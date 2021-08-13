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Oriundi converte materiais recicláveis em renda para ações sociais

A proposta consiste no recolhimento de materiais recicláveis, como papéis, plástico, metais e vidros, nas unidades do Oriundi, que são comprados por uma empresa de reciclagem

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 16:40

ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA

ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA

Publicado em 

13 ago 2021 às 16:40
Presente em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, há mais de 40 anos, o Supermercado Oriundi inaugurou sua filial em Linhares, na mesma região, há quase três anos. As unidades, além de
buscarem oferecer produtos saudáveis e de qualidade, são pensadas para ajudar a sociedade e o meio ambiente através de práticas sustentáveis. Uma dessas iniciativas é o “Consumidor Ecológico”, que recolhe produtos recicláveis e os converte em renda destinada a ações sociais.
A proposta consiste no recolhimento de materiais recicláveis, como papéis, plástico, metais e vidros, nas unidades do Oriundi, que são comprados por uma empresa de reciclagem. O dinheiro obtido com a venda vai direto para as instituições sociais e não fica no caixa do supermercado.
"Se você começa a juntar as embalagens, para não descartar no lixo, em um curto período de tempo, elas ocupam um grande espaço em casa. Então as pessoas não se motivam a evitar o descarte. Tendo um ponto de coleta, fica mais fácil"
Aderbauer Pedroni - Sócio do Oriundi
Com a iniciativa, os participantes contribuem com duas causas em uma única vez, ajudando o meio ambiente e, ao mesmo tempo, uma instituição social.
Oriundi
Projeto Oriundi Crédito: Acervo
"A nossa empresa é engajada em causas do meio ambiente, social e alimentação saudável, procurando oferecer aos clientes produtos mais diferenciados"
Aderbauer Pedroni - Sócio do Oriundi
Para participar, a população, sendo cliente ou não do supermercado, pode levar os materiais recicláveis e deixá-los nos pontos de coleta que ficam nas unidades do Oriundi. A partir daí, uma empresa de reciclagem compra os materiais, e a renda é destinada a uma instituição. Em Linhares, a parceria é com o asilo, já em Aracruz com o orfanato Recanto Feliz, que fica no distrito de Guaraná.
“A parte social envolve várias pessoas. No meio ambiente, é importante aumentarmos cada vez mais a reciclagem. O mais bacana é a participação de cada um. Todo mundo é partícipe. O cidadão faz e a gente serve como catalisador, que é destinado a uma ação social, e a natureza agradece”, finaliza Pedroni sobre o projeto.
Em Aracruz, o Oriundi está localizado na Av. Florestal, 555, bairro Segato. Já em Linhares, na Av. Étore Pedroni, 235, no bairro Três Barras.

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