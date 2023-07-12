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“Não compre apartamento esta semana”, orienta construtora do ES

A dica é da Morar, que vai anunciar descontos e condições de pagamento facilitadas na terceira semana de julho para quem procura apês prontos

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 16:57

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

12 jul 2023 às 16:57
Outdoor da Morar Construtora dá o recado: não compre apartamento esta semana
Outdoor estampa campanha da Morar, que trará  condições facilitadas para compra Crédito: Divulgação
“Não compre apartamento esta semana” é o recado dado ao público pela Morar Construtora, que está orientando que os capixabas não adquiram imóveis nos próximos dias. A ação, que vem estampando outdoors e anúncios na TV e na internet, faz parte da divulgação de preços e condições de pagamentos facilitadas que serão lançados na terceira semana de julho.
O diretor comercial da construtora, Filippe Vieira, aconselha: “O que podemos garantir, desde já, é que quem fechar negócio esta semana pode se arrepender de não ter aproveitado as melhores condições disponíveis no mercado. Serão oportunidades incríveis para apartamentos novos da Morar que estão prontos para mudança e também opções com entrega de chaves ainda em 2023”.
A promessa da construtora é a de que haverá oportunidades de compra de apartamentos de dois e três quartos, com opções com suíte e até com quintal privativo, disponíveis nos condomínios-clube da Morar nos municípios da Serra e de Vila Velha. E tudo com condições especiais. Mas, atenção, as promoções vão durar por tempo limitado.
Vista de Barcelona, empreendimento da Morar Construtora
Vista de Barcelona Condomínio Clube: 1ª fase prevista para agosto de 2023 Crédito: Divulgação
"São preços e condições especiais que fazem sentido apenas para este mês e para o atual momento da empresa devido à mudança do ‘Minha Casa, Minha Vida’, que, aliada às nossas estratégias para o mês, torna o momento único para fechar negócio."
Filippe Vieira - Diretor comercial da Morar Construtora
Segundo Vieira, a expectativa é que a maior parte das unidades disponíveis seja vendida até o final do Feirão, evento que será realizado na loja da Morar na Serra no dia 22 de julho.
Vista do Balneário Condomínio Clube
Vista de Balneário Condomínio Clube terá unidades promocionais na próxima semana Crédito: Divulgação
Os clientes interessados já podem se antecipar e entrar em contato com a Morar para conhecer os apartamentos disponíveis e realizar uma análise de crédito gratuita com os corretores de venda. Para receber as condições promocionais em primeira mão, cadastre-se no site naocompreape.com.br.

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