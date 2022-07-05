Rede de padarias centraliza produção para manter padrão de qualidade

Central de Produção da Monza prepara as delícias que são distribuídas para as padarias da rede Crédito: Monza/Divulgação

Manter a qualidade dos produtos é um desafio para qualquer rede de alimentação. No caso da Padaria Monza, não é diferente. Para preservar seu alto padrão e sabor, a empresa desenvolveu e executou um projeto de centralização da produção a fim de abastecer suas 10 unidades, todas localizadas em pontos estratégicos da Grande Vitória.

Fabricação de pães na estrutura da Monza Crédito: Monza/Divulgação

A transição para a produção centralizada teve início em maio de 2010 e, atualmente, já compreende 70% de todo o abastecimento diário da Monza. De acordo com a gerente de Operações da empresa, Flavia Nicolau, a central de produção, que fica situada em uma área de quase 1,3 mil metros quadrados no bairro Jardim Tropical, na Serra, prepara itens de padaria, rotisseria e confeitaria.

A gerente de Operações da Monza, Flavia Nicolau, detalha as iniciativas da empresa Crédito: Monza/Divulgação

“A central de produção foi criada com o objetivo de ter um padrão de qualidade e uniformidade dos produtos, além de facilitar a expansão por novas lojas”, explica a gerente, responsável pela equipe operacional composta por 70 colaboradores, que atuam em 15 setores de produção, além de câmaras frias e depósitos de não perecíveis.

COMO FUNCIONA A PRODUÇÃO

Na central, a matéria-prima é avaliada pelo setor de pré-pesagem e separada para fabricação de produtos acabados e semiacabados. “Isso porque alguns produtos recebem acabamento no local e outros ganham a finalização nas padarias”, informa Flavia Nicolau.

Uma das opções da confeitaria da rede Crédito: Monza/Divulgação

A produção é dividida em setores, como expedição, estoque, confeitaria, recheios e molhos, padaria, salgados e sanduíches, massas, forno, embalagem e congelados. Todos os processos são organizados para atender à demanda diária.

A produção diária foca produtos sensíveis, como sanduíches, tortas salgadas, bolos secos e pães de massa doce. “Além disso, produzimos itens para armazenamento em programação semanal a quinzenal, que são finalizados nas padarias, como pão francês, salgadinhos, pães de queijo, croissant e empadão”, ressalta a gerente de Operações.

CONTROLE DE QUALIDADE

A central de produção, acrescenta, conta com uma equipe especializada de profissionais da área de alimentos, como nutricionistas, que executam atividades como a seleção de fornecedores, recebimento de insumos, validação de produtos, controle de amostragem, monitoramento das boas práticas de fabricação dos produtos e acompanhamento de distribuição nas unidades.

Torta também uma das atrações do cardápio da empresa Crédito: Monza/Divulgação

“O planejamento de produção é realizado diariamente com base no controle de qualidade e tem como principais objetivos a satisfação e fidelização do cliente, bem como a segurança e qualidade dos alimentos”, salienta.

CARROS-CHEFES

Sobre os produtos preferidos dos clientes, Flavia Nicolau responde: “Entre todas as nossas delícias, os queridinhos são o pão de queijo, caldos, sanduba, bolos e o nosso carro-chefe, claro, o pão francês quentinho”.