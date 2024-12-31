Mercado em alta: entenda o que fazem os profissionais de aviação civil

A Alpha Aviation oferece cursos teóricos para quem deseja se tornar um piloto (comercial ou privado), e formação para comissário ou agente de aeroporto Crédito: Shutterstock

O setor de aviação civil tem crescido no Brasil nos últimos anos. Apenas no mês de junho de 2024, foram mais de 8,5 milhões de passageiros em viagens nacionais e 2,3 milhões para destinos internacionais, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Para garantir o conforto e a segurança, é preciso ter uma equipe especializada de pilotos, comissários de voo e agentes de aeroporto se dedicando a oferecer a melhor experiência possível.

Mas antes de decolar, é preciso muito estudo. Por isso, a Alpha Aviation oferece cursos teóricos para quem deseja se tornar um piloto (comercial ou privado), e formação para comissário ou agente de aeroporto. A escola de aviação, que acaba de aterrissar em Vitória, já está com matrículas abertas e as primeiras turmas estão previstas para começarem as aulas em fevereiro do próximo ano.

A instituição, inclusive, é uma das primeiras homologadas a trabalhar com a formação de piloto, incluindo o curso teórico, e uma das primeiras do Estado a contar com o curso de agente de aeroporto.

Todos os instrutores são profissionais da aviação atuantes e já contam com experiência em instrução, contratação e na seleção de profissionais. O objetivo é proporcionar aos alunos um aprendizado com os responsáveis por contratar, aprovar e selecionar para as grandes companhias áreas.

A coordenadora de Comissários da Alpha Aviation, Mariana Brito, explica que a formação oferecida pela escola é completa. De acordo com ela, são contemplados aspectos práticos, teóricos e os alunos são preparados para ocuparem posições de destaque no mercado.

“Não basta apenas o conhecimento técnico. Hoje em dia, as empresas buscam no candidato o que chamamos de soft skills, ferramentas que não necessariamente são habilidades naturais da pessoa, mas que podem ser desenvolvidas e aprimoradas. E o curso de comissário prepara o candidato focando nessas habilidades”, destaca.

Todos os instrutores são profissionais da aviação atuantes e já contam com experiência em instrução, contratação e na seleção de profissionais Crédito: Alpha Aviation/Divulgação

Para Mariana Brito, inclusive, essa é uma oportunidade de se descobrir e se entender como profissional. “É para saber se você está, de fato, apto a exercer esta atividade tão magnífica, mas que exige uma boa dose de dedicação."

Existem ainda diversos benefícios que a área oferece, desde vantagens financeiras e de carreira até oportunidades únicas de viajar e conhecer novos lugares, como aponta o coordenador de Pilotos da Alpha Aviation, André Anastas.

Ainda segundo ele, o mercado é atrativo porque as empresas oferecem benefícios para viagens em família, plano de saúde e um salário justo em relação a exigência de formação para contratação. Além, é claro, da oportunidade de conhecer diferentes regiões do país e também de outras culturas fora do Brasil.

“O regime de trabalho em escala traz ao funcionário um melhor gerenciamento de tempo para as atividades pessoais. Temos vários casos de funcionários que iniciaram a carreira como agente de aeroportos e foram evoluindo dentro da carreira, ingressando em linhas aéreas e se tornando pilotos de comando. Então, a empresa também oferece uma progressão profissional e plano de carreira", ressalta.

Em 2025, a expectativa é de realizar eventos especializados e inéditos para o segmento no Espírito Santo, como o primeiro encontro de segurança de voo no ES. Também estão sendo planejados eventos para áreas do direito aeronáutico, por exemplo, além de agendas com autoridades e especialistas do setor aéreo.

Conheça a atuação dos profissionais da área

As primeiras turmas estão previstas para começarem as aulas em fevereiro do próximo ano Crédito: Alpha Aviation/Divulgação

Entender o que fazem esses profissionais e o que você precisa para exercer essas profissões é o primeiro passo para entrar no mundo da aviação. Desde o check-in até o desembarque, cada um deles cumpre papéis importantes para que os passageiros cheguem ao destino final em segurança.

Os agentes de aeroporto, por exemplo, são os responsáveis por adotar procedimentos que garantem o funcionamento das operações diárias de um aeroporto, tanto para os passageiros quanto para as companhias aéreas. Isso inclui operações como check-in, emissão de passagens, despacho de bagagens e assistência nos procedimentos de embarque e desembarque.

Para o coordenador de Pilotos da Alpha Aviation, André Anastas, uma das maiores vantagens dessa profissão é o dinamismo que ela oferece.

“É um trabalho sem rotina, nunca um dia será igual ao outro. As jornadas de trabalho geralmente ficam em torno de 6h, o que permite ter liberdade de tempo para continuar estudando e se aprimorando para alçar voos cada vez mais longos, como ser comissário por exemplo, estudar idiomas, fazer uma faculdade", destaca.

Já os comissários de voo são agentes de segurança, que estão lá para garantir a segurança e o bem-estar dos passageiros, explica a coordenadora de Comissários da Alpha Aviation, Mariana Brito.

“Somos uma pitada de enfermeiros, de bombeiros, de psicólogos, e também de garçons. Eu digo isso porque aprendemos diferentes técnicas a serem usadas em diferentes situações, que abrangem um cuidado geral, pois dentro de um ‘charuto de metal’ pressurizado a 12 mil metros de altitude nossos recursos são escassos. Então, o treinamento é fundamental para o sucesso em nossas ações e o nosso objetivo é a segurança – para manter e salvar vidas", afirma.

Mariana comenta ainda que a profissão também oferece algumas vantagens, como por exemplo os bons salários para um cargo de nível técnico, conforto, investimento relativamente baixo para a formação e a possibilidade de viajar com frequência.

“Eu, por exemplo, sou gaúcha, moro em Vitória e trabalho no Rio de Janeiro. Então, conheço o Brasil e parte do mundo a trabalho e a passeio, pois temos acordos de descontos com empresas do mundo todo", conta.

Os pilotos, que muitas vezes são os primeiros a serem lembrados quando falamos de aviação, também contam com essas vantagens, podendo viajar o mundo enquanto trabalham. No entanto, é importante reforçar que eles – assim como os comissários e agentes – também passam por um treinamento intenso e anos de estudo.

André Anastas destaca que esse preparo é essencial para que os pilotos tenham os hábitos e as habilidades necessárias a fim de garantir a segurança dos passageiros.

“Com o tempo, os alunos egressos passam a entender, por meio do nosso método de ensino, que, na verdade, o verdadeiro piloto tenta compreender a situação da melhor forma possível para tomar atitudes que não precisem utilizar das habilidades superiores. Esse conceito prepara o aluno para tomar ações sempre preditivas, de forma a nunca ter que usar de técnicas para retirar a aeronave de um estado indesejado", finaliza.

Alpha Aviation

A escola de aviação, que acaba de aterrissar em Vitória, já está com matrículas abertas Crédito: Alpha Aviation/Divulgação