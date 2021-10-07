São Domingos é primeira escola do ES a receber selo da Microsoft

Escola São Domingos é reconhecida como a primeira Microsoft Showcase School do Espírito Santo. Crédito: Gabriel Lordello/Escola São Domingos/Divulgação

A Escola São Domingos, em Vitória, passou a fazer parte do hall mundial de escolas modelo da Microsoft no mundo. O colégio é o primeiro do Espírito Santo a se tornar uma Microsoft Showcase School por utilizar diferentes metodologias educacionais e transformar a prática pedagógica escolar por meio da tecnologia, criatividade e inovação.

Para alcançar o resultado, diversas adaptações e iniciações a diferentes tecnologias educacionais foram implementadas.

“O percurso para se tornar uma showcase school começou em 2018, quando, pela primeira vez, tomamos conhecimento do programa que, na época, era dividido em alguns segmentos, dentre os quais o showcase era o mais disputado. A responsabilidade é muito grande de ser a primeira escola capixaba a alcançar esse reconhecimento, pois a Microsoft nomeia a instituição como um modelo a ser seguido e uma referência no uso dessas tecnologias”, explica Henrique Carneiro, gerente de Operações da ESD.

Segundo ele, o contexto da pandemia impulsionou o projeto, que possibilitou uma perspectiva futura otimista, tecnológica, global e sintonizada a modelos e recursos diferenciados encontrados em instituições de referência mundo afora.

Certificado formaliza a Escola São Domingos como Showcase School da Microsoft. Crédito: Escola São Domingos/Divulgação

“Vocês fazem parte de uma exclusiva comunidade global, reconhecida e celebrada pela transformação da educação, que inclui visão e inovação no ensino, aprendizado e preparação de estudantes para o futuro”, explica, em inglês, o comunicado responsável por conceder o reconhecimento à escola capixaba, assinado por Anthony Salcito, vice-presidente da Worldwide Education Microsoft; e Dina Ghobashy, gerente sênior para Educação na School Leader Engagement Programs, da Microsoft Education.

Para o diretor da ESD, Leandro Daher, a certificação coloca o colégio como uma referência no Brasil. “Ser uma Showcase School Microsoft indica para a comunidade escolar a importância de trilharmos um caminho de melhoria contínua, que sempre pautou o nosso trabalho. O resultado disso tudo é a conquista de uma posição de vanguarda, inédita, com excelência internacional de uma educação para toda a vida.”

Dentre as 13 instituições de ensino brasileiras reconhecidas como Microsoft Showcase School, cinco estão localizadas em São Paulo; quatro, no Paraná; uma, no Ceará; uma, em Minas Gerais; uma, em Santa Catarina; e uma, no Espírito Santo. Um grupo seleto, do qual a ESD faz parte.

Fundada há 48 anos com objetivo permanente de promover uma educação pautada em inovação, excelência e valores diferenciados para uma formação completa do ser humano, a Escola São Domingos tem no reconhecimento o maior indicativo de que a sua proposta pedagógica está alinhada com os mais renomados centros de ensino do planeta.

Global Citizen é o programa especial da Escola São Domingos criado para formar as habilidades e competência necessárias para que o estudante se torne um verdadeiro cidadão do mundo. Crédito: Gabriel Lordello/Escola São Domingos/Divulgação

Formação internacional, que desenvolve competências completas para a construção de um cidadão do futuro, contemplando áreas como o desenvolvimento socioemocional e qualidade de vida; trabalho colaborativo e criação de soluções; autonomia e independência na língua inglesa; estímulo ao debate, à argumentação, criticidade e reflexão, tudo dentro de uma cultura digital, por meio da inovação e da tecnologia.

Middle e High School da ESD possibilita ao aluno uma formação que o qualifica para um acesso facilitado ao sistema de ensino superior dos Estados Unidos. Crédito: Reprodução material ESD

“Ensino fundamental” e “ensino médio” americanos com as metodologias, materiais e recursos da Texas Tech University , que concede o certificado de conclusão do nível equivalente, possibilitando ao aluno uma formação que o qualifica, por exemplo, para um acesso facilitado ao sistema de ensino superior dos Estados Unidos e outros países mundo afora que o reconhecem.

O “Expandir” é, além de tudo, um convite e chamado a toda a comunidade escolar a tomar parte nesse amplo processo de transformação e melhoria. Crédito: Gabriel Lordello/Escola São Domingos/Divulgação

Projeto especial que abarca todas as iniciativas de dinamização e aprimoramento do processo educacional da Escola São Domingos, servindo como um guia visionário para o percurso a ser trilhado nos próximos anos.

Inspirada nas principais bibliotecas acadêmicas e museus do mundo, a biblioteca oferece uma experiência de aprendizado disruptiva com muito debate, interação e comunicação Crédito: Thiago Basílio/Escola São Domingos/Divulgação

A nova estrutura traz uma experiência de aprendizado disruptiva para os estudantes, com minicinema, estações com computadores conectados à internet, mesa maker, cabines acústicas e miniauditório, seguindo o conceito adotado por grandes bibliotecas acadêmicas e museus do mundo.

A Hora do Código é um movimento global em que estudantes de escolas de todo o planeta, durante uma hora, realizam uma atividade de codificação e introdução à programação. Crédito: Thiago Basílio/Escola São Domingos/Divulgação

Movimento global para introdução à ciência da computação, no qual estudantes das mais destacadas instituições de ensino do mundo são desafiados a realizar atividades de codificação e introdução à programação durante uma hora.

O Laboratório de Tecnologia Móvel transforma, rapidamente, qualquer ambiente em um espaço tecnológico. Crédito: Gabriel Lordello/Escola São Domingos/Divulgação