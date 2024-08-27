Referência nacional, Hospital Meridional supera a marca de 500 transplantes de fígado

Hospital Meridional de Cariacica é referência nacional em transplantes de fígado Crédito: Divulgação/Hospital Meridional

Uma frase é suficiente para transformar a vida de quem segue na lista de transplante de órgãos no Brasil: “encontraram um doador compatível com você”. Em uma maré de notícias boas relacionadas ao transplante de órgãos, o país vive uma crescente na realização desses procedimentos e registrou o maior número de transplantes de órgãos sólidos da história (9 mil em 2023), segundo dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT)

No Espírito Santo, no mesmo período, foram realizados 141 procedimentos, tendo destaque o transplante de fígado com 48 operações, que correspondem a 12,5 transplantes/milhão de população, oitavo melhor desempenho do país, de acordo com o Governo federal.

Para garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível, é preciso contar com um hospital especializado e com estrutura para realizar essas operações que são de alta complexidade. O Hospital Meridional de Cariacica, por exemplo, atingiu, em 2024, a marca de 500 transplantes de fígado realizados no Estado e se consagrou como o maior Centro de Transplantes do Espírito Santo, e um dos maiores do Brasil.

O coordenador do setor de transplantes hepáticos do Meridional, Gustavo Peixoto, afirma que a instituição tem se destacado como referência nacional e se consolidado como uma das melhores do país para esse tipo de procedimento.

"Temos orgulho do nosso corpo de profissionais da saúde, que ajuda a salvar vidas todos os dias. A equipe multidisciplinar do Transplante Hepático do Meridional Cariacica é composta por mais de 20 profissionais, incluindo anestesistas, cirurgiões, hepatologistas, intensivistas, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. Isso garante um atendimento completo e humanizado, desde a admissão do paciente até o pós-operatório”, explica.

Gustavo Peixoto, coordenador do setor de transplantes hepáticos do Hospital Meridional, explica que a equipe multidisciplinar do Meridional garante um atendimento completo e humanizado Crédito: Divulgação/Hospital Meridional

Como funciona o processo de transplante?

Os processos de transplante de órgãos são gerenciados pelo Estado por meio da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A Central de Órgãos é que indica qual órgão irá para qual paciente na fila de espera.

Por sua vez, a equipe médica do hospital é responsável por avaliar e listar os pacientes, em uma pontuação de gravidade e organizando-os de acordo com suas doenças e exames laboratoriais. Essa organização é definida por critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Ou seja, a fila de espera de transplante hepático é ranqueada por uma ordem de gravidade e não, apenas cronológica.

Qualidade e inovação que fazem a diferença

Com uma infraestrutura preparada para a alta complexidade, o Meridional conta com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Hepática, equipada com tecnologia de ponta para assegurar maior êxito dos transplantes e a recuperação dos pacientes.

“Pioneiro nos transplantes de fígado, o Meridional Cariacica não é apenas um hospital, mas um símbolo de esperança para muitos pacientes que não tem outra opção para sobreviver. Aqui, vidas são renovadas a cada cirurgia, com a segurança e a qualidade que somente uma instituição que é referência nacional pode oferecer”, finaliza Gustavo Peixoto.

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