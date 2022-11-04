Produtora de eventos cresce e traz Zeca Pagodinho para celebrar aniversário

Produtora Aquarius promove festas de sucesso no ES Crédito: Aquarius/Divulgação

Entretenimento é coisa séria e é tendo isso em mente que os sócios Marcio Rodrigues e Toninho Boechat estão voando cada vez mais alto. À frente da Aquarius Produções, eles começam a expandir os negócios para fora do Estado e até do País e planejam criar, no ano que vem, uma gravadora em terras capixabas, com selo e estúdio fonográfico. Para comemorar o crescimento e o sétimo aniversário da empresa, eles trazem a Vitória ninguém menos que Zeca Pagodinho e Marvvila, em show no próximo sábado (5), no Gordinho Sambão. A estimativa é reunir 4 mil pessoas e os ingressos do evento, batizado de "Prazer, somos Aquarius", estão à venda em https://www.superticket.com.br/

Além da criação da gravadora, Aquarius está chegando à Bahia, com eventos em Porto Seguro a partir de novembro, e já está articulando produções em Boston e Miami, nos EUA, para o ano que vem.

Rodrigues e Boechat eram percussionistas e atuavam no ramo do samba. Hoje, dividem-se na Aquarius entre a realização de festas e shows e a gestão regional de artistas. Entre os nomes nacionais com quem trabalham com exclusividade estão, além de Zeca Pagodinho, Thiaguinho, Péricles, Belo e Turma do Pagode.

Márcio Rodrigues, Delacruz e Nikolas Macedo em evento no ES Crédito: Aquarius/Divulgação

Até 2021 trazendo a todo o Estado músicos principalmente do samba e pagode, os sócios decidiram inovar. Reformularam a marca e, a partir deste ano, passaram a investir também em bandas de rap e trap (esse último ritmo é um desdobramento do rap nacional, com batida próxima à do funk, e tem entre os nomes de destaque Filipe Ret, Caio Luccas e MC Cabelinho).

Para comandar a chegada da novidade, Rodrigues e Boechat convidaram um terceiro sócio, Nikolas Macedo. Assim, a empresa passa a abranger um público maior, não apenas atendendo à diversidade nos gostos musicais, mas também diferentes faixas etárias. Enquanto o samba e pagode é voltado a jovens e adultos, o rap/ trap atrai uma clientela mais jovem, a partir dos 12 anos. Este ano já foram realizados mais de 100 shows, o que coloca a Aquarius como o negócio mais ativo em seu ramo no Estado após a pandemia.

A Aquarius é a única produtora de eventos no Espírito Santo a apresentar um responsável administrativo certificado pelo Conselho Regional de Administração (CRA-ES). “Graças à seriedade na gestão, fomos a única empresa do setor no Estado que não realizou demissões e continuou a pagar em dia durante a pandemia”, comemora Marcio Rodrigues.

Com sede na Praia da Costa, a sociedade emprega, atualmente, 19 funcionários diretos, além de engajar permanentemente cerca de 200 colaboradores de negócios parceiros e mais 500 a cada espetáculo. “Alguns eventos chegam a contar com 200 seguranças. E, diferente de muitos concorrentes, fazemos questão de contratar serviços unicamente de parceiros certificados e só trabalhamos em casas com o alvará garantido”, destaca Rodrigues.

Artistas que já vieram ao ES com a Aquarius Produções

Ele lembra que a cada evento é criado um canal de ouvidoria, a fim de acompanhar, resolver e prevenir eventuais falhas.

“Tentamos oferecer o máximo de conforto ao nosso público, pensando sempre na facilidade de chegada e saída dos locais, acesso a banheiros, bares, atendimento médico e saída de emergência. Temos ainda preocupação com o serviço de bebidas e alimentos que será oferecido. No Réveillon da Mansão 300, que realizaremos em Meaípe, um dos destaques será o open bar e o open food”, exemplifica. “Somos muito focados na entrega, tanto para o público quanto para o artista. Não importa se o evento traz lucro ou prejuízo, como já aconteceu nos momentos mais difíceis, não economizamos na entrega”, garante.

Próximos eventos da Aquarius Produções

Zeca Pagodinho e Marvvila, no evento Prazer, Somos Aquarius – 5 de novembro, no Gordinho Sambão, em Vitória

Ferrugem, no show Meu Canto – 12 de novembro, na Fazendinha Shows



Vou pro Sereno, no evento Nada pra Fazer - 19 de novembro, no Gordinho Sambão, em Vitória



Orochi, Ritmo 027 – 19 de novembro, na Fazendinha Shows



Capital Inicial – Ilha Shows, 10 de dezembro



Réveillon Mansão 2K23 – 31 de dezembro, Meaípe, Guarapari



Thiaguinho, Filipe Ret e atração surpresa, no Pé na Areia – 1º de janeiro, na P12, em Guarapari



Eventos em Porto Seguro, Bahia

Delacruz, Hype 073 – Cabana Área Beach, em 25 de novembro

Orochi, Hype 073 – Cabana Área Beach, em 10 de dezembro



Mais informações sobre os eventos: