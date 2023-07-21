Rede de farmácias faz raio X de cada loja, identifica demanda e planeja expansão

O número de unidades da Farmes, aliás, deve crescer até o final do ano. A expectativa é encerrar 2023 com 240 lojas no Espírito Santo e outras 10 no Sul da Bahia. Crédito: Farmes/Divulgação

Em um mercado cada vez mais dinâmico, é preciso agir de modo ágil e ficar ligado às novas demandas que surgem diariamente. Desde a expansão do uso da internet até o aumento do alcance da informação por parte dos clientes, empresas que buscam se manter relevantes na própria área precisam fazer investimentos em setores que melhorem a experiência de compra tanto para colaboradores, quanto para os consumidores.

É por isso que a Farmes tem aprimorado o seu setor de Inteligência de Mercado (IM). “Essa ferramenta busca todas as análises necessárias para alcançar sempre um melhor resultado”, explica o coordenador de Inteligência de Mercado e Expansão da empresa, Alan Souza.

De acordo com o especialista, ao traçar um diagnóstico detalhado de cada farmácia, sobre números, mercado, tendências, condições, tecnologias e demandas, é possível trazer melhores resultados para os lojistas.

"Como consequência, grande parte da nossa expansão hoje é realizada pelos próprios associados do Grupo Farmes. Atualmente, temos mais de 200 farmácias Farmes, que geram, juntas, um faturamento anual de quase meio bilhão de reais" Alan Souza - Coordenador de Inteligência de Mercado e Expansão da empresa

Novas lojas e expansão

O número de unidades da Farmes, aliás, deve crescer até o final do ano. A expectativa é encerrar 2023 com 240 lojas no Espírito Santo e outras 10 no Sul da Bahia.

“Em quatro anos, entre 2018 e 2022, saímos de 106 para 201 lojas, e fechamos o último ano com um crescimento de 29% no faturamento. Se olharmos só as farmácias que já estavam no Grupo Farmes nos dois últimos anos, o crescimento foi de 23%, índice superior ao avanço no segmento varejo farmacêutico, no Estado do Espírito Santo, que ficou em 17%.”

Alan Souza acrescenta que as ferramentas de IM permitiram, ao longo dos anos, a identificação de fatores importantes para esse sucesso e o processo de expansão, como as necessidades, os métodos de consumo do público e a movimentação do mercado local.

“A importância desses investimentos fica diretamente ligada ao sucesso da Farmes. Temos um ganho de mercado diante dos concorrentes. É um crescimento contínuo e muito além do que o mercado geral no segmento farmacêutico vem realizando. Isso porque tudo o que queremos é que nossos associados tenham melhores resultados com a performance das suas lojas, obtendo boa rentabilidade e conseguindo atender cada vez melhor os consumidores”, conclui o coordenador de IM da Farmes.

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