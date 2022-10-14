Marcílio de Noronha desponta no mercado imobiliário e atrai investidores

Marcílio de Noronha despontou no mercado como um endereço de valorização em potencial, principalmente quando o assunto é loteamentos. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Boa localização e potencial de valorização de uma região são fatores que chamam a atenção de investidores do mercado imobiliário. Quanto mais próximo ao eixo de desenvolvimento urbano, maiores são as chances de obter um bom retorno naquele imóvel ou loteamento. Nesse contexto, o bairro Marcílio de Noronha, em Viana, é um dos endereços da vez.

Para o gerente-geral de Vendas da Lotes CBL, Renato Nolasco, a região é uma das mais desenvolvidas do município de Viana por contar com uma rede de infraestrutura completa. São escolas, comércio, loterias, bancos, creches e uma série de outros serviços, tudo bem próximo.

Inclusive, com a chegada de empreendimentos industriais, condomínios logísticos e galpões empresariais, Marcílio de Noronha, que tem mais de 18 mil habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2010, despontou no mercado como um endereço de valorização em potencial, principalmente quando o assunto é loteamentos.

Renato Nolasco explica que isso acontece porque a facilidade no acesso ao bairro e a BR 101 reforçam esse cenário. “O bairro surpreende em relação à qualidade dos serviços oferecidos e tem um destaque estadual devido ao eixo de localização”, afirma.

De acordo com o ex-presidente e atual membro do conselho da Associação Empresarial de Viana, Cairo Ottaiano Júnior, só em relação a galpões industriais hoje a cidade registra mais de 250 mil metros quadrados em construção.

Isso reforça um crescimento não apenas em Marcílio de Noronha, mas também de todo o município. “Consideramos Viana como o polo logístico que mais vai crescer nos próximos anos no Espírito Santo. Hoje, a cidade caminha a passos largos e possui uma posição estratégica no aspecto rodoviário e uma gestão pública preocupada com o desenvolvimento humano”, afirma Ottaiano.

BELLA VIANA PARK II

Tudo isso se refletiu nas vendas do loteamento Bella Viana Park, da CBL, que, segundo o gerente-geral de Vendas, valorizou, em cinco anos desde o lançamento, em torno de 88%. O saldo positivo incentivou a construção de um novo produto no bairro, o Bella Viana Park II.

“Ele está inserido em uma região que está atraindo grandes investidores que acreditam na valorização do espaço. Acredito que é um caminho muito certo, porque os loteamentos são uma forma segura de investir, sem muitos riscos, no mercado financeiro”, afirma Renato Nolasco.

O saldo positivo incentivou a construção de um novo produto no bairro, o Bella Viana Park II. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

INFRAESTRUTURA COMPLETA

O Bella Viana Park II conta com lotes a partir de 300 metros quadrados e será entregue com infraestrutura completa com pavimentação, rede de drenagem e esgoto, iluminação pública, água tratada e terrenos regularizados, além de espaço de lazer com quadra de futebol.

“Todos os nossos loteamos costumamos chamar de bairros planejados. A CBL sempre entrega tudo prontinho para que os compradores construam seus imóveis. O nosso trabalho é levar o desenvolvimento para essas regiões por meio do planejamento urbano”, finaliza.

LOTES CBL

Site lotescbl.com.br Telefone (27) 3325-4413 Bella Viana Park 2 Conheça o empreendimento