Saiba como escolher corretamente a armação dos óculos de grau

A Ótica da Corujinha conta com cinco unidades em Cachoeiro de Itapemirim e uma em Marataízes Crédito: Ótica da Corujinha/Divulgação

Seja para aprimorar a visão, seja para proteger do sol, seja até mesmo para complementar o look, os óculos são uma peça indispensável nos guarda-roupas de muitos brasileiros. No entanto, escolher a armação mais adequada nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente em relação aos óculos de grau.

Por isso, fatores como conforto, tamanho e formato da armação devem ser analisados cuidadosamente para uma boa aquisição. Confira o que levar em conta ao procurar um novo par de óculos.

Escolha lojas com um bom atendimento

O primeiro passo é dedicar um tempo para procurar lojas que priorizam o atendimento. Afinal, o vendedor auxilia diretamente no processo de compra, sugerindo opções para o cliente. Para a gerente de estoque da Ótica da Corujinha, Gabriela Carvalho, esse é o diferencial da loja.

“O nosso diferencial é o atendimento de forma personalizada para cada cliente. Muitas vezes, eles chegam aqui inseguros e sempre buscam uma segunda opinião. Por isso, é importante tirar um tempo para ir à loja e escolher com paciência, conversar com o vendedor sobre os gostos ", afirma.

Outro fator que deve ser considerado são as condições de pagamento, que podem mudar de acordo com cada ótica.

Observe a proporção da armação em relação ao rosto

Existem algumas regras básicas que facilitam a identificação das armações de acordo com cada tipo de rosto. A armação deve acompanhar a linha da sobrancelha e ter o tamanho compatível com a estatura de cada pessoa. Já a ponte da armação precisa ser ajustada corretamente ao nariz.

O formato e o material da armação interferem na qualidade do óculos, definindo sua durabilidade, leveza e conforto Crédito: Gabriela Carvalho

Segundo o proprietário da Ótica da Corujinha, Luiz Cláudio Paiva, a loja auxilia na escolha dos modelos de acordo com cada formato de rosto. “Para cada tipo de rosto: redondo, oval, quadrado, retangular, diamante ou triangular, existe um tipo de armação adequada que contribui para o conforto e melhor caimento do óculos sobre o rosto, ressaltando os traços e pontos fortes. E nós temos um time especializado para ajudar nisso”, destaca.

Não se esqueça do material

Além do formato, o material da armação interfere diretamente na qualidade do óculos, definindo sua durabilidade, leveza e conforto. Dentre as opções encontradas no mercado estão o aço inoxidável, o alumínio, o policarbonato e até madeira. De acordo com Luiz Cláudio Paiva, a Ótica da Corujinha se destaca no segmento em Cachoeiro de Itapemirim pela qualidade dos materiais.

“Nós investimos muito na qualidade dos nossos produtos e temos um laboratório moderno com lentes para pronta entrega, equipamentos de alta tecnologia e óculos prontos em 15 minutos. Por isso, somos referência aqui em Cachoeiro”, conclui.

Sobre a Ótica da Corujinha

A Ótica da Corujinha possui seis lojas, sendo cinco em Cachoeiro de Itapemirim e uma em Marataízes, mas também vende os óculos pela internet e entrega para todo o Brasil.

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