Programa da Vivo para reciclar lixo eletrônico deve bater novo recorde em 2023

Empresa promove iniciativas voltadas ao consumo consciente e à economia circular

Loja da Vivo: unidades físicas são pontos de coleta do material. (Vivo/Divulgação)

O Vivo Recicle, programa que promove o consumo consciente e a economia circular por meio da reciclagem do lixo eletrônico, bateu recorde em 2022 e deve atingir uma nova marca histórica em 2023. O projeto faz parte do compromisso da empresa com a sustentabilidade, em meio a iniciativas de redução de emissões, energia renovável e circularidade dentro dos princípios ESG, sigla para Ambiental, Social e Governança Corporativa.

No último ano, foram coletadas 11,3 toneladas de materiais eletrônicos, o equivalente a mais de 50 mil itens, como smartphones, tablets, fones e baterias. Em 2023, a previsão é que esse volume chegue a 12 toneladas.

Para ampliar o alcance e a capilaridade do programa, a empresa realiza campanhas recorrentes e mantém pontos de coleta nas suas 1,8 mil lojas por todo o Brasil. Só no Espírito Santo, a companhia disponibiliza 88 lojas para os capixabas. E não é preciso ser cliente para participar.

Na Vivo, entendemos a importância de promover temas relevantes para a sociedade, como a economia circular, por isso fomos pioneiros em nosso setor a implantar um programa de logística reversa de eletrônicos. Cristiano Salgado • Diretor regional da Vivo no Espírito Santo e Rio de Janeiro

No acumulado, a Vivo já recolheu mais de 5,2 milhões de itens e fez a destinação adequada de 139 toneladas de resíduos, que voltaram para a cadeia produtiva sob a forma de matéria-prima para produção de equipamentos como novos cabos e baterias.

O projeto voltado à economia circular integra uma série de iniciativas da Vivo que promovem a sustentabilidade na jornada do cliente, desde a aquisição do smartphone até o descarte.

No momento da compra, além de avaliar aspectos como custo e funcionalidades do aparelho, o consumidor pode consultar o Eco Rating do smartphone que pretende adquirir, adicionando o aspecto de sustentabilidade, além dos critérios de preço e funcionalidades do aparelho.

Cristiano Salgado fala sobre as ações de sustentabilidade na jornada do cliente. (Vivo/Divulgação)

O selo permite ao consumidor saber o quão sustentável é o novo dispositivo no seu processo de produção, transporte, uso e descarte. Quanto maior a nota, mais sustentável é o aparelho. Em 2022, 71% dos celulares vendidos pela Vivo possuíam o selo Eco Rating.

Ao optar pela troca do seu dispositivo por modelos mais atuais, o cliente tem à sua disposição o programa Vivo Renova, que assegura a recompra do aparelho em bom estado mediante desconto na aquisição de novos modelos, e destina o celular usado para recondicionamento e comercialização por empresa parceira, no mercado de usados. A iniciativa também garante maior vida útil aos aparelhos.

Conexão Circular

Como forma de reforçar seu compromisso com a circularidade e a economia de recursos, a Vivo se tornou uma das primeiras empresas a aderir ao movimento “Conexão Circular”, da Ambição 2030, anunciado pelo Pacto Global da ONU no Brasil para engajar empresas no tema.

Além dos programas que mantém junto aos consumidores, a companhia recicla hoje 98% dos resíduos de sua própria operação, itens que resultam da troca de tecnologia e modernização da rede. O compromisso, neste caso, é chegar a “Zero Resíduo” destinado para aterro sanitário, considerando a operação até 2030, que é o principal desafio proposto pelo Pacto com as empresas.

