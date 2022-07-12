Plano de saúde é símbolo de cuidado e prevenção no ES

Cuidado para toda a família: valor da Unimed Vitória Crédito: Unimed/Divulgação

Cuidar da saúde é prioridade para a Unimed Vitória. O jeito de cuidar da cooperativa, sua característica mais forte, se apresenta no dia a dia dessa grande rede de atendimento, pelas mãos de um corpo clínico reconhecido por seus profissionais competentes e pela qualidade dos serviços prestados.

O olhar humanizado, a atenção com cada paciente e a sintonia com as últimas atualizações da medicina são alguns dos principais fundamentos da Unimed Vitória e formam base sólida para sua reputação diante da população do Estado.

Com planos direcionados para cada necessidade, a cooperativa se destaca pela amplitude de sua rede de atendimento, que atua de maneira interligada formando o Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias). Seus Recursos Próprios incluem hospital, maternidade, pronto atendimento, clínica de diagnóstico, oncologia e centro de especialidades completo.

UNIDADE AVANÇADA NA SERRA

A Unimed Vitória prepara uma expansão, com a construção de um centro de Serviços em Unidade Avançada (SUA), na Serra, para entregar a melhor experiência para seus clientes. “A Serra é o mais populoso município do Espírito Santo. Por lá se concentram cerca de 50 mil dos nossos beneficiários, e a capacidade de expansão é promissora. Nosso objetivo, além de atender confortavelmente os clientes da região, é transformar o local em referência para as cidades vizinhas, que terão um atendimento médico mais próximo, sem a necessidade de deslocamento para a capital”, ressalta o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

Unimed Vitória lança expansão para a população da Serra Crédito: Divulgação