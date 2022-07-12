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Plano de saúde é símbolo de cuidado e prevenção no ES

Beneficiários da Unimed Vitória contam com a segurança de uma grande estrutura de recursos próprios e mais de 40 anos de experiência
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

12 jul 2022 às 11:16

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 11:16

Unimed
Cuidado para toda a família: valor da Unimed Vitória Crédito: Unimed/Divulgação
Cuidar da saúde é prioridade para a Unimed Vitória. O jeito de cuidar da cooperativa, sua característica mais forte, se apresenta no dia a dia dessa grande rede de atendimento, pelas mãos de um corpo clínico reconhecido por seus profissionais competentes e pela qualidade dos serviços prestados.
O olhar humanizado, a atenção com cada paciente e a sintonia com as últimas atualizações da medicina são alguns dos principais fundamentos da Unimed Vitória e formam base sólida para sua reputação diante da população do Estado.
Com planos direcionados para cada necessidade, a cooperativa se destaca pela amplitude de sua rede de atendimento, que atua de maneira interligada formando o Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias). Seus Recursos Próprios incluem hospital, maternidade, pronto atendimento, clínica de diagnóstico, oncologia e centro de especialidades completo.

UNIDADE AVANÇADA NA SERRA

A Unimed Vitória prepara uma expansão, com a construção de um centro de Serviços em Unidade Avançada (SUA), na Serra, para entregar a melhor experiência para seus clientes. “A Serra é o mais populoso município do Espírito Santo. Por lá se concentram cerca de 50 mil dos nossos beneficiários, e a capacidade de expansão é promissora. Nosso objetivo, além de atender confortavelmente os clientes da região, é transformar o local em referência para as cidades vizinhas, que terão um atendimento médico mais próximo, sem a necessidade de deslocamento para a capital”, ressalta o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.
Unimed Vitória lança expansão na Serra
Unimed Vitória lança expansão para a população da Serra Crédito: Divulgação
O complexo contará com Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico, Unidade de Oncologia, posto de coleta laboratorial e uma Unidade Básica de Diagnóstico, que estará apta a oferecer serviços como mamografia e ressonância, entre outros. Além disso, funcionará como Hospital Dia para a realização de pequenos procedimentos. Os serviços Unimed Personal e Viver Bem Unimed, que já existem no município, serão ampliados e ficarão no novo espaço.

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