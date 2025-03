Conteúdo de marca

Quer trabalhar embarcado? Confira quais são as especializações para iniciar carreira offshore

Ingressar na carreira offshore oferece desafios e oportunidades únicas, com múltiplas possibilidades de atuação. A Hábil Treinamentos oferece cursos variados para quem quer atuar nessa área

Para trabalhar embarcado, alguns treinamentos e cursos são necessários.

Uma pesquisa realizada pela plataforma Catho, em parceria com a CNN, aponta que 42% dos brasileiros pretendem mudar de profissão em 2025. Com o mercado cada vez mais dinâmico, saem na frente as vagas que oferecem diferentes possibilidades de atuação e benefícios, como é o caso da carreira offshore, ou seja, o trabalho embarcado.

São diversas possibilidades de atuação. Navios e plataformas de petróleo e gás, por exemplo, permitem a atuação de oficiais de náutica, técnicos em segurança do trabalho, engenheiros navais e cozinheiros marítimos.

Outras profissões, que não exigem uma graduação específica, também são essenciais para o funcionamento dessas estruturas e servem como porta de entrada na carreira offshore, como o plataformista, que presta apoio às pessoas responsáveis pela perfuração de poço de petróleo nas operações, e o homem de área.

“O Homem de Área é o auxiliar de movimentação de cargas, que ajuda na limpeza e manutenção do convés e dando apoio de forma geral”, afirma a diretora da Hábil Treinamentos, Andressa Salomão.



A empresa, inclusive, é especializada em soluções de Segurança do Trabalho e oferece cursos de especialização para todas as áreas citadas. Para Andressa, “mesmo que o curso de Homem de área, que também pode ser chamado de Roustabout, não seja obrigatório para atuar na função, um curso profissionalizante faz toda a diferença na hora de se candidatar para uma vaga.



Curso é obrigatório para todos os atuantes

Para atuar em plataformas e navios, um dos treinamentos obrigatórios é o de combate ao incêndio. (Divulgação/Hábil Treinamentos)

Entretanto, mesmo sem a exigência de especialização para determinados cargos, um requisito é essencial para todos: o Curso Básico de Segurança de Plataforma (CBSP). Quem vai trabalhar acima de 72h embarcado em plataforma ou navio precisa da certificação, que é obrigatória e estabelecida pela Marinha do Brasil.



“No curso, ofertado pela Hábil Treinamentos, abordamos tópicos de prevenção e combate a incêndio; primeiros socorros; segurança social e responsabilidade social; técnicas de sobrevivência pessoal e procedimentos de emergência; e conscientização de proteção”, explica a diretora. Das cinco disciplinas, três possuem treinamentos práticos que simulam a realidade, como o de Combate à Incêndio e Técnicas de sobrevivência pessoal.

Treinamento de Norma Regulamentadora é diferencial

Os treinamentos normativos utilizam óculos de realidade virtual para que os alunos possam se sentir imersos em sua futura realidade de trabalho. (Divulgação/Hábil Treinamentos)

Fora o CBSP, que é obrigatório pela Marinha do Brasil, alguns treinamentos podem ser realizados para potencializar ainda mais as chances de ingressar no mercado offshore e onshore, como os de Normas Regulamentadoras (NR). Neles, são fornecidas orientações dos procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e saúde do trabalhador.



As normas, de acordo com Andressa Salomão, dependem da atividade que será realizada pelo funcionário. Por exemplo: quem trabalha em locais que não foram projetados para ocupação humana contínua, os espaços confinados, precisa realizar o treinamento de NR 33, que capacita sobre a atuação nesses locais; já um eletricista, além de treinamentos específicos para sua área de atuação, precisa se capacitar no treinamento de NR 10, que rege diretamente a segurança em instalações e serviços em eletricidade.



Para complementar o aprendizado, os óculos de realidade virtual fazem sucesso nas aulas, proporcionando ao aluno uma imersão em diversos cenários, como plataformas, armazéns, escritórios e muitos outros.



“Com a realidade virtual, trabalhamos com cenários de espaço confinado, altura e percepção de risco, assim o aluno, por meio do 3D, tem uma experiência imersiva e pode fixar os aprendizados do treinamento”, pontua.



Atualmente, mais de 50 treinamentos relativos tanto às normas quanto a demais capacitações fazem parte do escopo da Hábil Treinamentos, e estão disponíveis em modalidades presencial; semipresencial, em que a teoria é feita de forma on-line; e totalmente remota.

Para atender às necessidades individuais dos alunos e possibilitar um ensino personalizado, as turmas para os treinamentos de normas regulamentadoras estão disponíveis todos os dias, incluindo finais de semana.



“A Hábil oferece toda a teoria e prática necessária, o que faz com que as pessoas saiam daqui com conhecimento pleno para trabalhar de forma segura não só nas plataformas, como também na indústria”, finaliza Andressa.

Hábil Treinamentos

A Hábil Treinamentos é uma empresa especializada em soluções em Segurança do Trabalho que atende se destaca entre as maiores prestadoras de serviço desse setor no mercado capixaba, atendendo clientes como Petrobras, Technip, Suzano, Jurong e Arcelor.

A empresa é certificada pela ISO 9001, norma internacional que define requisitos para a gestão da qualidade de produtos e serviços, no Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores (PRODFOR), e também é homologada no Passaporte Industrial, Certificado de Registro Cadastral da Petrobras, Corpo de Bombeiros do estado do Espírito Santo e, por fim, na Marinha do Brasil através da Portaria 256.



Site: https://web.habiltreinamentos.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/habiltreinamentos/

Telefone fixo: (27) 3065-6488

Whatsapp: (27) 99938-8543

