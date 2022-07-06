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Operadora acredita na diversidade como diferencial de inovação

Vivo cultiva ambiente livre de preconceitos para desenvolvimento de profissionais. Companhia tem  programa de diversidade que atua nos pilares de raça, gênero, pessoa com deficiência e LGBTI+.
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

06 jul 2022 às 09:05

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 09:05

Loja da Vivo
Com cerca de 100 milhões de clientes, a Vivo tem um propósito definido: Digitalizar para Aproximar Crédito: Vivo/Divulgação
A Vivo é uma marca com cerca de 100 milhões de clientes e aproximadamente 33 mil colaboradores, com um propósito definido - Digitalizar para Aproximar; um DNA que aproxima e conecta a empresa aos seus clientes e a uma cultura de fazer acontecer. A companhia passou a cultivar de maneira consciente um ambiente livre de preconceitos para que os profissionais desenvolvam o máximo de seu potencial e vivam seus propósitos pessoais dentro da organização.
Dessa forma, estimula a pluralidade de perfis, criando um ambiente de maior criatividade e colaboração, mais propício à inovação e onde vínculos pessoais e propósito trazem significado ao trabalho. Isso porque a Vivo acredita que a diversidade de pessoas, vivência, culturas, comportamentos, habilidades e atitudes é um diferencial de inovação, que reflete a sociedade.
Vivo
Material de divulgação da Vivo que fala sobre a valorização da diversidade no ambiente da empresa: "Eu vivo esse orgulho" Crédito: Vivo/Divulgação
Desde 2018, a companhia tem um sólido programa de diversidade, que atua nos pilares de raça, gênero, pessoa com deficiência e LGBTI+. Cada pilar conta com executivos sponsors, comitês e grupos de afinidade com a participação ativa dos colaboradores.
A Vivo mudou sua política de recrutamento e seleção, capacitando seus recrutadores para trabalharem de forma cada vez mais inclusiva. Também definiu desafios de contratação para vagas destinadas para gênero, raça, pessoas com deficiência e LGBTI+ e sensibilizou ainda gestores quanto aos vieses inconscientes e aderiu aos principais movimentos pela inclusão no Brasil.
Vivo
Em campanha, Vivo destaca a prática de ações afirmativas Crédito: Vivo/Divulgação
Além de colocar em prática ações afirmativas, a empresa acredita que o tema diversidade precisa ser abordado com frequência e profundidade. Pensando nisso, criou a Jornada Vivo Diversidade, com assuntos que são discutidos a cada mês com os colaboradores. Cada assunto é acompanhado do lançamento de uma ação, política ou benefício.
“Seguiremos firmes com estratégias para estimular um ambiente mais diverso, livre de preconceitos. Entendemos a importância da inclusão e o quanto as perspectivas diversas enriquecem e ampliam nossa visão de mundo e nos melhoram como pessoas e como empresa. Temos ações contundentes para mudar a realidade, que entendemos como responsabilidade de toda a sociedade”, destaca Cristiano Salgado, diretor regional da Vivo para o Espírito Santo e Rio de Janeiro.
O executivo ressalta ainda que a companhia está com oferta constante de vagas diversas. Os interessados, podem acessar o Vivo Diversidade.

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