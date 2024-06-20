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Rede de supermercados mineira atua no ES em expansão contínua

BH ocupa o top 5 no ranking nacional de supermercados e, no primeiro ano de chegada ao ES, já busca novos mercados
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 jun 2024 às 17:45

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 17:45

Supermercados BH
Unidade do Supermercados BH em Marechal Floriano: ponto estratégico no ES Crédito: Supermercados BH/Divulgação
Desde sua fundação, em 1996, o Supermercados BH trilha um caminho marcado pelo crescimento constante e pela expansão de sua atuação. Hoje, a rede se destaca como uma das maiores do Brasil, ocupando a quinta posição no Ranking Nacional da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e é líder absoluta em Minas Gerais.
Esse sucesso também é observado em terras capixabas: recentemente, foi reconhecida como a segunda marca mais lembrada no Espírito Santo no seu segmento, resultado da pesquisa da 32ª edição do Recall de Marcas A Gazeta.
A posição de relevância foi consequência da ampliação das operações em 2023. No último ano, a marca deu um passo histórico ao expandir sua atuação para o Espírito Santo, sua primeira incursão além das divisas mineiras. Isso é o que relembra o presidente da rede BH, Pedro Lourenço.
"Com a aquisição de 34 lojas, incluindo 13 no formato atacado e 21 no varejo, a empresa encontrou com vinda ao Espírito Santo uma oportunidade para buscar crescimento contínuo e novos mercados. Em abril de 2024, inauguramos a nossa 35ª loja e escolhemos Marechal Floriano, Região Sudoeste Serrana do Estado, como ponto estratégico."
 Pedro Lourenço. - Pesidente da rede BH
Para ser o principal destino de compra dos clientes, a empresa segue conﬁante, utilizando como elementos-chave para seu crescimento a oferta de preços justos, a variedade de produtos e o bom atendimento aos clientes.

Planos de expansão

Toda essa capilaridade exige uma logística eﬁciente e capaz de abastecer as centenas de lojas da rede de supermercados. “Para atender à ampla demanda de abastecimento, o BH investiu na construção do seu quinto centro de distribuição, em Contagem, Minas Gerais, com previsão de conclusão em dezembro deste ano”, pontua, ainda, o presidente.
Pedro Lourenço afirma que os planos de expansão seguem acelerados, com oito novas lojas já inauguradas em 2024 e previsão para a abertura de mais unidades em Minas Gerais e no Espírito Santo.
Supermercados BH
Supermercados BH vem inaugurando espaços de vendas potentes ao longo dos anos de atuação Crédito: Supermercados BH
“Esse crescimento só é possível graças à valorização dos colaboradores, que são o coração da empresa. A relação com a equipe é marcada pelo respeito mútuo e pela busca de um ambiente de trabalho movido para o crescimento”, sinaliza.

Compromisso social

Além disso, o Supermercados BH demonstra um forte compromisso com a responsabilidade social. Por meio de iniciativas como o Programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Minas Gerais, e o projeto Troco Solidário em toda a rede, a empresa apoia instituições sociais e organizações não governamentais (ONGs), trabalhando para melhorar as condições de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social e o cuidado com a saúde.
Supermercados BH
Doações para o projeto Mesa Brasil, que apoia causas sociais Crédito: Supermercados BH
Outra atuação destacada pelo presidente é a participação da empresa no esporte. “A marca tem o propósito firme de ir além das prateleiras das lojas. Queremos reconhecer que o esporte desempenha um papel importante na sociedade, não apenas como uma forma saudável de competição e entretenimento, mas também como fonte propulsora da economia”, pontua Lourenço.
Ele acrescenta que, para o Supermercados BH, contribuir para o futebol do Espírito Santo é mais do que uma parceria. “É a expressão de nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento local e com a valorização da comunidade. Os capixabas nos receberam de braços abertos e agora estamos conectados também pelo esporte, considerado a paixão nacional”, complementa.
Supermercados BH
Loja de Boa Esperança, Minas Gerais, do Supermercados BH: avanços Crédito: Supermercados BH
Para se ter uma ideia, a marca BH já estampa a camisa das sete principais equipes no Espírito Santo – Desportiva Ferroviária, Estrela do Norte, Nova Venécia, Rio Branco Atlético Clube, Serra, Sport Clube Brasil Capixaba e Vitória.
“Com sua visão voltada para o futuro e para valores sólidos, o Supermercados BH continua a deixar sua marca no varejo brasileiro, não apenas como uma rede de supermercados, mas também como um agente de mudança e transformação nas comunidades que servem”, conclui o presidente.

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