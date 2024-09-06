Por que é importante dar mais atenção à saúde mental nas escolas

Escolas têm um papel essencial na promoção de um ambiente leve, saudável e que considere a saúde mental dos alunos para favorecer o processo de ensino-aprendizagem Crédito: Darwin/Acervo

Ansiedade não tem idade. Na era da velocidade, das redes sociais e do excesso de informação, é difícil encontrar alguém que não tenha dificuldade em lidar com a rotina. Porém, crianças e adolescentes acabam sendo os mais afetados, uma vez que estão vivendo as etapas mais complexas do processo de constituição como indivíduos.

É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde com base nos dados do Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais do SUS. O número de ocorrências de ansiedade em crianças e adolescentes aumentou 35,8% de 2022 a 2023, com 140.782 procedimentos ambulatoriais realizados, superando o de adultos.

Nesse sentido, escolas têm um papel essencial na promoção de um ambiente leve, saudável e que considere a saúde mental dos alunos para favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Um exemplo é o Centro de Ensino Charles Darwin, que inclui o ensino socioemocional no currículo da educação infantil ao ensino médio.

Além das disciplinas tradicionais, a instituição de ensino tem no currículo matérias que ajudam crianças e adolescentes a lidarem com suas emoções, a se relacionarem com os outros, a tomarem decisões e a enfrentarem desafios.

“É fundamental cuidar da saúde mental na escola para criar um ambiente seguro, acolhedor e de apoio. Quando um estudante enfrenta problemas como ansiedade, depressão ou estresse, sua capacidade de se concentrar, memorizar e processar informações pode ser prejudicada. Além disso, esses problemas podem afetar a motivação, o interesse pelas atividades escolares e a interação social, fatores importantes para o sucesso acadêmico”, afirma Cláudia Bahia, supervisora escolar do Darwin.

Além das disciplinas tradicionais, o Darwin tem no currículo matérias que ajudam crianças e adolescentes a lidarem com suas emoções Crédito: Darwin/Acervo

Essa necessidade se tornou ainda mais evidente nos últimos anos, já que a pandemia impactou de forma negativa a saúde mental dos mais novos em todo o mundo.

Segundo um estudo publicado na revista Jama Pediatrics, a ansiedade teve um aumento de quase 10% em crianças e adolescentes no primeiro ano da pandemia. Além disso, se comparado ao período pré-pandêmico, os sintomas de depressão cresceram 26% globalmente entre os jovens de até 19 anos.

Para a professora Claudia Barros, responsável por ministrar a disciplina aos alunos do ensino médio no Darwin, além do conteúdo acadêmico tradicional, a instituição prioriza a saúde mental dos estudantes.

“Nós percebemos que não basta simplesmente apostar nos conteúdos acadêmicos, o aluno precisa desenvolver autonomia, saber como se comunicar, colaborar com os colegas e a própria família e exercer a criticidade até para entender esse volume de informações que chega a ele por outras vias”, destaca.

Ensino socioemocional em cada etapa

Na educação infantil, o ensino socioemocional é ministrado na disciplina de Filosofia Crédito: Darwin/Acervo

O Darwin escolheu ofertar disciplinas sobre saúde mental em todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem por considerar que cada fase possui questões a serem trabalhadas.

Da educação infantil ao fundamental I, o ensino socioemocional é ministrado na disciplina de Filosofia. Os encontros são semanais e fazem parte do programa Escola da Inteligência. No fundamental II e no ensino médio, a matéria faz parte do Laboratório Inteligência de Vida (LIV).

Para a supervisora educacional das turmas do infantil III ao 5º ano do Darwin, Elaine Pimentel, o ensino socioemocional contribui para um desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes.

“Aqui na escola, a partir do infantil III, a gente trabalha a educação socioemocional com uma aula semanal. Esse ensino é importante porque, a partir de um desenvolvimento integral, com as habilidades socioemocionais, a gente complementa o aprendizado cognitivo, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno” pontua.

Centro de Ensino Charles Darwin