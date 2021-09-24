Saiba identificar as oportunidades para investir no mercado de ações

Cada vez mais o brasileiro tem buscado o mercado financeiro, seja para investir, comprar um imóvel ou garantir a aposentadoria Crédito: Austin Distel/Unsplash

Os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre o mercado financeiro foram grandes, principalmente no que tange à dinâmica de consumo e renda. Dados da mais recente pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) mostram que os produtos financeiros foram o principal destino do dinheiro economizado em 2020 pela população, subindo 11% e chegando a 53% no período.

Isso mostra que cada vez mais o brasileiro tem buscado o mercado financeiro, seja para investir (27% pretendem manter o dinheiro aplicado), comprar um imóvel (26% têm esse objetivo) e 10% pensam em usar o valor investido na aposentadoria, entre outros objetivos, segundo a pesquisa da Anbima. Isso, sem contar que, nos últimos dois anos, foram registrados mais de 2,5 milhões de novas contas na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.

Felipe Machado Paixão: "O investidor precisa aproveitar as oportunidades, por isso, estar bem informado ou auxiliado por um profissional da área é importante" Crédito: Elev Investimentos/Divulgação

“Com isso, encontrar boas oportunidades de investimento na bolsa de valores acaba sendo importante para quem investe. Se analisarmos alguns setores, podemos verificar que algumas ações ainda estão em valores abaixo da média do que vem sendo praticado nesses papéis, no pós-pandemia”, observa o sócio-fundador da Elev Investimentos, Felipe Machado Paixão.

Segundo ele, dois setores estão em evidência para essas oportunidades de investimento, com ações ainda de valores baixos que poderão se valorizar no futuro. “Um deles é o bancário, que não andou tanto quanto deveria, mesmo no período de baixa da pandemia, e o outro é o de varejo e consumo, que ainda tem muito o que crescer, já que ainda precisa ter uma retomada de seu curso de crescimento”, explica o especialista.

No entanto, Paixão observa que mesmo com essas oportunidades, o mercado financeiro é bastante volátil e está suscetível a variáveis externas, como as questões política e fiscal no Brasil. “Basta observar os dois últimos meses, em que a bolsa oscilou bastante, com fatores domésticos, relacionados ao Brasil, e internacionais. Mas, para além disso, é importante observar também os resultados da empresa, antes de investir o capital nele”, diz.

Pesquisar e estar com as informações em dia não apenas sobre o mercado financeiro, mas sobre o setor que deseja investir, é outra recomendação. “O investidor precisa aproveitar as oportunidades, por isso, estar bem informado ou auxiliado por um profissional da área é importante. E olhar também dentro do setor, para ver e entender quais as ações estão com mais probabilidade de oferecerem maiores ganhos e rendimentos”, conta.

COMO ESCOLHER AS MELHORES AÇÕES PARA INVESTIR

1 - Conheça seu perfil de investidor Isso ajuda a entender como cada investidor lida com os riscos e a embasar as decisões. Existem três tipos: conservadores, moderados e arrojados (ou agressivos). a) Investidor conservador O primeiro grupo, de investidores conservadores, tem menos tolerância aos riscos dos investimentos e prefere aportes mais seguros e previsíveis, com menor possibilidade de ganhos. b) Investidor moderado Este grupo foca na segurança, mas conseguem suportar alguns riscos, principalmente a longo prazo. Dessa forma, possui uma expectativa de rentabilidade maior. c) Investidor arrojado O terceiro grupo de investidores é aquele que tem mais abertura aos riscos, buscando potencializar a rentabilidade Neste caso, assim como existe a possibilidade de ter ganhos altos, há também a probabilidade de prejuízo. 2 - Defina seus objetivos Definido o seu perfil de consumidor, o próximo passo é estabelecer os objetivos financeiros e o prazo para cada uma dessas metas. Isso vai fazer com que o investidor possa tomar suas decisões e definir quais ações são as melhores para investir. 3 - Entenda suas preferências É importante que o investidor entenda quais áreas da economia ele gosta mais, a quais setores está mais ligado, de qual marca é consumidor rotineiramente, entre outros. Isso ajuda a embasar as decisões de investimento, dando mais segurança no aporte, por conhecer a empresa e o seu segmento. Dessa forma, ao escolher as melhores ações, é interessante que o investidor considere fazer aportes naquelas empresas que você tem contato. É uma forma de ficar mais próximo dos investimentos e entender melhor os resultados. 4 - Conheça as estratégias de análises existentes Existem dois tipos de análise de ações para avaliar tendências e perspectivas: a técnica e a fundamentalista. A técnica foca nos próprios papéis e nas oscilações de preços dos ativos e é mais utilizada por especuladores, estando atrelada a operações de curto e curtíssimo prazo, como o day trade. Já a análise fundamentalista prioriza a avaliação das empresas e seus fundamentos, não avaliando os preços e sim os resultados operacionais e a gestão da companhia. Aqui, o foco é a médio e longo prazo. 5 - Acompanhe uma carteira recomendada E quem não tem tempo ou conhecimento para uma análise aprofundada de ações, há sempre a opção de investir em uma carteira recomendada por analistas de investimentos. Analise as carteiras, considerando a estratégia e os objetivos estabelecidos, para decidir qual seguir. E busque sempre profissionais e empresas confiáveis.