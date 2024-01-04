Prestes a completar 60 anos, cooperativa de café do ES celebra conquistas

Nater Coop comemora o marco de 1 milhão de sacas de café comercializadas Crédito: Nater Coop/Divulgação

Que a economia cafeeira é uma atividade relevante no Espírito Santo não é novidade. E os cafés especiais têm conquistado cada vez mais os consumidores, que passam a apreciar grãos com qualidades excepcionais em sabor e aroma.

O que faz desse produto tão único é uma série de atributos, entre eles um manejo de lavoura e um protocolo de pós-colheita adequado. O objetivo é preservar e padronizar a qualidade do grão.

Sabendo da importância de valorizar o trabalho de quem produz cafés especiais – que, por sinal, não é nada fácil –, a Nater Coop abriu as comemorações de 60 anos de atuação com a realização do 13º Prêmio Pio Corteletti de qualidade de café.

Ganhadores da categoria Arábica Natural foram ao palco receber o prêmio Crédito: Nater Coop/Divulgação

Essa é a maior premiação paga até hoje aos cooperados e, nesta edição, contou com a avaliação de provadores espalhados pelo mundo.

Além disso, foram concedidos R$ 102 mil em prêmios, e os vencedores de cada categoria – Conilon, Arábica Lavado e Arábica Natural – ganharam uma viagem à Itália.

A premiação aconteceu durante um evento realizado em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do ES, no último dia 15, e premiou 15 produtores entre os 67 finalistas.

A equipe de provadores das amostras inscritas no concurso contou com especialistas vindos da Itália, da Inglaterra, da Austrália e dos Estados Unidos. Eles avaliaram os produtos participantes ao lado dos especialistas regionais.

A premiação também contou com uma categoria apenas para o café tipo conilon Crédito: Nater Coop/Divulgação

De acordo com o executivo de agromercado da Nater Coop, Giliarde Cardoso, o prêmio foi criado para estimular a produção de cafés especiais, inclusive entre os pequenos produtores.

“Os cafés produzidos pelos cooperados são comercializados pela Nater Coop e vêm conquistando cada vez mais espaço, seja atravessando o oceano para atender o mercado europeu, seja por venda em diferentes pontos, como o site da Amazon”, sinaliza.

Aliás, Giliarde ainda explica que, para um café ser especial, ele deve seguir critérios da Specialty Coffee Association (SCA), certificação responsável por estabelecer padrões para avaliação dos cafés. O produto precisa receber uma nota entre 80 e 100 pontos, e os cafés produzidos na cooperativa pontuaram acima de 90 pontos.

Ano glorioso

Prestes a completar 60 anos, a Nater Coop celebra conquistas na cafeicultura em 2023. Uma delas foi o alcance do marco de um milhão de sacas de café comercializadas.

Outro destaque foi manter-se, de janeiro a janeiro, entre os cinco cafés mais vendidos da Amazon, com a marca Pronova Coffee.

“Essas conquistas envolvem cerca de 2.952 famílias produtoras de café e chegam a mais de 20 países com a exportação”, afirma o executivo de agromercado da cooperativa, complementando que, durante todas as seis décadas, esse número já chegou a ser 30.

O prêmio avaliou amostras na categoria Arábica Lavado. Os vencedores subiram ao palco Crédito: Nater Coop/Divulgação

Para 2024, a cooperativa quer continuar firme na consolidação e no fortalecimento de seu propósito de “unir famílias que alimentam famílias” mundo afora. Planos como a implementação de uma nova estrutura organizacional e investimentos em novas estruturas para armazenagem serão adotados.