 346 mil folhas de papel, o que gerou uma economia de R$ 554.480,00 para os cofres do Poder Legislativo.>

Atualmente, a NoPaper Cloud no Brasil conta em sua clientela com seis Assembleias Legislativas, 53 Câmaras Municipais e 29 Prefeituras. >

Segundo Marcos, esse reconhecimento da Ágape pode inspirar outras iniciativas locais além de reafirmar o Estado como protagonista na transformação digital do país.>

“Essa conquista reforça a capacidade do Espírito Santo de gerar soluções tecnológicas de alto impacto, que não apenas promovem eficiência e transparência na Administração Pública, mas também contribuem para o fortalecimento da democracia”, destaca.>

Ágape Consultoria

Com mais de 20 anos de atuação, a Ágape Consultoria criou o NoPaper Cloud com a missão de acabar com a burocracia excessiva, dar fim ao uso do papel e promover gestão digital centrada no cidadão. >

