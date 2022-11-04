Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Produtora de eventos cresce e traz Zeca Pagodinho para celebrar aniversário

A capixaba Aquarius Produções está diversificando negócios e expandindo atuação para fora do ES e do país. Festa de 7 anos da produtora será com show no sábado (5), em Vitória
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

04 nov 2022 às 16:57

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 16:57

Produtora Aquarius promove festas de sucesso no ES
Produtora Aquarius promove festas de sucesso no ES Crédito: Aquarius/Divulgação
Entretenimento é coisa séria e é tendo isso em mente que os sócios Marcio Rodrigues e Toninho Boechat estão voando cada vez mais alto. À frente da Aquarius Produções, eles começam a expandir os negócios para fora do Estado e até do País e planejam criar, no ano que vem, uma gravadora em terras capixabas, com selo e estúdio fonográfico. Para comemorar o crescimento e o sétimo aniversário da empresa, eles trazem a Vitória ninguém menos que Zeca Pagodinho e Marvvila, em show no próximo sábado (5), no Gordinho Sambão. A estimativa é reunir 4 mil pessoas e os ingressos do evento, batizado de "Prazer, somos Aquarius", estão à venda em https://www.superticket.com.br/.
Além da criação da gravadora, Aquarius está chegando à Bahia, com eventos em Porto Seguro a partir de novembro, e já está articulando produções em Boston e Miami, nos EUA, para o ano que vem.
Rodrigues e Boechat eram percussionistas e atuavam no ramo do samba. Hoje, dividem-se na Aquarius entre a realização de festas e shows e a gestão regional de artistas. Entre os nomes nacionais com quem trabalham com exclusividade estão, além de Zeca Pagodinho, Thiaguinho, Péricles, Belo e Turma do Pagode.
Márcio Rodrigues, Delacruz e Nikolas Macedo em evento no ES
Márcio Rodrigues, Delacruz e Nikolas Macedo em evento no ES Crédito: Aquarius/Divulgação
Até 2021 trazendo a todo o Estado músicos principalmente do samba e pagode, os sócios decidiram inovar. Reformularam a marca e, a partir deste ano, passaram a investir também em bandas de rap e trap (esse último ritmo é um desdobramento do rap nacional, com batida próxima à do funk, e tem entre os nomes de destaque Filipe Ret, Caio Luccas e MC Cabelinho).
Para comandar a chegada da novidade, Rodrigues e Boechat convidaram um terceiro sócio, Nikolas Macedo. Assim, a empresa passa a abranger um público maior, não apenas atendendo à diversidade nos gostos musicais, mas também diferentes faixas etárias. Enquanto o samba e pagode é voltado a jovens e adultos, o rap/ trap atrai uma clientela mais jovem, a partir dos 12 anos. Este ano já foram realizados mais de 100 shows, o que coloca a Aquarius como o negócio mais ativo em seu ramo no Estado após a pandemia.
A Aquarius é a única produtora de eventos no Espírito Santo a apresentar um responsável administrativo certificado pelo Conselho Regional de Administração (CRA-ES). “Graças à seriedade na gestão, fomos a única empresa do setor no Estado que não realizou demissões e continuou a pagar em dia durante a pandemia”, comemora Marcio Rodrigues.
Com sede na Praia da Costa, a sociedade emprega, atualmente, 19 funcionários diretos, além de engajar permanentemente cerca de 200 colaboradores de negócios parceiros e mais 500 a cada espetáculo. “Alguns eventos chegam a contar com 200 seguranças. E, diferente de muitos concorrentes, fazemos questão de contratar serviços unicamente de parceiros certificados e só trabalhamos em casas com o alvará garantido”, destaca Rodrigues.

Artistas que já vieram ao ES com a Aquarius Produções

Ele lembra que a cada evento é criado um canal de ouvidoria, a fim de acompanhar, resolver e prevenir eventuais falhas.
“Tentamos oferecer o máximo de conforto ao nosso público, pensando sempre na facilidade de chegada e saída dos locais, acesso a banheiros, bares, atendimento médico e saída de emergência. Temos ainda preocupação com o serviço de bebidas e alimentos que será oferecido. No Réveillon da Mansão 300, que realizaremos em Meaípe, um dos destaques será o open bar e o open food”, exemplifica. “Somos muito focados na entrega, tanto para o público quanto para o artista. Não importa se o evento traz lucro ou prejuízo, como já aconteceu nos momentos mais difíceis, não economizamos na entrega”, garante.

Próximos eventos da Aquarius Produções

  • Zeca Pagodinho e Marvvila, no evento Prazer, Somos Aquarius – 5 de novembro, no Gordinho Sambão, em Vitória
  • Ferrugem, no show Meu Canto – 12 de novembro, na Fazendinha Shows
  • Vou pro Sereno, no evento Nada pra Fazer - 19 de novembro, no Gordinho Sambão, em Vitória
  • Orochi, Ritmo 027 – 19 de novembro, na Fazendinha Shows
  • Capital Inicial – Ilha Shows, 10 de dezembro
  • Réveillon Mansão 2K23 – 31 de dezembro, Meaípe, Guarapari
  • Thiaguinho, Filipe Ret e atração surpresa, no Pé na Areia – 1º de janeiro, na P12, em Guarapari

Eventos em Porto Seguro, Bahia

  • Delacruz, Hype 073 – Cabana Área Beach, em 25 de novembro
  • Orochi, Hype 073 – Cabana Área Beach, em 10 de dezembro

Mais informações sobre os eventos:

Instagram:

Facebook:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados