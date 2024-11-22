Roberto Carlos leva hits para cruzeiro "Além do Horizonte"

Os passageiros terão momentos para relaxar, curtir, cantar e dançar todos os sucessos de Roberto Carlos Crédito: Divulgação

Preparem-se para navegar “Além do Horizonte” com o maior artista da América Latina, Roberto Carlos. Em março de 2025, será possível celebrar um encontro com o melhor da música romântica no transatlântico Costa Pacífica e se emocionar vivendo “onde o amanhecer é lindo.”

Dos dias 12 a 16 de março, Roberto Carlos será o comandante desse encontro inesquecível, em uma viagem de sonhos “bonita e tranquila”, com muita diversão, conforto e bem-estar.

É um convite para relaxar, curtir, cantar e dançar e viver cada momento dessa experiência única que é estar em alto-mar, passando por paisagens paradisíacas pela costa brasileira, ao som de músicas que consagram o amor em todas as suas formas.

Roberto Carlos, um dos maiores nomes da música romântica da atualidade, detentor de inúmeros sucessos e prêmios nacionais e internacionais, é reconhecido mundialmente por suas canções que tocam o coração e são trilhas sonoras da vida de muita gente.

São mais de 160 milhões de produtos vendidos, que somam 70 álbuns e 11 DVDs lançados em diversos idiomas (mais de 100 discos lançados no exterior). O artista é conhecido pelo carisma e talento que se refletem nos inúmeros prêmios e homenagens pelo Brasil e pelo mundo.

São centenas de discos de ouro, platina e diamante, dezenas de prêmios internacionais, como o Festival de San Remo (1968), seis Grammy’s, um Billboard Lifetime Achievement Award (2015) e Personalidade do Ano (2015) da Academia Latina da Gravação, além de ser o primeiro artista brasileiro a receber o United Earth Amazônia (2023).

Suas interpretações com sua voz afinada e suave encanta multidões, com seu mais recente single “Eu Ofereço Flores”, uma homenagem e agradecimento a quem sempre o acompanha e prestigia sua carreira: seus fãs.

O cruzeiro “Além do Horizonte” navegará com todo este talento a bordo do Transatlântico Costa Pacífica, com comprimento de 290 metros e capacidade para 3.700 passageiros, seis restaurantes e 11 bares. O navio de passageiros italiano é operado pela Costa Crociere e construído em Gênova, Itália, onde todos os deque têm o nome de um músico famoso e todas as configurações são uma mistura perfeita de luzes e cores.

A música é o fio condutor a bordo: à noite os passageiros irão desfrutar do show do Roberto Carlos no teatro, e durante o dia mergulhar nos escorregadores nas piscinas, dançar ao som das inúmeras atrações e depois relaxar com um aperitivo ao pôr do sol, sempre com vista para o mar. A viagem promete ser a experiência dos sonhos com o casamento perfeito entre a boa música e o conforto.

Cruzeiro "Além do Horizonte - Roberto Carlos"