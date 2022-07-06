Operadora acredita na diversidade como diferencial de inovação

Com cerca de 100 milhões de clientes, a Vivo tem um propósito definido: Digitalizar para Aproximar Crédito: Vivo/Divulgação

A Vivo é uma marca com cerca de 100 milhões de clientes e aproximadamente 33 mil colaboradores, com um propósito definido - Digitalizar para Aproximar; um DNA que aproxima e conecta a empresa aos seus clientes e a uma cultura de fazer acontecer. A companhia passou a cultivar de maneira consciente um ambiente livre de preconceitos para que os profissionais desenvolvam o máximo de seu potencial e vivam seus propósitos pessoais dentro da organização.

Dessa forma, estimula a pluralidade de perfis, criando um ambiente de maior criatividade e colaboração, mais propício à inovação e onde vínculos pessoais e propósito trazem significado ao trabalho. Isso porque a Vivo acredita que a diversidade de pessoas, vivência, culturas, comportamentos, habilidades e atitudes é um diferencial de inovação, que reflete a sociedade.

Material de divulgação da Vivo que fala sobre a valorização da diversidade no ambiente da empresa: "Eu vivo esse orgulho" Crédito: Vivo/Divulgação

Desde 2018, a companhia tem um sólido programa de diversidade, que atua nos pilares de raça, gênero, pessoa com deficiência e LGBTI+. Cada pilar conta com executivos sponsors, comitês e grupos de afinidade com a participação ativa dos colaboradores.

A Vivo mudou sua política de recrutamento e seleção, capacitando seus recrutadores para trabalharem de forma cada vez mais inclusiva. Também definiu desafios de contratação para vagas destinadas para gênero, raça, pessoas com deficiência e LGBTI+ e sensibilizou ainda gestores quanto aos vieses inconscientes e aderiu aos principais movimentos pela inclusão no Brasil.

Em campanha, Vivo destaca a prática de ações afirmativas Crédito: Vivo/Divulgação

Além de colocar em prática ações afirmativas, a empresa acredita que o tema diversidade precisa ser abordado com frequência e profundidade. Pensando nisso, criou a Jornada Vivo Diversidade, com assuntos que são discutidos a cada mês com os colaboradores. Cada assunto é acompanhado do lançamento de uma ação, política ou benefício.

“Seguiremos firmes com estratégias para estimular um ambiente mais diverso, livre de preconceitos. Entendemos a importância da inclusão e o quanto as perspectivas diversas enriquecem e ampliam nossa visão de mundo e nos melhoram como pessoas e como empresa. Temos ações contundentes para mudar a realidade, que entendemos como responsabilidade de toda a sociedade”, destaca Cristiano Salgado, diretor regional da Vivo para o Espírito Santo e Rio de Janeiro.