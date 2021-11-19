Rede de óticas no ES comemora sucesso com vendas on-line

Equipe da Diniz manteve o ritmo para deixar negócios aquecidos e público satisfeito Crédito: Óticas Diniz/Divulgação

As Óticas Diniz encontraram uma luz na escuridão da pandemia para alavancar as vendas. A empresa enxergou a transformação digital como ferramenta de sucesso para manter a boa relação e a proximidade com os clientes e teve sucesso na escolha.

Diante do fechamento das lojas físicas por conta das regras sanitárias – uma das medidas restritivas adotadas pelas autoridades para conter a disseminação do vírus –, a rede criou o setor de televendas, em junho de 2020. "Foi quando surgiu a ideia de nos mantermos presentes por meio do atendimento on-line", disse o diretor comercial Juarez Rezena.

Foram implantadas diversas estratégias para abordagem digital. A mais importante delas consistiu na criação do canal de atendimento on-line: o DINIZap.

"Foi nosso canal para vendas, dúvidas, orçamentos e abordagens, que transferiu nosso atendimento de coração, antes presencial, para o digital. Dentro desse setor, desenvolvemos alguns facilitadores, como entrega gratuita para a Grande Vitória, atendimento em domicílio e outros", ponderou o diretor.

A nova metodologia de trabalho mostrou-se bem-sucedida. Prova disso é que, em menos de 12 meses, o setor de televendas trouxe um retorno surpreendente e superou as metas das Óticas Diniz, que formam a maior rede de varejo óptico do Brasil, com mais de mil unidades.

"Temos muito orgulho em dizer que conseguimos uma forma bem-sucedida de reinventar nosso atendimento. Mesmo em um momento de grande dificuldade, nós nos fizemos presentes na vida de nossos clientes, mantendo sempre nossos valores, que são integridade, atendimento, ética, disciplina, inovação e excelência empresarial", ressaltou.

O sucesso, por sinal, vem desde 1992, quando a empresa foi fundada. As Óticas Diniz contam com um mix de produtos e soluções que aliam moda, qualidade e alta tecnologia, proporcionando as melhores opções em lentes, armações e óculos de sol das principais grifes do mercado.