Réveillon 2026 de Vila Velha terá 14 minutos de fogos e shows de DJs

Com previsão para mais de um milhão de pessoas, o espetáculo da virada foi redesenhado e contará com novos modelos de artefatos, desenvolvidos para maior tempo de permanência no céu, cores mais definidas e combinações cromáticas ampliadas

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 20:00

Para este ano, foram escolhidos artefatos que ficam mais tempo no céu, oferecem cores mais definidas e têm uma amplitude maior de combinações cromáticas. Crédito: Adessandro Reis

Com 2026 batendo na porta, a antecipação para a chegada do Ano Novo está nas alturas. Em Vila Velha, é esperado que mais de um milhão de pessoas compareçam ao Réveillon 2026, que vai contar com um show pirotécnico de 14 minutos de duração. Além de 12 torres com DJs, de música brasileira e eletrônica, instaladas ao longo da orla.

“Esse movimento aquece toda a economia: hotéis, bares, restaurantes, comércio, ambulantes e prestadores de serviço. Quem passa a virada do ano aqui costuma voltar, porque encontra uma cidade bonita, organizada, acolhedora e com uma festa que já virou referência no Espírito Santo e no Brasil”, destaca o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

As 12 balsas de onde serão disparados os fogos de artifício ficarão posicionadas a 300 metros da faixa de areia, formando um corredor contínuo sobre o mar. O disparo será realizado de forma sincronizada, com monitoramento e acionamento feitos por meio de tecnologia GPS.

Segundo a Prefeitura, a distribuição visa garantir amplitude, profundidade e simetria ao espetáculo, permitindo visibilidade integral do show de diferentes pontos da orla.

Arnaldinho ressalta ainda que, este ano, o espetáculo foi redesenhado para contar com novos modelos de artefatos, desenvolvidos para ficarem mais tempo no céu, oferecendo ainda cores mais definidas e uma amplitude maior de combinações cromáticas.

“O show está ainda mais tecnológico e impactante. Os fogos têm cores mais intensas, maior tempo de permanência no céu e efeitos especiais em 3D, com uma composição pensada para emocionar o público do começo ao fim. É um espetáculo que cresce em intensidade, criando cenas marcantes até o grande momento da virada, quando o céu de Vila Velha se transforma em um verdadeiro cartão-postal para quem está na orla”, pontua o prefeito.

Entre os artefatos previstos, estão bombas com explosões divididas em quatro cores, bombas que formam círculos com mudança cromática e bombas em tons como rosa, azul, verde-limão, laranja e vermelho.

O espetáculo também incluirá efeitos tridimensionais e figuras geométricas, como corações duplos, cogumelos luminosos, círculos com estrelas, representações do planeta Saturno, efeitos em zigue-zague conhecidos como abelhas prateadas, dupla palmeira azul com dourado e bombas de múltiplas aberturas coloridas.

Além disso, o show terá placas de leques com novos ângulos de disparo, que produzem aberturas horizontais ao longo de toda a orla. Os equipamentos estarão sincronizados com bombas de maior calibre, combinando disparos rasantes e explosões aéreas em camadas simultâneas, visando criar um efeito panorâmico contínuo no horizonte.

A dinâmica do espetáculo foi reorganizada para 2026, com sequências mais rápidas, momentos de preenchimento volumétrico entre as balsas, grandes aberturas simultâneas e transições progressivas até o clímax final da virada do ano.

Torres com DJs

A programação do Réveillon 2026 também vai contar com 12 torres com DJs, distribuídas ao longo da orla e que terão apresentações a partir das 20h. As estruturas vão contar com iluminação cênica e painéis de LED, para permitir que o público acompanhe a contagem regressiva para a chegada do novo ano, com trilha sonora baseada em música brasileira e eletrônica.

Das 12 torres, oito estarão localizadas na região 1 e outras quatro na região 5.

Segurança

Visando garantir a segurança do público presente, a Guarda Municipal de Vila Velha atuará com 150 agentes e 45 viaturas, entre motos e carros, distribuídos em pontos estratégicos da orla, em áreas onde haverá maior concentração de pessoas.

O trânsito no município seguirá sem interdições durante o período de celebração.

Confira a direção das balsas e os pontos de fogos

Praia de Itaparica

01 – Rua Ayrton Senna da Silva

02 – Rua Aniceto Frizzera Filho

03 – Rua Itapemirim

04 – Rua José Feliz Chein

05 – Rua Dr. Gilson Santos

06 – Praça do Ciclista

07 – Rua Maria de Oliveira Mares Guia

Praia da Costa e Itapuã

01 – Rua Diógenes Malacarne

02 – Entre as ruas 15 de Novembro e Champagnat

03 – Entre as ruas Sergipe e Ceará

04 – Entre as ruas Pernambuco e Maranhão

05 – Entre as ruas Santa Catarina e Resplendor

Pontos de fogos na areia

01 – Ponta da Fruta

02 – Nova Ponta da Fruta

03 – Praia dos Recifes

04 – Barra do Jucu

Prefeitura de Vila Velha

