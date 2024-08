Conteúdo de Marca

Movimento empresarial capixaba é homenageado por contribuições ao ES

Os membros do Conselho Deliberativo do Espírito Santo em Ação receberam a comenda Jerônimo Monteiro, mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado por trabalhos prestados ao Espírito Santo; conheça a atuação da organização

Homenageados e diretoria atual do ES em Ação juntos na cerimônia em que membros do Conselho Deliberativo receberam a Comenda Jerônimo Monteiro. (ES em Ação/Divulgação)

A união entre os diferentes setores da sociedade civil, políticos e empresários é fundamental para melhorar um cenário de crise institucional e de governabilidade. Foi assim que, em 2003, surgiu o Espírito Santo em Ação, movimento empresarial criado por um grupo de 16 empresários que em meio à crise vivida pelo Estado, causada pela instabilidade administrativa e denúncias de corrupção no setor público, mobilizou-se em prol da reconstrução do ES.

Em conjunto a outras lideranças, o grupo se articulou para contribuir com a transformação ética, política e de gestão, com a finalidade de mudar a realidade do Espírito Santo, a partir do desenvolvimento de projetos, ações e políticas públicas efetivas baseadas em evidências.

Devido aos trabalhos prestados no passado e as contribuições na elaboração de um plano de futuro consistente, criando condições para o desenvolvimento do Estado, no dia 9 de julho de 2024, os fundadores e membros do Conselho Deliberativo receberam a Comenda Jerônimo Monteiro no grau Grã-Cruz, em cerimônia realizada no Palácio Anchieta. A homenagem é a mais alta honraria concedida pelo governo do Estado.

Um dos membros do conselho do ES em Ação José Armando de Figueiredo Campos, subiu ao palco para representar os homenageados e destacou a importância da atuação do movimento empresarial em múltiplas frentes.

“Nós estamos falando do desenvolvimento da forma mais geral, para abarcar e dar a mesma importância ao econômico, ao social, ao ambiental e também as pessoas que aqui habitam e trabalham como construtoras do seu próprio futuro”, afirmou.

José Armando de Figueiredo Campos foi o representante dos homenageados no dia do evento. (ES em Ação/Divulgação)

A lista de homenageados ainda inclui: Alexandre Nunes Theodoro, Arthur Carlos Gerhardt, Café Lindenberg, Carlos Aguiar, Ernesto Mosaner, João Gualberto, José Luiz Orrico, José Teófilo Oliveira, Luiz Wagner Chieppe, Nelson Saldanha, Nilton Chieppe, Orlando Caliman, Sérgio Tristão, Walter Lídio Nunes, e familiares de Cariê Lindenberg e Sérgio Rogério de Castro.

Na cerimônia de entrega da comenda aos representantes, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou que a honraria foi um reconhecimento à contribuição da entidade para o processo de reconstrução ética do Estado.

“De 2003 em diante, tivemos um ES diferente, novo e com capacidade de reagir aos desafios, o que não significa que não precisamos permanecer vigilantes. A forma de agirmos daqui para frente é o que vai assegurar um Espírito Santo inclusivo, sustentável, inovador e em desenvolvimento”, ressaltou.

ES em Ação

O diretor-presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina, destacou em seu discurso que falar sobre união e coragem no contexto do Estado ficou mais simples do que era há 20 anos. (ES em Ação/Divulgação)

Atualmente, o ES em Ação é reconhecido no Espírito Santo como um agente de mudança, tanto pelos feitos durante a crise como pelos serviços que segue prestando no Estado. Por meio de iniciativas próprias e parcerias, o grupo busca promover o desenvolvimento do Estado com ações e estratégias a longo prazo – como o ES 500 Anos, em parceria com o Governo Estadual –, além de preparar lideranças para o futuro.

"Passados mais de 20 anos, falar sobre união e coragem no contexto do Estado do Espírito Santo ficou mais simples, afinal, foi essa combinação que nos trouxe ao patamar de confiança e prosperidade que desfrutamos hoje como Estado. Sabemos que ainda temos muitos desafios, mas cada aluno que recebe maior acesso à educação e cada liderança com consciência econômica e social, hoje, possui em comum o melhor ambiente para viver e investir", destacou o atual diretor-presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina, no discurso de recebimento da comenda.

O propósito do ES em Ação é posicionar o Espírito Santo como uma referência nacional de desenvolvimento e competitividade, priorizando capital humano, gestão eficiente e ambiente de negócios. Para obter os resultados do passado e presente, o movimento desenvolve projetos em 5 eixos: educação, formação de lideranças, gestão pública, redes e desenvolvimento. Entenda como a organização atua em cada um deles:

Educação

Pensando nas futuras gerações e no poder transformativo da educação, o ES em Ação apoia, direta e indiretamente, mais de 60 mil estudantes em projetos de educação em tempo integral, além da maior oferta de educação profissional e tecnológica no Estado e a educação básica de qualidade.

Gestão pública

No campo da gestão pública, o ES em Ação acredita que melhorias são possíveis por meio de dois pilares: transformação digital e transparência. Por meio destes, em atuação conjunta com o poder público e organizações sociais, como a Transparência Capixaba, o movimento desenvolve projetos como o Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública e o Selo de Transparência e Governança Pública, além de incentivar que as gestões a nível municipal sejam mais transparentes e digitais.

Formação de lideranças

O ES em Ação também se dedica à formação de lideranças e ao fomento de conexões entre líderes capixabas. Para atingir esse objetivo, a iniciativa criou o programa Be Leader, que promove o desenvolvimento de competências relacionadas à liderança, e conta com uma comunidade, plataforma e evento em formato de imersão, que reúne líderes para que discutam desafios e construam soluções capazes de impactar a sociedade. E ainda uma Rede de Institutos de Formação de Lideranças Empresariais para compartilhar boas práticas e trocar experiências.

Rede Empresarial

Tendo em mente a importância de uma atuação conjunta do setor empresarial para o desenvolvimento do Estado, o ES em Ação coordena a Rede Empresarial. Formado por 12 instituições capixabas, que representam diversos setores produtivos, a Rede busca articular soluções para questões econômicas e sociais no Espírito Santo.

Desenvolvimento

O ES em Ação, em parceria com o poder público, busca construir projetos que favoreçam o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Nesse eixo de atuação, a iniciativa busca acompanhar e apoiar o crescimento do setor produtivo e dos ambientes de negócios e inovação no Estado.

ES em Ação

