Santa Teresa lança portal com dicas de turismo e cultura no município

Plataforma traz opções diversas de lazer, cultura e gastronomia e espaço para cadastro de empreendedores locais. Veja alguns dos atrativos

Publicado em 30 de abril de 2025 às 15:53

Com roteiros variados que oferecem opções de lazer, cultura e gastronomia, Santa Teresa atrai turistas de todo o país Crédito: Prefeitura de Santa Teresa/Divulgação

Localizada em uma região de montanha e repleta de belezas naturais, o município de Santa Teresa atrai capixabas e turistas de todo o país, com roteiros turísticos variados e uma forte influência da imigração italiana. É difícil não se perder nas diversas opções de programação que incluem lazer, cultura e gastronomia.>

E quem quiser conhecer mais da cidade agora vai contar com um novo site que disponibiliza informações úteis sobre turismo e cultura, lançado em março pela Secretaria de Turismo de Santa Teresa. Por lá, é possível conferir atrativos, roteiros e outras experiências turísticas, além de telefones úteis e um calendário que lista eventos temáticos ao longo do ano.>

“A movimentação financeira promovida pelos turistas e visitantes se tornou a mola propulsora de nossa economia local, ao lado da agricultura, por isso são todos sempre muito bem-vindos e tratados com muito carinho, tanto pelos órgãos públicos quanto pelos comerciantes e empresários de Santa Teresa", destaca o secretário de Turismo e Cultura do de Santa Teresa, Rodrigo Brito.>

Por meio da plataforma, os empreendedores do ramo do turismo também podem cadastrar seus empreendimentos, para aparecerem entre os atrativos do município. Para Rodrigo, o apoio a este setor é importante para o crescimento da cidade e de seus habitantes.>

“O turismo e a cultura são indústrias ‘limpas’ e que garantem que o recurso chegue diretamente para os trabalhadores, empresários, empreendedores e fazedores de cultura de Santa Teresa. Por isso, esse setor tem recebido total apoio e atenção do nosso prefeito Kleber Medici, com foco no crescimento sustentável de nosso melhor município, para cuidarmos da cidade, do campo e das pessoas”, ressalta.>

E nada melhor para entender o que um lugar tem para oferecer do que visitá-lo. Por isso, se quiser conhecer Santa Teresa, confira algumas das programações que essa região tem a oferecer:>

Gastronomia

Com opções que incluem restaurantes, cervejarias e vinícolas, a região de Santa Teresa atrai turistas que buscam experiências gastronômicas das mais variadas. E a influência da imigração italiana para a região é sentida na culinária local, marcada por pratos típicos do país europeu, como massas e polentas.>

Inclusive, um dos principais pontos turísticos de Santa Teresa, a Rua do Lazer, é caracterizada por edificações antigas da época da colonização e reúne diversos restaurantes, bares, cafeterias e outras atrações.>

Produtos artesanais e locais, como queijos, linguiças, pães e bolos, por exemplo, também são comuns pela cidade, assim como cervejas, licores e vinhos locais. >

Cultura e religião

Com museus e outros locais que contam parte da história da imigração italiana no Espírito Santo – e até mesmo no Brasil –, Santa Teresa também é um destino comum para quem gosta de conhecer mais sobre a cultura do Estado. O Museu da Cultura e Imigração Italiana, por exemplo, é uma parte essencial desse roteiro. >

Ao longo do ano, Santa Teresa recebe diversos eventos culturais capazes de atrair turistas de todo o Estado e até mesmo do país. Isso inclui desde grandes celebrações nacionais – bloquinhos de Carnaval, por exemplo – até festividades locais e que celebram as tradições italianas, como é o caso da Festa do Imigrante.>

Além disso, a cidade também conta com aproximadamente 130 construções religiosas – entre igrejas, capelas, capitéis e oratórios –, que também fazem parte da cultura local e são um destaque para os religiosos que visitam.>

Contato com a natureza

A região de Santa Teresa também tem opções para quem busca lugares para descansar e se divertir em contato com a natureza. Isso inclui pousadas e sítios que permitem uma conexão com a natureza, cachoeiras, entre outras programações. >

Na cidade, também é possível encontrar roteiros voltados para aventuras na natureza. Um dos destaques é o circuito do Caravaggio, que além de diversos empreendimentos conta com uma rampa de voo livre. >

