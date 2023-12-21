AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Conteúdo de Marca

São Gabriel da Palha investe R$ 42 mi em saúde e reforma hospital com novas especialidades

Prefeitura investiu na transformação da saúde no município, reformou o Hospital de São Gabriel da Palha e adotou aplicativo para agendamento de consultas

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 18:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 dez 2023 às 18:30
Prefeitura de São Gabriel da Palha
Com a reforma do Hospital de São Gabriel da Palha, ele agora oferece a especialidade de ortopedia e conta com dois médicos plantonistas 24 horas Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação
A Prefeitura de São Gabriel da Palha está transformando a saúde no município com um investimento significativo de mais de R$ 42 milhões em 2023. Este esforço inclui a reforma do Hospital de São Gabriel da Palha, que agora oferece a especialidade de ortopedia e conta com dois médicos plantonistas 24 horas. Além disso, a introdução de um aplicativo inovador de agendamento de consultas está trazendo tecnologia e humanização ao atendimento.
Marcella Rossoni, a secretária interina de Saúde, destaca que esses investimentos buscam ampliar o acesso à saúde e reafirmar o compromisso da administração com o bem-estar dos cidadãos. O hospital local passou por uma grande reforma, recebendo mais de R$ 580 mil em investimentos para a recepção e o centro cirúrgico, incluindo a instalação de uma nova rede de oxigênio e geradores, e que agora conta com cirurgias eletivas, feitas em parceria com o governo do Estado. A equipe do hospital também recebeu treinamento para um atendimento mais humanizado e qualificado, tornando o ambiente mais seguro e acolhedor para os pacientes.
A equipe do hospital também recebeu treinamento para um atendimento mais humanizado e qualificado, tornando o ambiente mais seguro e acolhedor para os pacientes
A equipe do hospital recebeu treinamento para um atendimento mais humanizado e qualificado Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação
No município, os cidadãos agora têm acesso a uma variedade de especialidades médicas, incluindo neurologia, cardiologia, gastroenterologia, urologia, dermatologia, pediatria e infectologia, disponíveis pelo SUS. Essa expansão de serviços aumentou significativamente o fluxo e a qualidade dos atendimentos.
O aplicativo Consus, disponível para download Android iOS, facilita o agendamento de consultas nas unidades básicas de saúde, proporcionando conforto e conveniência, especialmente para quem tem dificuldades de agendar presencialmente devido ao trabalho ou outros compromissos.
Prefeitura de São Gabriel da Palha
O aplicativo Consus facilita o agendamento de consultas nas unidades básicas de saúde, proporcionando conforto e conveniência Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação
Rossoni explica que o aplicativo é de fácil uso, mas em caso de qualquer dificuldade, o cidadão pode procurar seu agente de saúde ou a unidade de saúde mais próxima para tirar dúvidas e obter ajuda no uso do aplicativo. O agendamento presencial continua disponível.
O impacto dessas iniciativas é evidente nos números: mais de 60.340 consultas foram realizadas nas unidades básicas e um total de mais de 125 mil consultas em todo o município, incluindo o hospital, no ano corrente. Mais de 54 mil receitas também foram atendidas e mais de 4 milhões de medicamentos entregues até o início de dezembro.
O Hospital de São Gabriel da Palha foi reformado e agora oferece a especialidade de ortopedia e dois médicos plantonistas 24 horas
O Hospital de São Gabriel da Palha foi reformado e agora oferece a especialidade de ortopedia e dois médicos plantonistas 24 horas Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação
Para 2024, as expectativas são ainda mais altas. Com a finalização e inauguração de quatro novas unidades de saúde que passaram por reformas e mais duas em construção, a capacidade de atendimento vai aumentar significativamente. Isso significa mais acesso à saúde de qualidade para os moradores de São Gabriel da Palha, inclusive nas áreas rurais.
A secretária Marcella Rossoni enfatiza a evolução na oferta de saúde: “No início da gestão, tínhamos 5 médicos para 10 unidades. Hoje, temos 15 médicos, garantindo um médico fixo por unidade e mais 5 médicos atendendo em rotatividade, inclusive nas zonas rurais. Muitas das especialidades oferecidas agora não estavam disponíveis anteriormente, forçando os cidadãos a buscar atendimento fora da cidade. Essa melhoria no acesso à saúde reflete o empenho da administração municipal em transformar e melhorar a vida de nossa população.”

Prefeitura de São Gabriel da Palha – Comprometida com Sua Saúde

Prefeitura de São Gabriel da Palha
Para 2024, a expectativa é a finalizar e inaugurar quatro novas unidades de saúde que passaram por reformas, além de mais duas em construção Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação
Endereço: Vicente Glazar Square, 159 - Glória, São Gabriel da Palha - ES, 29780-000
Site: Prefeitura de São Gabriel da Palha
Telefone: (27) 3727-1366
Baixe o aplicativo Consus e facilite o seu acesso à saúde: Android iOS
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Gabriel da Palha Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Do acompanhamento à carne: 4 receitas que vão deixar o churrasco de Dia dos Pais ainda mais especial
Sede da Apex Empresarial
Justiça dá 30 dias para Apex pedir recuperação judicial; dívida é de quase R$ 1 bilhão
Imagem de destaque
Perfis nas redes sociais espalharam informações falsas e incentivaram nova travessia de migrantes para Ceuta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados