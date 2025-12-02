Home
>
Conteúdo de Marca
>
Samarco avança em reparação e consolida retomada sustentável

Samarco avança em reparação e consolida retomada sustentável

Empresa investe em soluções seguras para disposição de rejeitos e destinou R$ 30,4 bilhões à reparação no primeiro ano do Novo Acordo do Rio Doce

Imagem de perfil de Estúdio Gazeta
Produzido Por

Estúdio Gazeta

Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.
Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta
Imagem de perfil de Samarco
Apresentado Por

Samarco

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:30

Mariana_MG,04 de agosto de 2025SAMARCO - Banco de ImagensUnidade Germano.Na imagem, o mirante do Eixo 1Imagem: NITRO Historias Visuais
Mineradora retomou suas atividades sem uso de barragens de rejeito Crédito: Divulgação/Samarco

O ano de 2025 marca na história da Samarco os cinco anos de retomada operacional e um ano do Novo Acordo do Rio Doce. Homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o Acordo redefine as ações de reparação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em novembro de 2015.

Recomendado para você

Empresa investe em soluções seguras para disposição de rejeitos e destinou R$ 30,4 bilhões à reparação no primeiro ano do Novo Acordo do Rio Doce

Samarco avança em reparação e consolida retomada sustentável

Bandes se destaca com produtos e soluções que fomentam iniciativas inovadoras no Estado

Crédito verde impulsiona futuro sustentável do ES

Na edição especial do InsightES, o EstúdioCast recebeu especialistas para debater o papel da transformação digital nos negócios de empresas como a ArcelorMittal, uma das principais no ecossistema de Inovação capixaba

EstúdioCast: soluções inovadoras e digitais impulsionam empresas no ES

Neste primeiro ano do Acordo, R$ 30,4 bilhões foram destinados pela empresa à reparação. Desse total, R$ 19,5 bilhões foram utilizados em ações realizadas diretamente pela Samarco, enquanto os recursos encaminhados ao poder público totalizaram uma quantia de R$ 10,9 bilhões.

Consolidando o valor desse primeiro ano com o que já foi executado pela extinta Fundação Renova até setembro de 2024, são R$ 68,4 bilhões destinados para indenizações, reassentamentos e recuperação socioambiental e econômica da bacia do Rio Doce, o que demonstra o compromisso da empresa com a reparação definitiva.

Para isso, desde o início da retomada, a Samarco tem duas destinações para o rejeito gerado após o beneficiamento do minério de ferro: a primeira é o empilhamento a seco, usado para os compostos arenosos que compõem 80% do material.Os 20% restantes do rejeito, chamados de ultrafinos, são dispostos na cava Alegria Sul, uma estrutura rochosa, segura e confinada.

O rompimento também tem impactos na operação da Samarco, que iniciou uma retomada gradual em 2020 sem barragens de rejeito. Hoje, são duas destinações para o rejeito gerado após o beneficiamento do minério de ferro: a primeira é o empilhamento a seco, usado para os compostos arenosos que compõem 80% do material. Os 20% restantes do rejeito, chamados de ultrafinos, são dispostos na cava Alegria Sul, uma estrutura rochosa, segura e confinada.

Outra premissa da empresa para a retomada operacional foi a descaracterização das suas estruturas geotécnicas alteadas à montante. A descaracterização da cava do Germano foi concluída em 2023 e a da barragem do Germano está avançada, com previsão de conclusão em 2026, antes do prazo de 2029.

“Somos uma empresa que aprendeu com o passado e assumiu suas responsabilidades. Em 2024, consolidamos iniciativas voltadas à redução de emissões de gases de efeito estufa, mapeamento e mitigação de riscos climáticos, eficiência energética, controle de resíduos, reaproveitamento de recursos hídricos e uso do coproduto da indústria do mármore na pelotização”, sintetiza Sérgio Mileipe, diretor de Operações na Samarco.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais