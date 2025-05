Conteúdo de Marca

Maio Amarelo: Ecovias 101 faz campanha de conscientização em prol de um trânsito mais seguro

Com foco em destacar a importância de adotar um comportamento seguro, a Ecovias 101 busca promover a conscientização por meio de campanha e ações, durante o Maio Amarelo

Publicado em 8 de maio de 2025 às 17:35

A Ecovias 101 está realizando ações educativas em vários pontos do Estado, para promover a condução consciente. Crédito: Ecovias 101/Divulgação

Ao transitar por rodovias, tranquilidade e segurança são essenciais para garantir uma boa viagem – afinal, melhor do que chegar antes, é chegar bem. Por isso, a Ecovias 101, concessionária responsável por administrar a BR 101 no Espírito Santo, está realizando uma série de ações de conscientização para sensibilizar os motoristas sobre a importância do comportamento seguro.>

Uma campanha baseada no tema selecionado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para as campanhas educativas de 2025 – “Desacelere, seu bem maior é a vida”– foi planejada para convidar as pessoas a aproveitarem o trajeto e abandonar a pressa, um dos comportamentos mais prejudiciais à segurança viária. A campanha, realizada em conjunto com a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), está sendo veiculada nos principais veículos de comunicação do Estado durante todo o mês de maio.>

Além da campanha, várias ações educativas estão sendo realizadas em vários pontos do Estado para promover a condução consciente. São ações em praças de pedágio, no Grande Buda de Ibiraçu, em pontos da BR 101 e em empresas, somando esforços com várias entidades que atuam com o tema em prol da vida.>

Ações em praças de pedágio são parte da campanha de conscientização da Ecovias 101 durante o Maio Amarelo. Crédito: Ecovias 101/Divulgação

A campanha destaca, ainda, a necessidade de desacelerar e fazer pausas durante o trajeto. Para tanto, os motoristas que percorrem a BR 101 contam com 12 unidades dos Serviços de Atendimento ao Usuário (SAUs), espaços instalados em trechos-chave do percurso administrado pela Ecovias 101 no Espírito Santo e Sul da Bahia, que oferecem banheiro, fraldário, bebedouro, carregador de bateria para carro elétrico e apoio em situações de emergência.>

Segundo o gerente de atendimento ao usuário da Ecovias 101, Christian Tanimoto, esses pontos de apoio têm um papel crucial para o aumento da segurança no trânsito.>

“Falta de atenção, pressa e até mesmo cansaço são causas muito relevantes de acidentes. Para ter uma ideia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 90% dos acidentes nas estradas são provocados por falhas humanas. Nesse sentido, os Serviços de Atendimento ao Usuário são importantes pontos de parada, onde os motoristas e passageiros podem tomar água, ir ao banheiro, usar o fraldário e recuperar a energia com segurança para retomar a viagem de forma tranquila”, destaca. >

O SAU fica aberto 24 horas para receber quem trafega pela rodovia. Ao mapear essas paradas e reforçar os limites de velocidade com lembretes visuais, a campanha visa incentivar uma cultura de deslocamento mais responsável – indo além da redução de riscos.>

Os SAUs oferecem banheiro, fraldário, bebedouro, carregador de bateria para carro elétrico e apoio em situações de emergência. Crédito: Mosaico Imagem

Confira onde estão localizadas os SAUs da Ecovias 101:>

Pedro Canário: Km 1+300, sentido Sul

Km 1+300, sentido Sul Conceição da Barra: Km 42+300, sentido Norte

Km 42+300, sentido Norte São Mateus: Km 86+300, sentido Sul

Km 86+300, sentido Sul Linhares: Km 123+800, sentido Norte

Km 123+800, sentido Norte Aracruz: Km 172+200, sentido Sul

Km 172+200, sentido Sul Ibiraçu: Km 210+800, sentido Norte

Km 210+800, sentido Norte Serra: Km 242, sentido Norte

Km 242, sentido Norte Cariacica: Km 279+380, sentido Sul

Km 279+380, sentido Sul Guarapari: Km 321+300, sentido Norte

Km 321+300, sentido Norte Anchieta: Km 359+650, sentido Sul

Km 359+650, sentido Sul Itapemirim: Km 399+300, sentido Norte

Km 399+300, sentido Norte Mimoso do Sul: Km 452+500, sentido Norte >

Maio Amarelo

Um dos pontos onde estão acontecendo as ações do Maio Amarelo é o Grande Buda de Ibiraçu. Crédito: Ecovias 101/Divulgação

