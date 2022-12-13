Plano odontológico de Cachoeiro amplia rede de serviços para saúde bucal

Uniodonto é a vencedora da categoria Plano Odontológico no Prêmio Gazeta Empresarial 2022 Crédito: Uniodonto/Divulgação

Manter a saúde bucal em dia é mais do que fundamental. Afinal, nada melhor do que compartilhar sorrisos com quem a gente ama. Por isso, é preciso ficar atento a tratamentos de qualidade e procedimentos preventivos. Referência no mercado, a Uniodonto tem história em Cachoeiro de Itapemirim e isso pode ser comprovado com o primeiro lugar na categoria Plano Odontológico do Prêmio Gazeta Empresarial.

De acordo com o presidente da Uniodonto Espírito Santo, Adriano Barbosa, essa vitória é fruto de estratégias de reconhecimento da marca traçadas ao longo dos anos, mas principalmente após 2020. Isso porque, mesmo tendo ficado em primeiro lugar na mesma categoria há nove anos, a vontade de aprimorar os serviços permaneceu grande e, por isso, a Uniodonto se reformulou e expandiu.

“Atualmente, estamos focados na expansão de nossa rede. Hoje, rompemos barreiras para além do Espírito Santo e estamos administrando uma rede odontológica no Rio de Janeiro. Nascemos e evoluímos no Sul Capixaba, fomos para Vitória e, logo em seguida, para todo o Espírito Santo. Estamos crescendo, evoluindo e estampando o nome do nosso Estado por todo Brasil”, ressalta Adriano Barbosa.

Além da cobertura nacional, a Uniodonto tem atendimento 24h para emergências e urgências com valores razoáveis. Outro diferencial é o sistema cooperativo, em que o cliente é atendido diretamente pelo dono da unidade.

“Neste ano, comemoramos 25 anos. Ao longo dessa trajetória, construímos e mantemos relações saudáveis com nossos clientes e parceiros. Criamos credibilidade junto a nossos cooperados, sem desperdício de tempo e recursos. A filosofia que norteou nossa fundação permanece até hoje: oferecer serviços de qualidade, com preços razoáveis, atuando pela constante redução nos custos do tratamento odontológico, para que mais pessoas tenham acesso aos consultórios”, finaliza Adriano Barbosa.