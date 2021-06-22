Oportunidade para transformar sonho da casa própria em realidade

Nas unidades financiadas pelo programa Casa Verde Amarela, não há influência do aumento da Selic e as taxas são atrativas, a partir de 4,75% ao ano. Crédito: MRV/Divulgação

Quando se pergunta aos brasileiros qual seu maior sonho, muitos asseguram ser a compra da casa própria. Esse é um desejo que pode se materializar com o mercado da construção civil aquecido no país. De janeiro a março de 2021, o volume de financiamentos imobiliários avançou em 113%, se comparado ao primeiro trimestre do ano passado, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Segundo Ednéia Teixeira, gestora comercial da MRV, companhia com mais de 40 anos de tradição, o momento é muito bom para o comprador devido às condições que o mercado vem oferecendo, com facilidade de financiamento e crédito em abundância.

“Muito se tem falado do aumento da Selic, mas a atual taxa, de 3,5%, continua muito atraente para o comprador, se comparada aos 14,25% aplicados no Brasil em 2017”, afirma.

Outro ponto favorável a quem vai comprar um imóvel é que, nas unidades financiadas pelo programa Casa Verde Amarela, não há influência do aumento da Selic e as taxas são atrativas, a partir de 4,75% ao ano.

Com esses fatores positivos, muitas empresas já planejam seus lançamentos. A MRV pretende lançar, até dezembro de 2021, 1.356 unidades habitacionais no Espírito Santo. Dessas, 520 apartamentos estão no residencial Viva Laguna, que acaba de ser apresentado ao mercado.

O novo empreendimento da MRV será erguido em um terreno de 32.259,44 m² localizado na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, a 300 metros da Praia de Manguinhos e próxima a toda uma estrutura comercial.

Além da possibilidade da vista definitiva para o mar, os moradores vão contar com salão de festas, playground, pet place, salão de jogos, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, espaço kids, quadra, pomar, bicicletário e elevador.

O novo empreendimento da MRV será localizado na Av. Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, a 300 metros da Praia de Manguinhos e próxima a toda uma estrutura comercial. Crédito: MRV/Divulgação

“Para o lançamento do Viva Laguna, estamos com condições especiais. Uma unidade pode ser adquirida a partir de R$ 145 mil”, ressalta Ednéia Teixeira.

A companhia ainda conta com unidades em outros nove empreendimentos em construção ou prontos no Estado: Vila Regência, Parque Vila das Orquídeas, Vila de Itapuã, Parque Viva Mare e Residencial Venice, na cidade da Serra; Residencial Vila Turquesa e Parque Vila Diamante, em Cariacica; Spazio Vila do Farol, em Vila Velha; e Parque Vila Safira, em Viana.