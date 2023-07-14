Novo atacarejo chega à Serra com preços e condições especiais

Top Max tem mais de 10 mil itens em estoque, incluindo produtos locais Crédito: Top Max/Divulgação

Carnes, verduras, legumes, pães, frutas… enfim, a lista pode variar dependendo de quem for fazer as compras do mês. Mas bons preços e variedade de produtos são fatores que todo mundo procura. Quando tudo isso se encontra em um único lugar, melhor ainda. O Top Max Atacarejo, abriu as portas, na Serra, nesta quarta-feira (12), com ofertas especiais e mais de 10 mil itens em estoque, incluindo produtos locais.

Isso porque, de acordo com o diretor executivo do Top Max, Anoir Pereira, o objetivo é focar na valorização da economia capixaba, assim como oferecer um atendimento humanizado que priorize a relação com o cliente.

A partir da variedade de produtos o estabelecimento se baseia em um modelo de negócios que une características do atacado e do varejo. Os clientes, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, podem encontrar produtos em grandes quantidades ou de forma unitária. Quanto maior o número de itens no carrinho, maior pode ser o desconto.

Isso permite atender famílias inteiras, donas de casa e até mesmo quem estiver apenas querendo dar uma passadinha no mercado para compras rápidas, afirma o diretor executivo.

“Temos padaria, açougue, hortifruti e são espaços diferenciados. Esperamos que não apenas os moradores da Serra, mas também de toda a Grande Vitória, possam ter uma experiência de compra em que os pilares principais são: a relação com o cliente e bons preços”, destaca.

Objetivo do Top Max é focar na valorização da economia capixaba, assim como oferecer um atendimento humanizado Crédito: Top Max/Divulgação

Anoir Pereira estima que entre empregos diretos e indiretos mais de 500 vagas de empregos foram geradas e o número deve crescer ainda mais nos próximos meses com a inauguração de academia, farmácia, pet-shops e vários outros serviços dentro do complexo comercial em que o atacarejo está localizado.

“Pensamos cuidadosamente em cada detalhe na instalação da nossa marca na expectativa de que o capixaba possa se identificar com nossos objetivos e tenha no menor espaço de tempo possível uma loja rentável e aplicável. Nosso lema é alimentar sonhos e crescer juntos e, por isso, temos planos de estabilizar nossa marca para chegar no nível que sabemos que podemos chegar”, reforça o diretor executivo.

O que eu encontro no Top Max?

De frutas e legumes até carnes e peixes, o Top Max conta com um estoque de mais de 10 mil produtos, além de espaços de comodidade para atender os clientes que frequentam o local como cafeteria, padaria e lanchonete.

O Top Max está localizado na rotatória do Ó, na Serra Crédito: Top Max/Divulgação

O que é um atacarejo?

O atacarejo é a junção de atacado com varejo em um modelo de negócios em que os clientes, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, podem comprar produtos em grande quantidade ou não. A diferença é que quanto mais itens você levar para a casa, maior pode ser o desconto.

Qual o horário de funcionamento?

De segunda a sábado, 7h às 22h, e aos domingos das 8h às 15h.

Onde fica o estabelecimento?

Avenida Copacabana, 540, em frente a rotatória do Ó - Civit II - Serra, ES.