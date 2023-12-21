São Gabriel da Palha investe R$ 42 mi em saúde e reforma hospital com novas especialidades

Com a reforma do Hospital de São Gabriel da Palha, ele agora oferece a especialidade de ortopedia e conta com dois médicos plantonistas 24 horas Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação

A Prefeitura de São Gabriel da Palha está transformando a saúde no município com um investimento significativo de mais de R$ 42 milhões em 2023. Este esforço inclui a reforma do Hospital de São Gabriel da Palha, que agora oferece a especialidade de ortopedia e conta com dois médicos plantonistas 24 horas. Além disso, a introdução de um aplicativo inovador de agendamento de consultas está trazendo tecnologia e humanização ao atendimento.

Marcella Rossoni, a secretária interina de Saúde, destaca que esses investimentos buscam ampliar o acesso à saúde e reafirmar o compromisso da administração com o bem-estar dos cidadãos. O hospital local passou por uma grande reforma, recebendo mais de R$ 580 mil em investimentos para a recepção e o centro cirúrgico, incluindo a instalação de uma nova rede de oxigênio e geradores, e que agora conta com cirurgias eletivas, feitas em parceria com o governo do Estado. A equipe do hospital também recebeu treinamento para um atendimento mais humanizado e qualificado, tornando o ambiente mais seguro e acolhedor para os pacientes.

A equipe do hospital recebeu treinamento para um atendimento mais humanizado e qualificado Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação

No município, os cidadãos agora têm acesso a uma variedade de especialidades médicas, incluindo neurologia, cardiologia, gastroenterologia, urologia, dermatologia, pediatria e infectologia, disponíveis pelo SUS. Essa expansão de serviços aumentou significativamente o fluxo e a qualidade dos atendimentos.

O aplicativo Consus, disponível para download Android iOS , facilita o agendamento de consultas nas unidades básicas de saúde, proporcionando conforto e conveniência, especialmente para quem tem dificuldades de agendar presencialmente devido ao trabalho ou outros compromissos.

O aplicativo Consus facilita o agendamento de consultas nas unidades básicas de saúde, proporcionando conforto e conveniência Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação

Rossoni explica que o aplicativo é de fácil uso, mas em caso de qualquer dificuldade, o cidadão pode procurar seu agente de saúde ou a unidade de saúde mais próxima para tirar dúvidas e obter ajuda no uso do aplicativo. O agendamento presencial continua disponível.

O impacto dessas iniciativas é evidente nos números: mais de 60.340 consultas foram realizadas nas unidades básicas e um total de mais de 125 mil consultas em todo o município, incluindo o hospital, no ano corrente. Mais de 54 mil receitas também foram atendidas e mais de 4 milhões de medicamentos entregues até o início de dezembro.

O Hospital de São Gabriel da Palha foi reformado e agora oferece a especialidade de ortopedia e dois médicos plantonistas 24 horas Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação

Para 2024, as expectativas são ainda mais altas. Com a finalização e inauguração de quatro novas unidades de saúde que passaram por reformas e mais duas em construção, a capacidade de atendimento vai aumentar significativamente. Isso significa mais acesso à saúde de qualidade para os moradores de São Gabriel da Palha, inclusive nas áreas rurais.

A secretária Marcella Rossoni enfatiza a evolução na oferta de saúde: “No início da gestão, tínhamos 5 médicos para 10 unidades. Hoje, temos 15 médicos, garantindo um médico fixo por unidade e mais 5 médicos atendendo em rotatividade, inclusive nas zonas rurais. Muitas das especialidades oferecidas agora não estavam disponíveis anteriormente, forçando os cidadãos a buscar atendimento fora da cidade. Essa melhoria no acesso à saúde reflete o empenho da administração municipal em transformar e melhorar a vida de nossa população.”

Prefeitura de São Gabriel da Palha – Comprometida com Sua Saúde

Para 2024, a expectativa é a finalizar e inaugurar quatro novas unidades de saúde que passaram por reformas, além de mais duas em construção Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação