Pillow face: como evitar o exagero na harmonização facial?

Tendência de naturalização do rejuvenescimento ganha espaço no procedimento de harmonização facial Crédito: Shutterstock

Uma rápida pesquisa no Google sobre harmonização facial revela algumas imagens de "antes" e "depois" de famosos que não tiveram um resultado satisfatório em seus tratamentos de beleza. Rostos desfigurados, inchados e artificiais alimentam os memes e as críticas negativas a esse efeito conhecido como "pillow face" - nome dado ao exagero na aplicação de preenchedores.

Por isso, o que se vê atualmente é um aumento na procura por intervenções em doses pequenas, em locais específicos, para se obter um aspecto que valorize a fisionomia da pessoa. Há, portanto, uma tendência de naturalização do rejuvenescimento, um movimento que começou no exterior e já está sendo percebido por aqui.

"Cada um escolhe como deseja envelhecer. Amenizar os sinais de envelhecimento, tratar a musculatura, a flexibilidade da pele e aumentar a elasticidade são sinais de autocuidado e bem-estar. Mas tudo dentro do equilíbrio, não chegando nem perto de ser uma obsessão", comenta a dentista Raquel Cabral, que atua na Clínica Vanessa Cabral, em Vitória.

Diante de exemplos negativos que acabam sendo expostos na mídia, muita gente decide fugir dos preenchimentos faciais. No entanto, segundo Raquel, qualquer tratamento deve ser para melhorar suas características naturais e não mudar seu rosto para se comparar com celebridades.

Prevenção

Dentro da harmonização facial existem técnicas pouco invasivas e seguras que realçam a beleza de cada um Crédito: Shutterstock

Dentro da harmonização facial existem técnicas pouco invasivas e seguras que, em vez de propor mudanças radicais na face, vão, na verdade, realçar a beleza de cada um. Por isso, diz a dentista, o ideal é começar cedo, quando os primeiros sinais de envelhecimento aparecem.

"À medida que ficamos mais velhos, é normal que algumas partes do nosso corpo apresentem flacidez de pele, principalmente se não houve cuidados durante a juventude. O colágeno é uma proteína muito importante e corresponde a 30% do total de proteínas do nosso organismo. A partir dos 30 anos começamos a passar pela degradação natural das fibras de colágeno e elastina, iniciando o processo de envelhecimento, sendo potencializado pela dieta, pelos radicais livres e pela radiação solar", explica ela, que atua em parceria com a mãe, a esteticista Vanessa Cabral.

De acordo com Vanessa, é possível, porém, atuar de maneira preventiva, com procedimentos como os chamados bioestimuladores, que vão repor a quantidade de colágeno perdida. "Indicamos uma aplicação preventiva para a criação de uma poupança de colágeno, através da reserva dessa proteína, com objetivo de se ter uma pele firme e jovem por mais tempo. Então, além da aplicação dos bioestimuladores, podemos indicar o ultrassom microfocado", cita Vanessa.

Procedimentos

No ultrassom microfocado, ondas são emitidas por um aparelho, aquecendo as camadas mais profundas da pele e provocando uma microcoagulação do local, com estímulo à produção de colágeno.

O procedimento é praticamente indolor, e seus resultados vão surgir semanas depois da aplicação. Pode ser necessário fazer mais de uma sessão para se obter um bom efeito.

Outro tratamento que faz sucesso nas clínicas dermatológicas e de estética é o que propõe o preenchimento à base de ácido hialurônico. "A substância previne e ameniza as alterações causadas na pele que levam à perda do suporte de hidratação do rosto e ao aparecimento de rugas, olheiras e diminuição do volume dos lábios", ressalta Vanessa Cabral.

Os procedimentos chamados de bioestimuladores são capazes de repor a quantidade de colágeno perdida em função do envelhecimento natural Crédito: Shutterstock

Há casos em que é indicada uma associação dessas duas técnicas: o bioestimulador de colágeno e o preenchedor de ácido hialurônico. "Essa combinação proporciona um lifting facial imediato, ao mesmo tempo que estimula a produção de colágeno de forma gradual deixando o rosto com o aspecto mais descansado", cita.

E há também o chamado skinbooster, uma hidratação injetável que promove a melhora da qualidade da pele de dentro para fora, ajudando a atenuar as 'marquinhas indesejadas'. "Pode ser aplicado nas mãos, colo, pescoço e face, promovendo um boost de hidratação e formando reservatórios de ácido hialurônico. Isso ajudará a pele a recuperar o viço e a exibir um efeito glow. Também restaura a hidratação nas camadas mais profundas da pele, amenizando pequenos incômodos como cicatrizes de acne e linhas finas", finaliza a esteticista.

Clínica Vanessa Cabral