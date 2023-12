Conteúdo de Marca

Sábado de esporte na Capital terá campeonato sub15 de basquete e exibições de skate

Prefeitura vai promover evento que promete unir atividade física com ocupação urbana, na Ponte Seca, no Centro de Vitória, a partir das 8h30

Atenção, capixabas, é hora do esporte! Com o objetivo de promover atividades físicas na Capital, a Prefeitura de Vitória vai realizar no próximo sábado (09/12), a Copa Vitória de Basquete 3x3, para a categoria sub 15, a partir das 8h30, na Ponte Seca, no Centro da cidade. Além disso, o evento vai contar com uma partida da mesma modalidade com grandes nomes do esporte capixaba e exibições de skate para crianças e adolescentes. Tudo gratuito.

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Rodrigo Ronchi, o evento promete combinar a prática esportiva, atividades físicas e ocupação urbana em uma manhã de interações na região.

“Vitória é a Capital com a maior prática esportiva e ações como essa visam continuar incentivando o morador a praticar essas atividades. Estamos realizando na Ponte Seca, no Centro da Cidade, com a expectativa de dar vida à região e promover uma ocupação urbana cada vez mais harmônica entre as pessoas que moram ali e a cidade em que vivem”, detalha.

A Copa Vitória de Basquete 3x3, na categoria sub 15, terá início às 8h30. No mesmo dia também haverá o jogo “Desafio das Estrelas 3x3” com grandes nomes do esporte capixaba e nacional. A programação ainda inclui exibições de skate. Quem se interessar, basta comparecer no local e se inscrever.

Para animar ainda mais os presentes, o evento ainda promete um DJ com músicas bem animadas e pipoca e algodão doce para a criançada.

“É uma manhã de interação esportiva com ocupação urbana no Centro de Vitória. A ideia é fazer da ponte seca um boulevard esportivo, mas não só nesse lugar, como em outros espaços. Fizemos um evento na Rua Sete com oito modalidades esportivas recentemente”, finaliza Rodrigo Ronchi

Copa Vitória de Basquete 3X3

Onde?

Ponte Seca, Centro de Vitória Quando?

09 de dezembro Que horas?

A partir das 8h30

Atrações?

Campeonato de basquete, jogo "Desafio das Estrelas 3X3” e exibições de skate.



