Moda democrática e acessível em coleção exclusiva de calçados

Coleção da Itapuã Calçados atende a diferentes públicos Crédito: Itapuã Calçados/Divulgação

Um catálogo próprio de sandálias masculinas já fazia parte da gama de produtos da Itapuã Calçados. A coleção voltada para os homens tornou-se reconhecida nacionalmente e acabou sendo comercializada não só em lojas da rede como em revendedoras de todo o Brasil. Com o sucesso, a marca capixaba percebeu a oportunidade de expandir a oferta de produtos próprios para outros públicos.

Em maio de 2021, a Itapuã lançou coleções próprias também para os públicos feminino e infantil. Desta vez, a decisão foi manter a venda somente nas lojas próprias e no comércio eletrônico. “Buscamos atender às necessidades dos nossos clientes e trazer uma renovação para a nossa loja”, explica a gerente de Marketing da Itapuã Calçados, Luiza Wagner.

O objetivo das novas coleções próprias foi democratizar a moda aos consumidores. Os produtos foram criados para entregar tendências em alta no mercado mundial da moda, porém com preço mais acessível.

Na coleção feminina, as tendências vistas nas semanas de moda, como as cordas, tressês e tramados com amarras, com uma pegada street chic e moderna, foram incorporadas nos designs dos sapatos e acessórios.

No caso da coleção infantil, além de aliar as tendências de moda, a Itapuã também buscou criar produtos que facilitem a limpeza e sejam confortáveis para que as crianças possam aproveitar ao máximo suas atividades sem perder o estilo.

A variedade de produtos próprios da Itapuã não se restringiu aos calçados. Desde a primeira coleção lançada, a loja aumentou o portfólio e começou a oferecer também acessórios, como bolsas e carteiras.

Mas as novidades não vão parar. De acordo com Luiza Wagner, a Itapuã também vai começar a trabalhar com outros produtos masculinos na marca própria, como sapatos sociais.

Para 2022, a Itapuã Calçados vai lançar novas coleções, sempre ligada ao que está sendo apresentado nas passarelas pelo mundo.