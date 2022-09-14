Perto do mar: imobiliária lança loteamento na Praia de Capuba

Para quem sonha em morar a poucos metros do mar, poder sempre contemplar uma paisagem litorânea e ainda adquirir um lote com infraestrutura pronta para construir o imóvel dos sonhos, a Praia de Capuba, no município da Serra, na Grande Vitória, passa a ser uma das opções disponíveis.
O loteamento Capuba Ville, que será lançado no próximo dia 16 de setembro pela Imobiliária Universal, oferecerá esses e outros atrativos aos clientes. Ao todo, são 335 unidades de lotes planos medindo de 252 a 726 metros quadrados em uma região em franco desenvolvimento.
O Capuba Ville fica ao lado do Costa Bela, um tradicional bairro da Serra que é predominantemente habitado por famílias. A região possui comércio amplo, feiras livres, atividades culturais e liderança comunitária atuante.
O município da Serra é considerado um dos melhores do Espírito Santo para se investir. "A Imobiliária Universal acredita no potencial de crescimento e expansão da região para quem busca qualidade de vida e contato próximo com a natureza. A localização é estratégica, com acesso fácil às rodovias ES 010 e BR 101 e ao litoral. Além disso, o Capuba possui amplo comércio e empresas prestadoras de diversos serviços na região", ressalta Valdecir Torezani, proprietário da Imobiliária Universal.
Segundo o empreendedor, adquirir um lote e construir um imóvel do jeito que se quer é uma estratégia muito inteligente que traz inúmeros benefícios. "Construído em uma área ampla, o loteamento será entregue com água encanada, esgoto, rede de saneamento, iluminação e ruas pavimentadas", detalha Torezani.
COMO INVESTIR NO CAPUBA VILLE?
Apesar de o lançamento só ocorrer no próximo dia 16, já existe uma lista de espera para a aquisição das unidades. Portanto, os interessados devem enviar o quanto antes a solicitação de reserva pelo WhatsApp (27) 2121-8989.
Ainda de acordo com Torezani, umas das vantagens de se investir no Capuba Ville é que a negociação é feita diretamente com a imobiliária. "Isso agiliza o processo e facilita a negociação. Nosso cadastro é rápido e sem burocracia", explica o empresário.
A Imobiliária Universal atua há 47 anos no mercado imobiliário. É uma das maiores loteadoras do Estado e já lançou centenas de loteamentos neste quase meio século de trabalho.
LOTEAMENTO CAPUBA VILLE
Localização
Praia de Capuba, na Serra
Unidades
335
Tamanho das unidades
De 252 a 726 metros quadrados
Reservas
WhatsApp (27) 2121-8989
Mais informações no site: www.imobiliariauniversal.com.br