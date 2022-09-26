Saiba os benefícios de sistema de gestão criado por escola do ES

Pincel Atômico, plataforma lançada pelo Cedtec, passou a ser utilizada por diversas instituições escolares em todo o país Crédito: Cedtec

Um sistema que permite o gerenciamento profissional de processos administrativos e pedagógicos do ambiente escolar. Este é o Pincel Atômico, criado em 2013 pelo Grupo Cedtec. A plataforma lançada pela empresa capixaba passou a ser utilizada por diversas instituições escolares do Brasil, de vários níveis, modalidades e número de alunos.

Com o Pincel Atômico é possível controlar o setor financeiro da instituição, com contas a receber e a pagar, projetos, centro de custo, geração de boletos, cartões, Pix e relatórios gerenciais. O sistema permite ainda acesso ao processo de inscrições e matrículas on-line, com utilização dos dados para marketing e call center.

A plataforma promete uma solução da gestão acadêmica e secretaria digital com o controle de documentos, registros, requerimentos, declarações, emissão de certificados e diplomas, registro de notas, frequência.

Existe também a Sala Virtual (AVA) com nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC) para as instituições que utilizam o sistema, além do aplicativo disponível para Android e iOS para os alunos, professores e funcionários.

Pincel Atômico, plataforma lançada pelo Cedtec, passou a ser utilizada por diversas instituições escolares em todo o país Crédito: Cedtec

Nele, o estudante pode consultar as notas, o extrato financeiro, realiza avaliações on-line, envia trabalhos e tem acesso ao conteúdo didático (apostilas e videoaulas), além de participar de fóruns e chats, recursos disponíveis e adaptáveis às regras e interesses da escola.

Com o novo recurso de aula remota lançado no início de 2019, as empresas que utilizavam o Pincel Atômico também conseguiram, durante a pandemia, manter as suas atividades com menor impacto para a escola e para o estudante.

SOLUÇÕES

O diretor de Tecnologia da Informação do Cedtec, Patryky Prado, destaca que o objetivo da plataforma é possibilitar soluções para a gestão de escolas e redes de ensino, permitindo integração, funcionalidade, facilidade de acesso, uso simplificado, recursos tecnológicos de última geração, com segurança de dados e informações.

"O grande diferencial do Pincel Atômico é que ele foi desenvolvido e é mantido por uma equipe que entende de escola e vive na rotina de uma escola. Sempre trazendo soluções e melhorias aos nossos clientes no dia a dia, apresentando e sugerindo otimização de seus processos, sempre visando o baixo investimento e o custo proporcional ao número de alunos" Patryky Prado - Diretor de Tecnologia da Informação do Cedtec

O diretor destaca ainda que o Pincel Atômico é apresentado à escola de forma completa, sem a necessidade de aquisição de módulos ou recursos adicionais. A gestão da unidade de ensino estará plenamente contemplada com o uso do sistema e todos os seus recursos.

Patryky Prado, diretor de Tecnologia da Informação do Cedtec Crédito: Cedtec

CONTRATAÇÃO

O Pincel Atômico atende de escolas pequenas a grandes instituições. A forma de contratação prevê o pagamento proporcional ao número de alunos, de modo que o custo do uso sempre será adequado ao tamanho da unidade de ensino.

“A performance do Pincel Atômico também se mantém estável, independentemente do número de estudantes, evitando que o crescimento da escola se torne um problema para a administração ou alunos da instituição”, assegura o diretor de TI.

O Pincel conta com mais de 50 mil alunos ativos diariamente em mais de 500 unidades de ensino, desde a educação infantil até o nível superior.