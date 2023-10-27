Museu Vale traz a Vitória exposição de arte contemporânea, com patrocínio do Instituto Cultural Vale

“De Onde Surgem os Sonhos | Coleção Andrea e José Olympio Pereira” é uma exposição de arte do Museu Vale e do Instituto Cultural Vale que valoriza a arte contemporânea brasileira Crédito: Claraboia Imagem/Vale/Divulgação

A partir deste mês, os capixabas podem conferir uma exposição inédita denominada “De Onde Surgem os Sonhos | Coleção Andrea e José Olympio Pereira” no Palácio Anchieta, no Centro Histórico de Vitória. Com entrada gratuita, a mostra vai até 28 de janeiro, e traz um recorte de uma das maiores coleções de arte contemporânea do Brasil e do mundo.

Com patrocínio do Instituto Cultural Vale (ICV), a exposição é realizada pelo Museu Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e marca os 25 anos da instituição.

Com título inspirado na obra homônima do artista macuxi Jaider Esbell, ativista dos direitos indígenas, a mostra conta com 72 obras de 50 artistas e tem curadoria de Vanda Klabin.

A coleção está dividida em sete salas, onde é possível encontrar obras de artistas como Adriana Varejão, Cildo Meirelles, Ana Maria Maiolino, Cláudia Andujar, Franz Krajcberg, Waltercio Caldas e José Damasceno, que convidam o visitante a refletir sobre nossas origens e pensar em novas possibilidades de futuro.

A exposição em Vitória marca a celebração dos 25 anos do Museu Vale Crédito: Claraboia Imagem/Vale/Divulgação

“Ao entrar em contato com este recorte especial da coleção de Andrea e José Olympio Pereira, o público capixaba também tem a oportunidade de viver aquilo que consideramos mais valioso: aprender e transformar vidas por meio da cultura”, afirma o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto.

A exposição também exibe uma nova estética da diversidade brasileira e suas inúmeras singularidades, com valorização da arte indígena, dos povos ancestrais, dos afrodescendentes e da arte popular.

Para o secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha, a relevância da exposição é resultado da interseção de diversos elementos significativos. “É muito importante essa nova parceria entre o governo do estado e o Instituto Cultural Vale, marcada também pela celebração dos 25 anos do Museu Vale”.

Noronha destaca, ainda, que além de ser uma oportunidade que os capixabas têm de se aproximar de uma das mais grandiosas coleções de arte no mundo, a experiência é moldada pela perspicácia da curadora, Vanda Klabin.

“A exposição nos possibilita uma aproximação com diversas expressões poéticas, uma multiplicidade de perspectivas e vozes que nos provoca e nos faz enxergar o mundo a partir de diferentes ângulos”, observa.

A valorização da cultura dos povos ancestrais é um dos objetivos da exposição gratuita Crédito: Claraboia Imagem/Vale/Divulgação

“As rotas estéticas que nortearam esse recorte da coleção de Andrea e José Olympio têm seu território germinal na arte contemporânea brasileira e se misturam com a própria história recente da nossa cultura visual”, declara também a curadora Vanda Klabin.

Programa educativo

Os visitantes da exposição também podem participar do workshop “Sonho-paisagem”, em que são convidados a fazer releituras das obras e dos temas abordados.

A programação é voltada para as escolas durante a semana, mediante agendamento, e aberta para o público em geral nos finais de semana e no período de férias.

A ação é gratuita e faz parte do Programa Educativo do Museu Vale, que oferece também oficinas de formação para professores de arte, e do Programa Aprendizes, em que jovens de 14 a 18 anos participam de todo o processo de montagem da exposição e recebem certificação visando novos horizontes de atuação no mercado de trabalho.

Com entrada gratuita, mostra inédita de arte contemporânea é realizada no Palácio Anchieta Crédito: TV Gazeta/Reprodução

onfira vídeo sobre o assunto Elis Carvalho, apresentadora do Em Movimento, da TV Gazeta, conversou com três jovens capixabas que tiveram a oportunidade de participar do programa de formação para montagem de exposições nas salas da galeria na sede do governo do ES, que, aliás, é uma das mais antigas do país. C

Museu Vale

Em 25 anos de história, o Museu Vale já realizou 53 grandes exposições e recebeu mais de 2,2 milhões de visitantes e segue com sua atuação, chegando a diversos públicos em praças, parques e outros espaços da Grande Vitória.

“De Onde Surgem os Sonhos | Coleção Andrea e José Olympio Pereira” é a terceira exposição lançada pelo museu em 2023.

No primeiro semestre deste ano foram realizadas a mostra imersiva “O Extraordinário Mundo de Leonardo Da Vinci”, na Cidade da Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), e “Memórias do Futuro – Um Olhar sobre a Coleção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro”, no Palácio Anchieta. Juntas, as exposições tiveram um público de mais de 73 mil pessoas.

Além delas, o Museu Vale segue sua atuação de arte-educação em escolas públicas do Estado, no Parque Botânico Vale, em Vitória, e na Reserva Natural Vale, em Linhares, esta última um museu da natureza, com coleções vivas de fauna e flora e ações de conservação e educação ambiental.

“Celebramos os 25 anos com o Museu Vale seguindo atuante e democrático, em ações para todos os públicos e em exposições únicas, realizadas por meio de parcerias estratégicas, para que cada vez mais pessoas possam viver a cultura”, pontua Hugo Barreto.

A atuação do museu se conecta ao Instituto Cultural Vale, que, desde a sua criação, em 2020, está presente em mais de 70 projetos patrocinados, autorais e colaborativos em todo o ES.

O ICV também leva à frente o Vale Música Serra, criado em 2000 para promover ações de educação musical para estudantes da rede pública estadual. O projeto, em funcionamento na Estação Conhecimento Serra, conta com diversos grupos de referência como orquestra, camerata jovem, banda sinfônica, coral infantil, coral jovem e jazz band.

Veja um spoiler do que você pode conferir na exposição “De onde surgem os sonhos | Coleção Andrea e José Olympio Pereira”, em Vitória

“De onde surgem os sonhos | Coleção Andrea e José Olympio Pereira”