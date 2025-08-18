Conteúdo de Marca

Madan une ensino de alta performance e formação integral dos alunos

No primeiro ano com turmas de ensino médio, instituição foi a 2° escola particular do ES com melhor desempenho no Enem, segundo a plataforma Evolucional

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Escola Madan

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:42

Para uma formação integral dos alunos, é preciso combinar metodologias de educação que desenvolvam a capacitação e habilidades socioemocionais Crédito: Madan/Divulgação

Para uma formação integral dos alunos, é preciso combinar metodologias de educação que desenvolvam a capacitação, assim como habilidades socioemocionais. Escolas que têm um ensino pautado nesses processos saem na frente, como é o caso do Madan. A instituição, que há um ano conta com turmas de ensino médio, aposta na excelência acadêmica com o objetivo de oferecer uma educação de alta performance.

O resultado disso são 114 aprovações na Ufes, sendo 21 em Medicina e 13 primeiros lugares em diferentes cursos da Universidade. No ano passado, a escola também conquistou um feito: figurou em segundo lugar entre as escolas particulares do ES com melhor desempenho no Enem, segundo a plataforma Evolucional.

No primeiro ano com turmas de ensino médio, instituição foi a 2° escola particular do ES com melhor desempenho no Enem, segundo a plataforma Evolucional Crédito: Madan/Divulgação

Segundo o diretor da instituição, Daniel Rojas, esses resultados são reflexo de um ensino de alta performance com capacitação, acompanhamento individualizado, desenvolvimento de competências socioemocionais e um ambiente que valoriza o pensamento crítico.

“O desempenho do Madan no Enem é fruto de uma proposta sólida, pautada por metodologias ativas, acompanhamento individualizado, desenvolvimento de competências socioemocionais e um ambiente que valoriza o pensamento crítico, o protagonismo e o equilíbrio entre a excelência acadêmica e o bem-estar emocional”, afirma.

Desenvolvimento integral

Para isso, a instituição apostou em uma formação integral, que leva em conta o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. O apoio emocional, inclusive, pode ser solicitado a qualquer momento durante a permanência na escola, que conta com uma psicóloga para atender os estudantes.

Os alunos podem procurar ajuda profissional quando sentirem necessidade ou podem ser encaminhados pela coordenação pedagógica, professores ou até mesmo pelas famílias.

“O mais importante é que exista um espaço seguro de escuta. É nele que o aluno pode compartilhar suas dificuldades emocionais, como ansiedade, baixa autoestima, dificuldades acadêmicas ou problemas de convivência, recebendo orientação e, se necessário, encaminhamento para outros profissionais fora da escola”, destaca Daniel.

Segundo o diretor da instituição, Daniel Rojas, esses resultados são reflexo de um ensino de alta performance Crédito: Madan/Divulgação

De acordo com o diretor, a psicologia escolar pode melhorar a adaptação dos alunos ao ambiente escolar, promover saúde emocional e bem-estar, criar um ambiente escolar mais empático e seguro e até combater situações de violência e exclusão.

Rotina de estudos completa

A escola conta com avaliações semanais, aulas de nivelamento, plantões tira-dúvidas, além de simulados (como ITA, ENEM, FUVEST e UERJ) e a preparação para olimpíadas científicas, que ajudam a melhorar o desempenho acadêmico. O Madan também tem aulas de teatro, xadrez e simulação de reuniões da ONU, com o objetivo de estimular o pensamento crítico, a argumentação e a empatia.

Para quem quiser estudar fora do horário de aula, pode utilizar as salas de estudo que a instituição oferece. “Ou seja, aqui a formação é ampla, contínua e cheia de possibilidades. Com uma rotina que se estende ao longo do dia, em um ambiente acolhedor e com atividades variadas que se assemelham à proposta do ensino integral”, pontua Daniel.

Bolsão Ensino Médio

Quem se interessou pela escola pode se matricular no Bolsão voltado para o ensino médio, que acontece no dia 31/08. As inscrições vão até o dia 28 do mesmo mês e podem ser realizadas com valor único de R$50. Para ler o edital e acessar mais informações sobre a prova, clique aqui.

Madan Instituição de Ensino

Site: madan.com.br

madan.com.br Instagram: @madam.educacao

@madam.educacao Endereço: Rua Fortunato Ramos, 426 - Praia do Canto, Vitória - ES

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta