Politintas inaugura vigésima loja no Espírito Santo

Nova unidade da Politintas, em Maracanã, Cariacica, abriu no início deste mês Crédito: Divulgação

A Politintas acaba de inaugurar sua vigésima unidade em solo capixaba. A cidade escolhida para receber a filial foi Cariacica, exatamente o local onde a empresa surgiu, há quase 48 anos.

Localizada no bairro Maracanã, a nova unidade chega em um momento de expansão, em que a empresa tem investido na abertura de lojas no coração dos bairros mais populosos da Grande Vitória ou com grande potencial de crescimento e fluxo.

Vinicius Ventorim, diretor-executivo da Politintas, diz que a nova loja tem uma área de quase 200 metros quadrados, incluindo salão de vendas e depósito, e está localizada na Avenida Alice Coutinho Santos, em uma região estratégica e movimentada, que liga a BR 262 à Rodovia Leste-Oeste.

“A nova unidade oferece estacionamento próprio, Wi-Fi, ambiente climatizado e o nosso atendimento consultivo, que é um dos maiores diferenciais da empresa”, ressalta.

Empresa é destaque no país

Referência nacional em modelo de gestão de lojas, a rede também é conhecida por sua capacidade de inovação e atendimento de excelência.

Atualmente, oferece mais de 4 mil itens para pintura decorativa, automotiva e industrial, incluindo tintas e todos os acessórios e complementos necessários para pintar ou renovar um ambiente, material para limpeza e manutenção do lar, além de linhas para embelezamento de automóveis.

Para atender melhor o consumidor, além da diversidade de produtos e marcas, a empresa investiu em logística e se tornou omnichannel, ou seja, está presente onde o cliente quer e na hora que ele precisa. Para isso, disponibiliza vários canais de contato, incluindo lojas físicas e on-line, televendas, chat e WhatsApp.

Atendimento de excelência

Ainda de acordo com Ventorim, uma das principais características das lojas da rede Politintas é a qualidade do atendimento, oferecido por consultores especialistas em tintas e artigos para pintura.

"O resultado é uma experiência de compra bastante positiva, com a resolução dos problemas apresentados pelo cliente e satisfação com o resultado da pintura" Vinícius Ventorim - Diretor-executivo da Politintas

Muito além da tinta

Junto da expansão das lojas cresceu também a necessidade e a vontade de ampliar o negócio de forma sustentável, sempre com um olhar atento para as questões ambientais.

Um bom exemplo, conforme explica Ventorim, é a compra de energia gerada por biogás em aterros sanitários e a geração de energia por meio da luz solar. A Politintas também desenvolve várias outras ações de promoção da sustentabilidade, com destaque para o Projeto de Logística Reversa, implantado recentemente em parceria com a Suvinil.