Novo hospital do Espírito Santo começa a funcionar em julho

Medicina de ponta, eficiente, com alta resolutividade, humanizada e focada no paciente e em seus familiares. Essas são as premissas do LMC, um novo conceito de hospital, que está sendo construído no bairro Três Barras, em Linhares, região Norte do Estado. A unidade se encontra em fase final de obras e começará a atender os capixabas no próximo dia 2 de julho.

“Hoje temos uma estrutura física pronta, arrojada, planejada para oferecer uma assistência integral em todos os níveis de complexidade e que proporcione total segurança para todos os pacientes. Equipes assistências multidisciplinares estão sendo cuidadosamente planejadas. É medicina de extrema qualidade com alta tecnologia, voltada para um único objetivo: Cuidar dos pacientes e de seus familiares", informa o diretor executivo do LMC, Wallace de Medeiros.

A unidade conta com seis andares, erguidos em uma área de aproximadamente de 10,5 mil metros quadrados Crédito: Acervo

A estrutura física contará com 110 leitos distribuídos em UTI adulta, UTI cardiológica, UTI pediátrica e neonatal, centro cirúrgico com cinco salas altamente equipadas para realização de cirurgias de alta complexidade, pronto-socorro geral, cardiológico e oncológico. Além de área exclusiva para oftalmologia, hemodinâmica vascular, cardiológica, cardiologia intervencionista, radioterapia, maternidade e muito mais.

Pacientes de alta complexidade vão contar com leitos de UTI modernos Crédito: Acervo

Parto humanizado

Com o propósito de oferecer atendimento exclusivo às mamães e a seus bebês, o hospital ainda terá um andar voltado especialmente à maternidade, com destaque para duas salas de parto humanizado e um espaço exclusivo para amamentação.

Tecnologia de ponta

Alta tecnologia se faz presente em todos os setores no LMC. Centro de imagem com tomografia multislice de 128, ultrassons, raio-x, endoscopia, colonoscopia, laboratório de análise clínica, hemodinâmica, tudo integrado por um sistema de gestão digital paperless, capaz de proporcionar maior integração, segurança, agilidade e facilidade no acesso às informações. A redução do uso de papel representará menos impacto ao meio ambiente.

“A nossa missão é reunir nesse empreendimento o que há de mais moderno em infraestrutura hospitalar, tecnologia associada à automação e inteligência artificial com equipamentos de última geração, para conseguirmos nos posicionar como centro de referência no cuidado da saúde em nível nacional”, afirma João Eduardo Tinoco, membro do Conselho Diretor do LMC.

A sala de cirurgia do LMC conta com equipamentos modernos para monitorar pacientes de forma integral e permanente Crédito: Acervo

Especialidades médicas

Como afirmado por Medeiros, equipes multidisciplinares estão sendo preparadas cuidadosamente, tanto nas áreas clínicas como nas cirúrgicas.

O hospital contará com as seguintes especialidades médicas: cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, hematologia, mastologia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, nefrologia, dentre outras. Nas áreas cirúrgicas, haverá urologia, cirurgia cardíaca, de cabeça e pescoço, ginecológica, oncológica, ortopédica, pediátrica, torácica, vascular, endovascular, neurocirurgia e muito mais.

Covid-19 Em tempos de pandemia, o hospital entra no combate ao vírus e já está disponibilizando ao governo do Estado, desde abril, 50 leitos, sendo 20 de UTI e 30 de enfermaria. Todos exclusivos para o tratamento de pacientes com o novo Coronavírus (Covid-19). O reflexo desse cuidado já está sendo comprovado na assistência aos pacientes com necessidade de ventilação mecânica e em grave estado geral. Os números do LMC se despontam como um dos melhores indicadores do Estado na assistência aos pacientes Covid. A alta dos pacientes é motivo de alegria para os profissionais da saúde, e os momentos de vitória são registrados pelo hospital em suas redes sociais.