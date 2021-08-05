Ouça o 10° episódio do podcast #ElasNaEngenharia com a percepção das mulheres sobre o futuro da Engenharia

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No episódio de estreia do podcast #ElasNaEngenharia vamos entender como a engenharia surgiu, sua importância no dia-a-dia e a participação das mulheres na história da profissão. Neste episódio contamos com a participação da professora de História e vice-presidente do SINPRO/ES, Silvana Azevedo Cruz, da professora universitária e engenheira Liana Figueiredo e apresentação da jornalista Luanna Esteves.

No segundo episódio do podcast #ElasNaEngenharia vamos conhecer histórias de mulheres que marcaram a história da engenharia e que trouxeram melhorias para o mundo. Desta vez, contamos com a participação da professora e engenheira civil, Joice Tosta, da estudante de Engenharia da UFBA, Mariana Nascimento e apresentação da jornalista Luanna Esteves.

No terceiro episódio do #ElasNaEngenharia, vamos conhecer a influência da mulher na história da Engenharia no Brasil e do Espírito Santo. Neste episódio contamos com a participação das professoras de História, Rossana Britto e Silvana Azevedo Cruz, da professora e pesquisadora, Circe Dynnikov, e apresentação da jornalista Luanna Esteves.

No 4° episódio de #ElasNaEngenharia vamos entender o cenário atual das mulheres na engenharia. Desta vez contamos com a participação da Engenheira Civil e Ex-Presidente do CREA-ES, Lúcia Helena Vilarinho Ramos, da estudante de Engenharia Elétrica, Jessica Kubit, e da estudante de Engenharia de Produção, Brenda Schutz Bastos. Apresentação da jornalista Luanna Esteves.

No quinto episódio do podcast #ElasNaEngenharia, entenderemos as diferenças entre os cursos de Engenharia, as áreas de atuação e como as mulheres podem entrar para a área. Desta vez recebemos as professoras e engenheiras, Joice Tosta, Liana Figueiredo e Jussara Fardin, as estudantes de Engenharia Elétrica da UFES, Brenda Bastos e Jessica Kubit, e da professora e coordenadora do curso de Engenharia de Produção da UFES, Marta Monteiro. Apresentação da Jornalista Luanna Esteves.

No sexto episódio do podcast #ElasNaEngenharia, vamos conhecer alguns obstáculos que as mulheres podem enfrentar dentro da engenharia pelo simples fato de serem mulheres. Neste episódio contamos com a participação da Engenheira Civil, Sandra Sily. Apresentação da Jornalista Luanna Esteves.

No sétimo episódio do podcast #ElasNaEngenharia, contamos duas histórias de superação de mulheres que mesmo com todas as adversidades conseguiram realizar o sonho de trabalhar com Engenharia. Neste episódio, contamos com a participação da Engenheira Civil e Ex-Presidente do CREA-ES, Lúcia Vilarinho, e da Engenheira de Produção, Mahyara Chaves. Apresentação da Jornalista Luanna Esteves.

No oitavo episódio do podcast #ElasNaEngenharia, falaremos sobre qual é o futuro das mulheres na engenharia. Neste episódio contamos com as participações da coordenadora do curso de Engenharia de Computação da UFES, Roberta Gomes; da Doutorando em Engenharia Metalúrgica e de Materiais da UFRJ, Debora Molter; da professora de Engenharia Mecânica da UFES, Cristiane Pescador Tonetto; da coordenadora do curso de Engenharia Civil da UFES, Maristela Gomes da Silva; da professora de Engenharia Ambiental da UFES, Elisa Goulart; da professora de Engenharia Elétrica, Jussara Fardin; e da coordenadora do curso de Engenharia de Produção UFES, Marta Monteiro. Apresentação da jornalista Luanna Esteves.

No nono episódio do podcast #ElasNaEngenharia, vamos saber o que as empresas fazem para diminuir as diferenças entre homens e mulheres dentro dos ambientes trabalho. Contamos com as participações de Juliana Almeida, que é Gerente de Pessoas, Atração, Carreira e Cultura da Arcelor Mittal; e também de Janaína Oliveira, líder de RH do grupo de equidade de gênero. Apresentação da jornalista Luanna Esteves.