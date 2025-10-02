Conteúdo de Marca

Se Cuida Podcast: básico bem feito é caminho para melhor qualidade de vida

Em novo episódio, a diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, Adriana Botti, fala sobre a importância da prevenção e dos bons hábitos para envelhecer com saúde

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:14

Viver mais e com saúde é um dos maiores desejos de qualquer pessoa. Mas, para isso, não basta apenas contar com a sorte. É preciso investir em hábitos saudáveis, acompanhamento médico regular e programas que coloquem o cuidado no centro da vida.

Um dado que mostra isso é o fato de que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 70% das mortes no Brasil estão relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e câncer. O número reforça a importância da prevenção, que vai desde exames de rotina até mudanças simples no dia a dia.

No novo episódio do Se Cuida Podcast, a diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, Adriana Botti, fala em entrevista à jornalista Marcella Scaramella sobre a importância da saúde preventiva na construção de hábitos mais saudáveis.

“Estamos vivendo mais, mas precisamos viver melhor. O desafio é enfrentar o crescimento das doenças crônicas, muitas vezes causadas pelo estresse e pelo estilo de vida. A prevenção entra justamente para evitar ou reduzir os impactos dessas doenças”, explica.

Além disso, para quem não sabe por onde começar, Adriana destaca que pequenos passos, com o básico bem feito, já fazem a diferença. Trocar o elevador pela escada, beber mais água, reduzir o açúcar, caminhar alguns minutos por dia e dormir melhor já são práticas que, ao longo do tempo, podem se tornar hábitos.

“Não é preciso dar um grande passo de uma vez. O importante é começar devagar e manter a consistência. Depois de 30 dias, o novo comportamento vira rotina”, orienta a diretora.

Entre as iniciativas da cooperativa para garantir essa melhor qualidade de vida aos clientes, está o Viver Bem, principal programa de saúde preventiva da Unimed Vitória. O diferencial é o acompanhamento multidisciplinar, com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos e outros profissionais que trabalham juntos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

O programa atende públicos específicos, como pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade, asma, dor crônica e gestantes de alto risco. E o melhor: é oferecido sem custo adicional aos clientes.

“A gente não oferece um atendimento pontual, mas um acompanhamento contínuo. Muitas vezes, identificamos a necessidade do paciente a partir de dados, como uma criança que vai com frequência ao pronto-socorro com crises de asma. O foco é sempre o bem-estar do cliente”, destaca Adriana.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Unimed Vitória. Após análise, o paciente é direcionado para os programas mais adequados ao seu perfil.

Assista ao episódio completo e confira todos os detalhes no vídeo acima.



