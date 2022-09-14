Perto do mar: imobiliária lança loteamento na Praia de Capuba

Ao todo, o Capuba Ville contemplará 335 unidades de lotes planos medindo de 252 a 726 metros quadrados Crédito: capuba

Para quem sonha em morar a poucos metros do mar, poder sempre contemplar uma paisagem litorânea e ainda adquirir um lote com infraestrutura pronta para construir o imóvel dos sonhos, a Praia de Capuba, no município da Serra, na Grande Vitória, passa a ser uma das opções disponíveis.

Capuba Ville, que será lançado no próximo dia 16 de setembro pela O loteamento, que será lançado no próximo dia 16 de setembro pela Imobiliária Universal , oferecerá esses e outros atrativos aos clientes. Ao todo, são 335 unidades de lotes planos medindo de 252 a 726 metros quadrados em uma região em franco desenvolvimento.

O Capuba Ville fica ao lado do Costa Bela, um tradicional bairro da Serra que é predominantemente habitado por famílias. A região possui comércio amplo, feiras livres, atividades culturais e liderança comunitária atuante.

O município da Serra é considerado um dos melhores do Espírito Santo para se investir. "A Imobiliária Universal acredita no potencial de crescimento e expansão da região para quem busca qualidade de vida e contato próximo com a natureza. A localização é estratégica, com acesso fácil às rodovias ES 010 e BR 101 e ao litoral. Além disso, o Capuba possui amplo comércio e empresas prestadoras de diversos serviços na região", ressalta Valdecir Torezani, proprietário da Imobiliária Universal.

Vista aérea do loteamento, que será entregue com água encanada, esgoto, rede de saneamento, iluminação, ruas pavimentadas e calçada Crédito: Imobiliária Universal/Divulgação

Segundo o empreendedor, adquirir um lote e construir um imóvel do jeito que se quer é uma estratégia muito inteligente que traz inúmeros benefícios. "Construído em uma área ampla, o loteamento será entregue com água encanada, esgoto, rede de saneamento, iluminação e ruas pavimentadas", detalha Torezani.

COMO INVESTIR NO CAPUBA VILLE? Apesar de o lançamento só ocorrer no próximo dia 16, já existe uma lista de espera para a aquisição das unidades. Portanto, os interessados devem enviar o quanto antes a solicitação de reserva pelo WhatsApp (27) 2121-8989.

Ainda de acordo com Torezani, umas das vantagens de se investir no Capuba Ville é que a negociação é feita diretamente com a imobiliária. "Isso agiliza o processo e facilita a negociação. Nosso cadastro é rápido e sem burocracia", explica o empresário.

A Imobiliária Universal atua há 47 anos no mercado imobiliário. É uma das maiores loteadoras do Estado e já lançou centenas de loteamentos neste quase meio século de trabalho.

LOTEAMENTO CAPUBA VILLE