Resort em Domingos Martins terá experiência para toda a família

Novo China Park Eco Resort promete ampliar as estruturas e oferecer serviços exclusivos após integrar a Resorts Brasil, entidade que reúne os principais empreendimentos do segmento no país

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 15:18

Hospedagem, gastronomia, lazer, aventura e bem-estar são sinônimos do tradicional Hotel Fazenda China Park, localizado em Domingos Martins, nas montanhas capixabas. Entretanto, o espaço de mais de 1 milhão de metros quadrados promete ficar ainda melhor. Isso porque, a marca está se reposicionando como China Park Eco Resort, após integrar a Resorts Brasil, entidade que reúne os principais empreendimentos do segmento no país.

Como primeiro resort do Espírito Santo, o China Park Eco Resort terá a estrutura ampliada e vai reforçar ainda mais os conceitos contemporâneos de turismo sustentável e experiência integrada, como explica o diretor-presidente da marca, Valdeir Nunes.

“A nossa expectativa é melhorar ainda mais os nossos serviços, e o que estamos fazendo é dar mais conforto para o nosso cliente”, destaca.

Valdeir explica que, hoje, enxerga o turismo de negócios no Espírito Santo como um movimento já consolidado. Entretanto, ainda é preciso trabalhar pelo turismo de lazer. Por isso, ele reforça a importância de um trabalho contínuo para que se possa aumentar o número de visitantes de fora e do ES circulando pelos pontos turísticos capixabas.

O diretor-presidente enxerga o novo China Park Eco Resort como uma dessas rotas de destino de turistas internos e, até mesmo, externos. Em especial porque o empreendimento, para ser aceito pela Resorts Brasil, precisou atender a um conjunto rigoroso de normas e diretrizes.

“Temos novos restaurantes e estamos construindo um spa novo, um salão só para música e interligando todas as unidades por meio de passarelas. Tudo para aumentar o conforto dos nossos hóspedes”, pontua

Vale destacar que o empreendimento já tinha registrado um marco importante em 2014 quando foi aprovado pela Fifa como Centro de Treinamento para a Copa do Mundo. Na época, passou de Parque do China para Hotel Fazenda China Park.

De lá para cá, foram feitos investimentos de expansão superiores a R$ 50 milhões, com obras previstas até o final de 2026.

Estrutura e hospedagem

O resort conta com 250 unidades de hospedagem entre chalés e suítes, com opções que acomodam até seis pessoas por unidade, distribuídas em dois ambientes — reforçando sua vocação familiar. Todas as unidades têm TV LCD, ar-condicionado e frigobar; algumas contam também com hidromassagem.

O resort mantém equipe de recreação diariamente, além de dois espaços kids, brinquedão, copa baby e o tradicional Passeio de Trenzinho até a Casa de Campo, onde as crianças podem interagir com os animais.

O China Park Eco Resort é também pet friendly, permitindo a hospedagem de animais mediante taxa. Aberto todos os dias do ano, o empreendimento oferece ainda o Passaporte Day Use.

China Park Eco Resort