Mais do que uma campanha, o Maio Amarelo é um momento de mobilizar a sociedade a refletir sobre o papel de cada um na preservação da vida. Por isso, com a realização das ações ao longo deste mês, Christian destaca que a Ecovias 101 busca amplificar ainda mais esse tema, trazendo um olhar mais leve sobre prevenção e organização no trânsito.>

“É claro que a importância do comportamento seguro ao volante deve ser reforçada ao longo de todo o ano, mas, neste momento, as instituições do país inteiro se voltam para essa causa. Por isso, é um momento com muito potencial de levar conhecimento e promover a reflexão das pessoas, a fim de que tenhamos um impacto positivo no trânsito", afirma o gerente. >

Um dos pontos de ativação da campanha, inclusive, fica na estátua do Buda em Ibiraçu, onde visitantes podem encontrar um espaço para dinâmicas, distribuição de brindes e pausa para café gratuito – mediante apresentação de um voucher, que é entregue em ação nos pedágios.>

Além das ativações que estão ocorrendo nas rodovias federais administradas pela empresa, a Ecovias 101 também está realizando outras ações voltadas para a conscientização neste Maio Amarelo. Uma delas foi o Dia Amarelo, que aconteceu na Praia de Camburi no último dia 4 de maio e contou com um simulador de impacto com realidade virtual, uma minipista educativa e distribuição de brindes. >

Christian reforça ainda que, por meio da realização dessas ações, os esforços da empresa estão voltados para a promoção de um trânsito mais seguro para todos – processo que depende também do envolvimento da sociedade.>

“O nosso papel é também o de mobilizar as pessoas, chamar atenção para este tema e apontar caminhos para que possamos, juntos, melhorar as estatísticas. É por isso que nós investimos constantemente em campanhas educativas e nos juntamos a importantes parceiros nesse processo, como a ANTT, a PRF, as polícias Civil e Militar e as guardas municipais. Por meio do conhecimento, somos capazes de mobilizar as pessoas, promovendo mudanças na nossa cultura que certamente salvarão vidas no trânsito", ressalta.>

Confira as próximas ações da Ecovias 101 para o Maio Amarelo

O simulador de impacto com realidade virtual foi um dos destaques do Dia Amarelo, que aconteceu na Praia de Camburi, em Vitória. Crédito: Ecovias 101/Divulgação

11/05

Ação educativa

Local: Grande Buda de Ibiraçu (Km 219)

Horário: 9h às 12h>

14/05

Ação educativa, com simulador de impacto

Local: Empresa Coca-cola

Horário: 9h às 19h>

15/05

Ação educativa, com simulador de impacto

Local: Empresa Chocolates Garoto

Horário: 8h às 17h>

18/05

Ação educativa

Local: Grande Buda de Ibiraçu (Km 219)

Horário: 9h às 12h>

19/05

Ação educativa com simulador de impacto

Local: Linhares Medical Center

Horário: 10h às 14h>

20/05

Ação educativa com simulador de impacto

Local: Autoglass

Horário: 11h às 13h>

22/05

Ação educativa com simulador de impacto

Local: Prefeitura de Anchieta>

25/05

Ação educativa

Local: Grande Buda de Ibiraçu (Km 219)

Horário: 9h às 12h>

Ação educativa

Local: Grande Buda de Ibiraçu (Km 219)

Horário: 9h às 13h>

28/05

Ação educativa com simulador de impacto

Local: Prefeitura de Vila Velha

Horário: 9h às 14h>

29 e 30/05

Ação educativa com simulador de impacto

Local: Guarapari

Horário: 8h às 17h>

Ecovias 101

A Ecovias 101 é a concessionária responsável por administrar 478,7 quilômetros do trecho capixaba da BR 101, que vai do trevo de acesso à cidade de Mucuri, no Sul da Bahia, até Mimoso do Sul, no Espírito Santo, município que faz divisa com o Rio de Janeiro.>

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

