Festival da Casa Nova do Mercadão tem produtos a partir de R$ 9,98; confira opções

A empresa de artigos de cama, mesa, banho e decoração também conta com crediário próprio e parcelas começam a partir de valor simbólico de R$ 15

Publicado em 3 de junho de 2025 às 16:30

Campanha promocional do mês de junho vai ser focada em artigos de cama e banho Crédito: Divulgação/Mercadão

Com o inverno se aproximando, a procura por itens que deixem a casa mais confortável e aconchegante aumenta. Afinal, com as temperaturas mais amenas, ter à disposição produtos que garantem um lar agradável é a solução perfeita para os mais caseiros. >

Pensando nisso, o Mercadão Casa lançou o Festival da Casa Nova. Até 30 de junho, os clientes poderão encontrar ofertas de produtos como mantas, tapetes, toalhas e jogos de lençol. Tudo escolhido exclusivamente para garantir conforto a quem quer aproveitar o início do mês para renovar a casa. >

Segundo o comprador do Mercadão Casa, Carnyelly Raimundo, responsável por selecionar os produtos que serão revendidos nas lojas, os itens da promoção são pensados no público de cada região e buscam atender a necessidade de todos os consumidores.>

“Hoje, nossas coleções possuem tanto produtos de qualidade por preços mais em conta quanto produtos mais caros, mas com valor agregado. Assim, todos os gostos e bolsos saem felizes”, comenta.>

Para quem fica perdido no meio de tantas opções, Carnyelly ressalta que no Mercadão Casa os vendedores recebem treinamentos sobre os diferenciais de cada produto, a fim de oferecer ao comprador a melhor opção. “Em nossas equipes, capacitamos os colaboradores com cursos para que eles saibam o que estão vendendo e passem segurança e transparência para o cliente”, reforça. >

Confira os produtos que estão na promoção Festival da Casa Nova do Mercadão Casa: >

Crediário próprio facilita as compras

Aqueles que querem aproveitar a promoção para adquirirem novos produtos para o lar também podem aproveitar para garantir o crediário próprio do Mercadão. Com ele, é possível encontrar uma forma de pagamento a prazo, que permite parcelar compras de produtos e serviços sem um cartão de crédito bancário. >

Na loja, não é preciso nem comprar para criar um. “Basta visitar e, em mais ou menos cinco minutos, o processo está concluído. A pessoa já sai com um limite de crédito que pode ser usado em qualquer loja da rede, sem precisar usar cartão ou pagar à vista. É um crediário facilitado, com análise simples, pensado para fidelizar o cliente e criar vínculo com ele”, explica o diretor geral do Mercadão, Israel Guariento Neto.>

Para atender e respeitar todos os tipos de consumidores, a modalidade tem o valor mínimo das parcelas estabelecido em R$ 15, com valores promocionais sendo inalterados. “Esse é outro diferencial nosso, o preço do crediário é o mesmo do à vista. Não tem diferença, o cliente tem o mesmo desconto comprando a prazo”, complementa Israel. >

Coleções planejadas com antecedência

O Festival da Casa Nova está longe de ser a última das ações do Mercadão Casa para este ano. Carnyelly Raimundo adianta que, em maio, finalizou a escolha dos produtos que irão compor a Black Friday em novembro. “Se vale o spoiler, nessa coleção teremos produtos importados exclusivos, que serão encontrados apenas no Mercadão Casa”, revela. >

Para selecionar os produtos, o comprador também conta que é essencial se manter de olho nas principais tendências do mercado, participando de feiras, eventos e analisando os hábitos de consumo de cada região. >

“Nossos fornecedores participam de feiras nacionais e internacionais e nos contam sobre todas as novidades que estão por vir. A partir daí, identificamos os públicos de acordo com a região. Aqui no Espírito Santo, temos grande preferência por cores neutras e estampas mais clean, e, além de apostar nisso, também vemos as preferências de produto de cada loja”, finaliza. >

Mercadão Casa

O Mercadão Casa é a principal loja especializada em cama, mesa, banho e decoração do Espírito Santo, com grande variedade de produtos para toda a casa, do quarto à cozinha. >

Instagram: @mercadaocasa >

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

