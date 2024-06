Conteúdo de Marca

Rentabilidade dos imóveis em Linhares atrai investidores

Com o segmento aquecido, a cidade chama a atenção pelos diferentes tipos de oportunidades. Na Lincoln Imóveis, é possível comprar e até construir um imóvel do zero

Casa construída pela Lincoln Imóveis em Alphavile; bairro é um dos destaques em Linhares. (Lincoln Imóveis/Divulgação)

A expansão do mercado imobiliário de Linhares tem chamado a atenção dos investidores. Isso porque o município se desenvolveu consideravelmente nos últimos anos com a chegada de novas indústrias e empresas do ramo de móveis e alimentos.

O diretor-presidente da Lincoln Imóveis, Lincoln Magalhães, afirma que isso impulsionou a busca por casas, apartamentos, imóveis corporativos, salas comerciais e galpões na região. Além disso, o cenário se mostrou positivo para diferentes oportunidades: desde a locação e a compra, até a construção de novos imóveis.

“Hoje o mercado imobiliário está bem aquecido e a procura por novos empreendimentos aumentou bastante, principalmente nos últimos meses. Entre os mais procurados estão casas, lojas e galpões”, afirma.

Ainda segundo Lincoln, para quem investe no mercado imobiliário, o cenário é otimista em toda a cidade. Porém, existem algumas regiões de Linhares que estão em valorização maior, caso do Alphaville, Lagoa Park e Três Barras.

“As pessoas acabam tendo um retorno maior que o esperado quando investem em bairros com essas características. Mas para investir com segurança é preciso de informação. Os profissionais especializados no mercado possuem um feeling de investimentos apurado e podem auxiliar com a precificação correta”, pontua Lincoln.

Outros tipos de investimentos

A Lincoln Imóveis oferece opções para diferentes perfis de investidores. (Lincoln Imóveis/Divulgação)

Além de imobiliária, Lincoln explica que a empresa também atua como construtora e oferece oportunidades de imóveis residenciais e comerciais novos. Para ele, essa é uma alternativa para quem procura por investimentos menos burocráticos.

O diretor-presidente ainda detalha que, dessa forma, o custo total pode ser mais baixo e o lucro maior. Ou seja, a empresa oferece opções para diferentes perfis de investidores.

“Para atender a demanda, a construção de imóveis é um serviço adicional que a Lincoln Imóveis presta, exatamente por perceber que muitos clientes querem um imóvel personalizado, no lugar desejado. Nós construímos o imóvel para o cliente, seja para morar, seja para investir, e também vendemos o empreendimento construído dando uma previsão de qual vai ser o retorno financeiro daquele investimento”, ressalta.

Na avaliação de Lincoln, outro tipo de investimento que gera um bom retorno é a compra de lotes para venda. De acordo com ele, os investidores esperam, em média, por um ano para que a região se valorize ainda mais. Depois disso, o lote é colocado para venda.

“Quem opta por um investimento com mais segurança não pensa duas vezes em fazer uma parceria com a nossa empresa. Principalmente, quando se compara o mercado imobiliário, que é mais palpável, com investimentos financeiros, como a bolsa de valores ou aplicações”, finaliza.

Lincoln Imóveis

