São Gabriel da Palha investe R$ 42 mi em saúde e reforma hospital com novas especialidades

Prefeitura investiu na transformação da saúde no município, reformou o Hospital de São Gabriel da Palha e adotou aplicativo para agendamento de consultas

A Prefeitura de São Gabriel da Palha está transformando a saúde no município com um investimento significativo de mais de R$ 42 milhões em 2023. Este esforço inclui a reforma do Hospital de São Gabriel da Palha, que agora oferece a especialidade de ortopedia e conta com dois médicos plantonistas 24 horas. Além disso, a introdução de um aplicativo inovador de agendamento de consultas está trazendo tecnologia e humanização ao atendimento.

Marcella Rossoni, a secretária interina de Saúde, destaca que esses investimentos buscam ampliar o acesso à saúde e reafirmar o compromisso da administração com o bem-estar dos cidadãos. O hospital local passou por uma grande reforma, recebendo mais de R$ 580 mil em investimentos para a recepção e o centro cirúrgico, incluindo a instalação de uma nova rede de oxigênio e geradores, e que agora conta com cirurgias eletivas, feitas em parceria com o governo do Estado. A equipe do hospital também recebeu treinamento para um atendimento mais humanizado e qualificado, tornando o ambiente mais seguro e acolhedor para os pacientes.