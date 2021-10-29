Rede de material de construção amplia lojas no ES e planeja e-commerce

A meta da Rede Construir deste ano é de aumentar seus associados de 27 para 30 lojas no Espírito Santo. Crédito: Rede Construir/Divulgação

Um dos efeitos da pandemia da Covid-19, com as medidas de distanciamento social, foi o aumento do desejo das famílias de tornar o lar mais aconchegante, o que aumentou a busca por reformas. Por conta disso, em um momento de crise nacional e mundial, um dos setores que viu as vendas crescerem foi o de materiais de construção.

A Rede Construir, por exemplo, tem a meta de, até o final de 2021, aumentar seus associados de 27 para 30 lojas no Espírito Santo. Outra proposta que a empresa começou a delinear é a possibilidade de vender seus produtos via e-commerce, necessidade que, de acordo com o presidente da rede, Alexander Kill, se mostrou latente durante a crise sanitária.

Segundo Alexander, a pandemia fez com que as vendas no ramo do material de construção aumentassem. “O setor cresceu. As pessoas ficaram mais em casa e começaram a investir onde elas vivem, dar mais valor ao lar, onde você está em companhia da família, associada a isso está uma política de juros baixos e uma diminuição do consumo em outras áreas”, relata.

Há 16 anos no Espírito Santo, a Rede Construir, que é um grupo associativista formado por lojistas do segmento do material de construção, existe há 23 anos no país. Em terras capixabas, além das 27 lojas, conta ainda com um Centro de Distribuição, na Serra. O associativismo, acredita Alexander, é uma estratégia importante de crescimento.

Há 16 anos no Espírito Santo, a Rede Construir, que é um grupo associativista formado por lojistas do segmento do material de construção, existe há 23 anos no país. Crédito: Rede Construir/Divulgação

“A formação da associação aumenta o poder de compra e principalmente o network, beneficiando os associados em troca de experiências, oportunidades e ações de marketing por exemplo. Com mais associados, nós elevamos o poder de negociação para oferecer aos nossos clientes os melhores produtos com os melhores preços” diz.

Quanto ao e-commerce, o presidente da Rede Construir acredita que a pandemia fez a empresa começar a acelerar esse processo.

“O ramo do material de construção é mais difícil para e-commerce, demanda muito o presencial, mas a pandemia mudou um pouco o comportamento do consumidor. Mesmo que o e-commerce seja mais complicado para nosso ramo, o mercado está começando a exigir”, diz.

De acordo com o presidente da Rede Construir, Alexander Kill, o e-commerce foi acelerado devido a pandemia. Crédito: Rede Construir/Divulgação

Veja no vídeo porque a Rede Construir é "Made In ES"

Your browser does not support the video tag.

REDE CONSTRUIR