Ouça o 10° episódio do podcast #ElasNaEngenharia com a percepção das mulheres sobre o futuro da Engenharia

Se você pensa que a engenharia é exclusividade masculina, está enganado. Hoje, as mulheres já fazem parte desse universo cada vez mais diverso. E ainda há muito espaço para elas! Dados do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) deste ano mostram que as mulheres correspondem a 19% dos registros ativos de todos os conselhos regionais do país, sendo 183.601 mulheres e 793.759 homens em atuação.
Apesar da diferença em números, essa informação também aponta que, mesmo com a predominância masculina, a Engenharia vem ganhando, cada vez mais, a presença feminina, o que tem sido, inclusive, incentivado por várias empresas.
Com o objetivo de ampliar o debate sobre diversidade e inspirar novas profissionais a investir nessa área, a ArcelorMittal apresenta o podcast #ElasNaEngenharia. A história da engenharia no Brasil, a implementação do curso no Espírito Santo e exemplos de engenheiras que revolucionaram o mundo através de suas invenções estarão em 10 episódios.
Produzido pelo Estúdio Gazeta, o podcast conta com apresentação da jornalista Luanna Esteves e será publicado semanalmente às quintas-feiras aqui no site de A Gazeta e nas principais plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Deezer e Google Podcast.
Episódios do podcast #ElasNaEngenharia
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No episódio de estreia do podcast #ElasNaEngenharia vamos entender como a engenharia surgiu, sua importância no dia-a-dia e a participação das mulheres na história da profissão. Neste episódio contamos com a participação da professora de História e vice-presidente do SINPRO/ES, Silvana Azevedo Cruz, da professora universitária e engenheira Liana Figueiredo e apresentação da jornalista Luanna Esteves.
No segundo episódio do podcast #ElasNaEngenharia vamos conhecer histórias de mulheres que marcaram a história da engenharia e que trouxeram melhorias para o mundo. Desta vez, contamos com a participação da professora e engenheira civil, Joice Tosta, da estudante de Engenharia da UFBA, Mariana Nascimento e apresentação da jornalista Luanna Esteves.
No terceiro episódio do #ElasNaEngenharia, vamos conhecer a influência da mulher na história da Engenharia no Brasil e do Espírito Santo. Neste episódio contamos com a participação das professoras de História, Rossana Britto e Silvana Azevedo Cruz, da professora e pesquisadora, Circe Dynnikov, e apresentação da jornalista Luanna Esteves.
No 4° episódio de #ElasNaEngenharia vamos entender o cenário atual das mulheres na engenharia. Desta vez contamos com a participação da Engenheira Civil e Ex-Presidente do CREA-ES, Lúcia Helena Vilarinho Ramos, da estudante de Engenharia Elétrica, Jessica Kubit, e da estudante de Engenharia de Produção, Brenda Schutz Bastos. Apresentação da jornalista Luanna Esteves.
No quinto episódio do podcast #ElasNaEngenharia, entenderemos as diferenças entre os cursos de Engenharia, as áreas de atuação e como as mulheres podem entrar para a área. Desta vez recebemos as professoras e engenheiras, Joice Tosta, Liana Figueiredo e Jussara Fardin, as estudantes de Engenharia Elétrica da UFES, Brenda Bastos e Jessica Kubit, e da professora e coordenadora do curso de Engenharia de Produção da UFES, Marta Monteiro. Apresentação da Jornalista Luanna Esteves.
No sexto episódio do podcast #ElasNaEngenharia, vamos conhecer alguns obstáculos que as mulheres podem enfrentar dentro da engenharia pelo simples fato de serem mulheres. Neste episódio contamos com a participação da Engenheira Civil, Sandra Sily. Apresentação da Jornalista Luanna Esteves.
No sétimo episódio do podcast #ElasNaEngenharia, contamos duas histórias de superação de mulheres que mesmo com todas as adversidades conseguiram realizar o sonho de trabalhar com Engenharia. Neste episódio, contamos com a participação da Engenheira Civil e Ex-Presidente do CREA-ES, Lúcia Vilarinho, e da Engenheira de Produção, Mahyara Chaves. Apresentação da Jornalista Luanna Esteves.
No oitavo episódio do podcast #ElasNaEngenharia, falaremos sobre qual é o futuro das mulheres na engenharia. Neste episódio contamos com as participações da coordenadora do curso de Engenharia de Computação da UFES, Roberta Gomes; da Doutorando em Engenharia Metalúrgica e de Materiais da UFRJ, Debora Molter; da professora de Engenharia Mecânica da UFES, Cristiane Pescador Tonetto; da coordenadora do curso de Engenharia Civil da UFES, Maristela Gomes da Silva; da professora de Engenharia Ambiental da UFES, Elisa Goulart; da professora de Engenharia Elétrica, Jussara Fardin; e da coordenadora do curso de Engenharia de Produção UFES, Marta Monteiro. Apresentação da jornalista Luanna Esteves.
No nono episódio do podcast #ElasNaEngenharia, vamos saber o que as empresas fazem para diminuir as diferenças entre homens e mulheres dentro dos ambientes trabalho. Contamos com as participações de Juliana Almeida, que é Gerente de Pessoas, Atração, Carreira e Cultura da Arcelor Mittal; e também de Janaína Oliveira, líder de RH do grupo de equidade de gênero. Apresentação da jornalista Luanna Esteves.
Quem são as mulheres que participam do programa, como se veem no futuro, o que fazem para colaborar para que outras engenheiras tenham sucesso profissional? Essas dúvidas são respondidas no décimo e último episódio do podcast #ElasNaEngenharia. Contamos com as participações da Gabriela Engenheira Mecânica, Escobar Ludolf, e da Engenheira Eletricista, Flávia Ribeiro. Apresentação da jornalista Luanna Esteves.
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Apresentado por
ArcelorMittal
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